Se siete indecisi su cosa guardare oggi, ecco alcune proposte di serie e soap da non farsi scappare oggi. Una serata ricchissima di generi e atmosfere: dal poliziesco di Il commissario Montalbano alle storie familiari di La notte nel cuore, passando per il medical drama di The Pitt e i procedurali come Law & Order: Organized Crime.

Indagini e fascino con Il commissario Montalbano: le proposte delle reti in chiaro

Rai 1 alle 21:30 propone Il commissario Montalbano (1999, regia: Andrea Camilleri). Nel cast: Angelo Russo, Cesare Bocci, Davide Lo Verde, Isabell Sollman, Katharina Böhm, Luca Zingaretti, Marcello Perracchio, Peppino Mazzotta. Un caposaldo della fiction italiana che riunisce grandi interpreti e atmosfere investigative inconfondibili.

Sulla Rai 3 alle 20:50 va in onda Un posto al sole (1996). Lunga serialità italiana ambientata a Napoli, con un vasto cast corale. Nella puntata di stasera: il rapporto fra Eduardo e Clara sembra incrinarsi sempre di più. Damiano continua a indagare sull’aggressione a Peppe Caputo, ma l’intervento di Grillo potrebbe cambiare radicalmente le cose. Giulia cerca di far capire a Gianluca che è arrivato il momento di affrontare i suoi problemi con l’alcool e il ragazzo troverà il supporto e la vicinanza della persona da cui meno se lo sarebbe aspettato. Decisa a dare a Lello la lezione che merita, Bice cercherà di coinvolgere Mariella e Sasà in un delirante piano di vendetta.

Su Canale 5 alle 21:59 arriva La notte nel cuore (2024), seguita da un altro episodio alle 22:56. Con Ece Uslu, Aras Aydin, Hafsanur Sancaktutan, Leyla Tanlar, Burak Tozkoparan, Esra Dermancioglu, Burak Sergen, Genco Ozak, Ilker Aksum. La storia: Sumru ha abbandonato i gemelli Nuh e Melek alla nascita e si è rifatta una vita in Cappadocia sposando il potente Samet. Cresciuti tra difficoltà e risentimento, i figli, scoperta l’identità della madre, partono per affrontarla e reclamare ciò che ritengono gli spetti. Altre puntate dopo.

Tra emergenze e adrenalina con The Pitt: le proposte di Sky

Sky Serie alle 20:45 propone Friends (1994), S1 E21, con Jennifer Aniston, Courteney Cox Arquette, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry, David Schwimmer. Sei amici tra sogni, amori e gag al Central Perk: una delle sitcom più amate di sempre.

Alle 21:15 e 22:05 su Sky Serie doppio appuntamento con The Pitt (2025), S1 E13-14. Con Noah Wyle, Tracey Ifeachor, Patrick Ball, Katherine LaNasa, Supriya Ganesh, Fiona Dourif, Taylor Dearden, Isa Briones, Gerran Howell, Shabana Azeez. Di cosa parla: nel pronto soccorso sotto organico del Trauma Medical Center di Pittsburgh, il dottor Michael "Robby" Robinavitch guida una squadra di medici, infermieri e paramedici tra pressioni amministrative, scelte difficili e un’umanità messa alla prova turno dopo turno. Due episodi consecutivi.

In seconda serata, alle 22:55 e 23:45 su Sky Serie due episodi di Suits L.A. (2025), S1 E11. Con Stephen Amell, Lex Scott Davis, Josh McDermitt, Bryan Greenberg. Ex procuratore federale di New York, Ted Black mette le sue competenze al servizio dei clienti più influenti di Los Angeles insieme a un team fidato; le questioni personali e professionali finiscono per intrecciarsi. Altri episodi a seguire.

Su Sky Atlantic alle 21:15 e 22:05 spazio a SEAL Team (2019), S4 E11-12, 43′. Con A. J. Buckley, David Boreanaz, Jessica Paré, Judd Lormand, Max Thieriot, Neil Brown Jr., Toni Trucks. Due episodi consecutivi della serie action-militare.

Alle 22:55 su Sky Atlantic arriva It: Welcome to Derry (2025), miniserie diretta da Andy Muschietti. Cast: Bill Skarsgård, Chris Chalk, James Remar, Jovan Adepo, Madeleine Stowe, Rudy Mancuso, Stephen Rider, Taylour Paige.

A seguire, alle 23:55 su Sky Atlantic, The Iris affair: Missione ad alto rischio (2025), miniserie diretta da Terry McDonough e Sarah O’Gorman. Con Niamh Algar, Tom Hollander, Kristofer Hivju, Harry Lloyd, Meréana Tomlinson, Sacha Dhawan, Maya Sansa, Peter Sullivan, Debi Mazar, Marco Leonardi, Angela Bruce, Lorenzo De Moor. La storia: la brillante Iris Nixon, dopo aver decifrato complessi enigmi online, viene reclutata dall’imprenditore Cameron Beck per sbloccare una tecnologia top-secret. Capito il potenziale distruttivo dell’invenzione, decide di sottrarre il diario con la sequenza di attivazione e sparire, scatenando una caccia che va dalla Sardegna a Roma, tra doppi giochi e rischi altissimi.

Mystery all’inglese con L’ispettore Dalgliesh: le proposte delle reti specializzate

Su Rai 4 alle 20:35 torna Bones (2010). Con Emily Deschanel, David Boreanaz, Michaela Conlin, T. J. Thyne, Tamara Taylor, John Francis Daley. Di cosa parla: l’antropologa forense Temperance Brennan e l’agente FBI Seeley Booth uniscono scienza e intuito per risolvere casi in cui restano solo ossa e indizi difficili da leggere.

Sul canale 20 alle 20:39 appuntamento con la sitcom The Big Bang Theory (2008), S2 E8, 22′. Con Johnny Galecki, Jim Parsons, Kaley Cuoco, Simon Helberg, Kunal Nayyar, Mayim Bialik, Melissa Rauch, Sara Gilbert. Dopo il primo appuntamento, tra Leonard e Penny la relazione non decolla, ma il gruppo resta unito tra le bizzarrie di Sheldon e le avances di Howard.

Su Mediaset Italia2 alle 20:48 c’è Young Sheldon (2017), S2 E2, 20′. Con Annie Potts, Iain Armitage, Lance Barber, Montana Jordan, Raegan Revord, Zoe Perry.

Su TOPCrime dalle 21:14 maratona Law & Order: Organized Crime (2021): S5 E9 alle 21:14, S5 E10 alle 22:01, S4 E5 alle 22:54, S4 E6 alle 23:42. Cast: Ainsley Seiger, Christopher Meloni, Danielle Moné Truitt, Dylan McDermott, Tamara Taylor. Serata a ritmo serrato con quattro episodi consecutivi.

Su Giallo alle 21:10 tocca a L’ispettore Dalgliesh (2024), S3 E1. Con Bertie Carvel, Carlyss Peer, David Pearse, Alistair Brammer, Claire Goose. Di cosa parla: l’ispettore-poeta Adam Dalgliesh indaga in un’Inghilterra ventosa e misteriosa, scandagliando l’animo umano con empatia e acume investigativo.

Sempre su Giallo, alle 23:10, Il giovane ispettore Morse (2017), S4 E2, 90′. Con Shaun Evans, Roger Allam, Anton Lesser, James Bradshaw. A Oxford, alla fine degli anni ’60, il caparbio Endeavour Morse muove i primi passi di una brillante carriera tra intuizione e rigore.

Su Rai Premium alle 22:55 arriva la miniserie Sei donne – Il mistero di Leila (2023), regia di Vincenzo Marra. Con Maya Sansa, Alessio Vassallo, Ivana Lotito, Denise Tantucci, Isabella Ferrari, Maurizio Lastrico. La storia: sei figure femminili, legate dalla scomparsa di Leila e del patrigno Gregorio, intrecciano segreti e verità tra indagine giudiziaria e resa dei conti personali.

