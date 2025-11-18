Le serie TV in onda stasera, martedì 18 novembre 2025: a Un posto al sole Raffaele viene fatto fuori Le migliori serie e soap disponibili nella serata di martedì 18 novembre 2025: Il Commissario Ricciardi domina la serata ma è il portiere di Palazzo Palladini a preoccupare

Se siete indecisi su cosa guardare oggi, ecco alcune proposte di serie e soap da non farsi scappare. In prima fila il fascino d’epoca de Il Commissario Ricciardi su Rai 1, la soap ricca di colpi di scena La notte nel cuore su Canale 5 e l’azione di Seal Team su Sky Atlantic. Per chi preferisce le indagini da laboratorio c’è Bones su Rai 4, mentre le risate sono assicurate con The Big Bang Theory sul canale 20.

Delitti e passioni con Il Commissario Ricciardi: le proposte delle reti in chiaro

Rai 1 (21:30) – Il Commissario Ricciardi (2025). Napoli, 1932: Luigi Alfredo Ricciardi, commissario della Mobile, è ossessionato dalla cattura degli assassini e porta con sé un segreto che lo rende unico nelle indagini: vede il fantasma delle vittime di morte violenta e ne ascolta l’ultimo pensiero. Con Lino Guanciale, Antonio Milo, Enrico Ianniello, Serena Iansiti e Maria Vera Ratti; regia di Gianpaolo Tescari. Tratto dai romanzi di Maurizio de Giovanni, unisce atmosfera noir e malinconia sentimentale.

Rai 3 (20:50) – Un posto al sole (dal 1996). La storica soap ambientata a Napoli racconta, episodio dopo episodio, le vicende degli inquilini di Palazzo Palladini, alternando storie d’amore, intrecci familiari e temi sociali. Nella puntata di oggi: le pressioni di Otello indurranno Raffaele a riflettere seriamente sul proprio futuro lavorativo, ma la prospettiva che l’uomo possa lasciare il portierato verrà presa molto male da qualcuno. L’atto eroico di Eduardo rafforzerà ulteriormente l’amicizia con Damiano, ma nonostante a Grillo verrà attribuito il merito dell’operazione, i due sono consci che l’astio dell’ispettore nei loro confronti non si placherà.

Canale 5 (21:21) – La notte nel cuore (2024). Altri episodi dopo alle 22:19 e 23:14. La storia: da giovane, Sumru abbandona i gemelli Nuh e Melek e si trasferisce in Cappadocia, dove sposa l’influente Samet. Anni più tardi i figli, cresciuti nel risentimento, scoprono la verità e partono per affrontare la madre e reclamare ciò che ritengono dovuto. Nel cast Ece Uslu, Aras Aydin, Hafsanur Sancaktutan, Leyla Tanlar, Burak Tozkoparan, Esra Dermancioglu e Burak Sergen.

Brividi e azione con It: Welcome to Derry: le proposte di Sky

Sky Atlantic (21:15 e 22:05) – Seal Team (St. 4, Ep. 13-14, 2019). Due episodi consecutivi della serie d’azione con David Boreanaz, Max Thieriot, Neil Brown Jr., A. J. Buckley, Toni Trucks e Jessica Paré. Ritmo, missioni al limite e spirito di squadra al centro del racconto.

Sky Atlantic (22:55) – It: Welcome to Derry (2025). Miniserie diretta da Andy Muschietti con Bill Skarsgård, Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, Madeleine Stowe, James Remar e Rudy Mancuso.

Sky Atlantic (23:55) – The Iris affair: Missione ad alto rischio (2025). Quando l’enigmatica Iris Nixon risolve una catena di enigmi online, viene reclutata dal carismatico Cameron Beck per sbloccare una tecnologia top-secret. Capito il potenziale distruttivo, decide di sottrarre il diario con la sequenza d’attivazione e svanire. Ne nasce una caccia serrata da una baita in Sardegna al caos di Roma, fra doppi giochi e scelte ad altissima posta. Nel cast Niamh Algar, Tom Hollander, Kristofer Hivju, Harry Lloyd, Sacha Dhawan, Maya Sansa e Marco Leonardi; regia di Terry McDonough e Sarah O’Gorman.

Sky Serie (21:15, 22:10 e 23:05) – Call my agent – Italia (St. 3, Ep. 1-2; poi ancora Ep. 1, 2025). Con la scomparsa di Elvira, gli equilibri della CMA vacillano proprio mentre la potente UBA si prepara a entrare nel mercato italiano. Vittorio, Lea e Gabriele provano a resistere tra sfide professionali e turbini privati, mentre guest star del nostro star system appaiono nei panni di sé stesse. Con Michele Di Mauro, Sara Drago, Maurizio Lastrico, Sara Lazzaro, Francesco Russo, Kaze, Emanuela Fanelli e Corrado Guzzanti; regia di Simone Spada.

Indagini e risate con Bones: le proposte delle reti specializzate

Rai 4 (20:35) – Bones (2010). Di cosa parla: la brillante antropologa forense Temperance "Bones" Brennan collabora con l’agente dell’FBI Seeley Booth su casi difficilissimi in cui restano solo ossa e indizi minimi. Con Emily Deschanel, David Boreanaz, Michaela Conlin, T. J. Thyne, Tamara Taylor e John Francis Daley.

20 (20:40) – The Big Bang Theory (St. 2, Ep. 18, 2008). Dopo il primo appuntamento, tra Leonard e Penny le cose non decollano, ma l’amicizia continua tra gag, fraintendimenti e le immancabili stranezze di Sheldon. Con Johnny Galecki, Jim Parsons, Kaley Cuoco, Simon Helberg, Kunal Nayyar, Mayim Bialik e Melissa Rauch.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

