Un Posto al Sole: il gesto disperato di Gennaro mette in crisi Roberto. Cosa succede oggi Le migliori serie e soap di martedì 2 dicembre 2025: arriva un nuovo ispettore (con una figlia problematica) su Rai 1 e a UPAS è guerra per i cantieri navali

Se siete indecisi su cosa guardare oggi, ecco alcune proposte di serie TV e soap opera da non farsi scappare. La serata del 2 dicembre 2025 offre scelte per tutti i gusti: dal nuovo crime italiano L’altro ispettore su Rai 1 al melò ad alta tensione de La notte nel cuore su Canale 5, passando per i brividi di It: Welcome to Derry su Sky Atlantic e la maratona di Call my agent – Italia su Sky Serie.

Indagini e sentimenti con L’altro ispettore: le proposte delle reti in chiaro

Rai 1 – 21:30: L’altro ispettore (2025). Regia di Paola Randi. Con Alessio Vassallo, Cesare Bocci, Francesca Inaudi. Ambientata tra i vicoli e la campagna lucchese, segue Domenico "Mimmo" Dodaro, ispettore del lavoro rientrato a Lucca dopo anni di lotta al caporalato nel Sud. Rimasto vedovo e padre di una figlia preadolescente, Mimmo riprende servizio nel nuovo incarico provinciale, contando sull’appoggio della famiglia e di un vecchio amico. Di cosa parla: tra casi di sfruttamento, piccole comunità e conflitti etici, Mimmo affronta indagini che intrecciano illegalità e fragilità personali, in una serie liberamente tratta dai romanzi di Pasquale Sgrò.

Rai 3 – 20:50: Un posto al sole (dal 1996). Soap ambientata a Napoli e prodotta da Rai Fiction. Nella puntata di oggi: la relazione fra Alice e Vinicio si fa più solida. Roberto scoprirà che Gennaro ha ancora delle frecce al proprio arco e, pur di arginarlo, costringerà Marina a prendere una decisione difficile che però potrebbe non avere gli esiti sperati. Deciso a risolvere la questione portiere, Renato prospetterà a Otello una possibile soluzione per far mantenere a Raffaele il proprio posto di lavoro, ma le cose non andranno secondo i piani.

Canale 5 – 21:22: La notte nel cuore (2024). Con Ece Uslu, Aras Aydin, Hafsanur Sancaktutan, Leyla Tanlar, Burak Tozkoparan, Esra Dermancioglu, Burak Sergen, Genco Ozak, Ilker Aksum. La storia: da giovane, Sumru abbandona i gemelli Nuh e Melek e si trasferisce in Cappadocia, dove sposa Samet, imprenditore del turismo. Anni dopo, cresciuti con un profondo risentimento, i due tornano dalla madre per chiedere conto del passato e reclamare ciò che ritengono dovuto. Altre puntate dopo alle 21:57 e alle 22:48.

L’orrore di It: Welcome to Derry e le altre novità: le proposte di Sky

Sky Atlantic – 21:15: The Iris affair: Missione ad alto rischio (2025). Miniserie diretta da Sarah O’Gorman e Terry McDonough, con un cast internazionale che include Niamh Algar, Tom Hollander, Sacha Dhawan, Kristofer Hivju, Maya Sansa, Marco Leonardi. Thriller ad alta tensione con trame di spionaggio, doppi giochi e operazioni sotto copertura. A seguire, 22:25 e 23:25: It: Welcome to Derry (2025), miniserie ideata da Andy Muschietti con Bill Skarsgård, James Remar, Jovan Adepo, Taylour Paige. Prequel ambientato nella cittadina di Derry: un tuffo nelle origini del terrore e nelle dinamiche della comunità segnata dall’ombra del male. In onda due episodi consecutivi.

Sky Serie – 20:30: Love bugs (2025), regia di Ivan Cotroneo, con Brenda Lodigiani e Michele Rosiello. Sitcom che racconta la vita di coppia tra ironia contemporanea, incomprensioni quotidiane e tecnologia sempre in tasca. Dalle 21:15: Call my agent – Italia (stagione 3) di Simone Spada, con Michele Di Mauro, Sara Drago, Maurizio Lastrico, Sara Lazzaro, Francesco Russo, Camilla, Kaze, Emanuela Fanelli, Corrado Guzzanti. In CMA gli equilibri saltano dopo la scomparsa di Elvira, mentre la potente UBA fa il suo ingresso in Italia. Tra sfide lavorative e vite private in subbuglio, sfilano numerose guest star nei panni di se stesse (da Luca Argentero a Miriam Leone, fino al cast di Romanzo Criminale). Episodi in sequenza alle 21:15, 22:05 e altre puntate dopo in tarda serata.

Gialli e cult con The Chelsea Detective e non solo: le proposte delle reti specializzate

Rai 4 – 20:35: Bones (2011). Con Emily Deschanel e David Boreanaz. L’antropologa forense Temperance Brennan e l’agente FBI Seeley Booth risolvono casi complessi partendo dai resti delle vittime nei laboratori del Jeffersonian Institute, tra scienza rigorosa e investigazione di coppia.

20 – 20:38: The Big Bang Theory (stagione 3, ep. 15). Con Johnny Galecki, Jim Parsons, Kaley Cuoco, Simon Helberg, Kunal Nayyar. Le avventure nerd di Sheldon, Leonard, Howard e Raj, tornati dalla spedizione al Polo Nord, si intrecciano con la quotidianità (e le sorprese) della vicina Penny.

Giallo – 21:10: The Chelsea Detective (2022), con Adrian Scarborough e Sonita Henry. Nel patinato quartiere londinese di Chelsea, l’ispettore Max Arnold e la sergente Priya Shamsie indagano tra segreti di famiglie benestanti, ambizioni e tradimenti. Alle 23:10: Omicidi a Sandhamn – Rakel. Tra le isole dell’arcipelago di Stoccolma, l’ispettore Thomas Andreasson e l’amica avvocata Nora Lindé affrontano un caso che dal ritrovamento di un corpo in mare porta a una verità ben più complessa. Due indagini diverse unite da atmosfere nordiche e tensione psicologica.

TOPCrime – 23:07 e 23:56: Law & Order: Special Victims Unit (stagione 12). Con Mariska Hargitay e Christopher Meloni. L’unità specializzata della NYPD affronta crimini a sfondo sessuale con approccio investigativo e sensibilità verso le vittime. Due episodi consecutivi in seconda serata.

Mediaset Italia2 – 20:48: Mom (stagione 7, ep. 4). Creata da Chuck Lorre con Anna Faris e Allison Janney. Tra ricadute e rinascite, la complicata relazione madre-figlia di Christy e Bonnie affronta dipendenze, lavoro e famiglia con umorismo agrodolce.

Rai Premium – 22:50: Vostro onore (2022), regia di Alessandro Casale, con Stefano Accorsi, Barbara Ronchi, Francesca Cavallin. Un magistrato si trova davanti a scelte estreme quando la propria famiglia viene travolta dagli eventi: un legal thriller che interroga coscienza, ruolo pubblico e responsabilità private.

