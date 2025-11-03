Trova nel Magazine
Le serie TV in onda stasera, lunedì 3 novembre 2025: Maria Chiara Giannetta chiude Blanca 3

Scoprite le migliori serie tv disponibili nella serata di lunedì 3 novembre 2025: da Blanca su Rai 1 all’horror It: Welcome to Derry su Sky Atlantic, passando per NCIS su Italia 1 e i classici come Bones su Rai 4

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Maria Chiara Giannetta
RaiPlay

Se siete indecisi su cosa guardare oggi, ecco alcune proposte di serie tv da non farsi scappare oggi. Tra i titoli in evidenza spiccano Blanca su Rai 1, la miniserie It: Welcome to Derry su Sky Atlantic e il procedural NCIS – Unità anticrimine su Italia 1. Una serata ricca di crime, medical e sitcom per tutti i gusti.

Blanca: le proposte delle reti in chiaro

Su Rai 1 alle 21:30 arriva Blanca (2021), regia di Jan Maria Michelini, con Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno e Pierpaolo Spollon. Un appuntamento con la serie italiana che mette al centro un cast amatissimo dal pubblico.

Su Rai 3 alle 20:50 torna Un posto al sole (dal 1996), soap longeva ambientata a Napoli che intreccia storie sentimentali e temi sociali con un approccio aderente all’attualità. Ambientata attorno al celebre Palazzo Palladini, è prodotta da Rai Fiction con Fremantle e il Centro di Produzione Rai di Napoli; negli anni ha raccontato con toni ora leggeri, ora drammatici, questioni come famiglia, lavoro, integrazione e criminalità, accompagnando quotidianamente il pubblico.

Su Italia 1 alle 20:30 c’è NCIS – Unità anticrimine (2018), S16 E17, con Mark Harmon, Sean Murray, David McCallum e Cote de Pablo. La squadra dell’NCIS, con sede al Washington Navy Yard, affronta i casi più delicati legati a Marina e Marines, tra omicidi eccellenti, minacce e rapimenti, con indagini ad alta tensione. In seconda serata, alle 23:51, spazio a Law & Order – I due volti della giustizia (2000), S21 E8, creato da Dick Wolf, con Jerry Orbach, Sam Waterston, S. Epatha Merkerson e Chris Noth: il classico legal-procedural che alterna indagine e aule di giustizia.

It: Welcome to Derry e le altre: le proposte di Sky

Su Sky Atlantic dalle 21:15 debutta la miniserie It: Welcome to Derry (2025), diretta da Andy Muschietti, con Bill Skarsgård, Taylour Paige, Jovan Adepo, Madeleine Stowe e James Remar: tre episodi in sequenza alle 21:15, 22:30 e 23:40 per una maratona da brividi, con altri episodi a seguire nella notte.

Su Sky Serie alle 20:45 torna Friends (1994): Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler e Ross condividono sogni, amori e imprevisti tra il Central Perk e gli appartamenti newyorkesi, con gag e battute serrate che hanno fatto scuola. Dalle 21:15 spazio al costume-drama The White Queen (2013), con Rebecca Ferguson, Max Irons, Janet McTeer e James Frain: due episodi consecutivi alle 21:15 e 22:05. In seconda serata, alle 22:55, arriva il medical corale The Pitt (2025) con Noah Wyle e Tracey Ifeachor: nel pronto soccorso del Trauma Medical Center di Pittsburgh, il dottor "Robby" Robinavitch guida specializzandi e paramedici in turni ad altissima intensità tra pressioni amministrative, scelte difficili e umanità in prima linea; seguono altri episodi (anche alle 23:45).

Bones e i grandi casi del crimine: le proposte delle reti specializzate

Su Rai 4 alle 20:35 torna Bones (2009), con Emily Deschanel e David Boreanaz. La dottoressa Temperance Brennan e l’agente Seeley Booth uniscono scienza forense e intuito investigativo per ricostruire casi complessi partendo da reperti ossei, tra laboratorio del Jeffersonian e indagini sul campo.

Su 20 alle 20:36 spazio alla sitcom The Big Bang Theory (2007). A Pasadena, quattro giovani scienziati – Leonard, Sheldon, Raj e Howard – vedono il loro mondo nerd incontrare quello di Penny tra fumetti, videogiochi e fisica teorica, per una commedia diventata fenomeno globale.

Su Mediaset Italia2 doppio appuntamento con le sitcom: alle 20:30 e 20:59 Young Sheldon (2017), S1 E11-12, con Iain Armitage e Zoe Perry; in tarda serata, alle 23:23 e 23:48, tocca a The Big Bang Theory (2018), S12 E6-7, con Johnny Galecki, Jim Parsons e Kaley Cuoco. Per TBBT, la comitiva di Pasadena continua a intrecciare scienza e sentimenti con ritmo e ironia; altri episodi a seguire nella notte.

Su TOPCrime alle 21:12 e 22:02 due episodi di CSI: Miami (2002) con David Caruso ed Emily Procter: Horatio Caine e la sua squadra della scientifica ricorrono a tecnologie avanzate e analisi di laboratorio per risolvere crimini complessi. A seguire, alle 22:52 e 23:40, Law & Order: Organized Crime (2021) con Christopher Meloni e Dylan McDermott: task force e infiltrazioni per smantellare reti criminali, con episodi in sequenza.

Su Giallo alle 21:10 va in onda Vera (2012), S2 E4: l’ispettore capo Vera Stanhope (Brenda Blethyn) indaga con il fidato Joe Ashworth su casi intricati nella brughiera del Nord-Est inglese. In seconda serata (23:10) arriva L’ispettore Barnaby (1997), S11 E5: nella placida provincia inglese, tra ville e giardini, Tom Barnaby svela l’oscurità dietro delitti all’apparenza perfetti, con la consueta ironia british.

Su Comedy Central alle 22:00 e 22:30 doppio appuntamento con South Park (1997), creata da Trey Parker e Matt Stone: Stan, Kyle, Cartman e Kenny affrontano attualità e politica con satira irriverente, parodia e commedia nera; altri episodi a seguire.

Su Real Time alle 21:30 breve recap Hercai – Amore e vendetta: I riassunti, quindi alle 21:35 un nuovo episodio di Hercai – Amore e vendetta (2021), S3 E27, con Akın Akınözü ed Ebru Şahin: la storia di Reyyan e Miran tra segreti familiari, onore e riscatto nella città di Midyat, mentre vecchie colpe e verità taciute tornano a galla.

Scoprite tutte le serie di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Guida TV

