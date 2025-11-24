Raffaele fuori da Un posto al sole: c'è il nome del sostituto. Chi è Il portiere di Palazzo Palladini sostituito, malgrado una forte protesta: chi prende il suo posto. Le serie e soap in onda in TV oggi, lunedì 24 novembre 2025

Se siete indecisi su cosa guardare oggi, ecco alcune proposte di serie tv da non farsi scappare. In chiaro spicca Il Commissario Ricciardi su Rai 1, mentre su Sky Atlantic arriva la miniserie It: Welcome to Derry con una maratona di episodi. Per chi cerca grandi classici e crime, i canali specializzati offrono CSI Miami, Bones e una doppia razione di The Big Bang Theory.

Il mistero di Il Commissario Ricciardi: le proposte delle reti in chiaro

Rai 1 – 21:30: Il Commissario Ricciardi (2025). Napoli, 1932: il commissario Luigi Alfredo Ricciardi è ossessionato dalla caccia agli assassini e possiede un dono terribile, vedere il fantasma delle vittime di morte violenta e udirne l’ultimo pensiero. Tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni. Cast: Lino Guanciale, Antonio Milo, Enrico Ianniello, Serena Iansiti, Maria Vera Ratti, Mario Pirrello, Fabrizia Sacchi, Adriano Falivene, Marco Palvetti.

Rai 3 – 20:50: Un posto al sole (soap, dal 1996). La longeva serie ambientata a Napoli segue le vite degli inquilini di Palazzo Palladini, intrecciando amori, famiglie e temi sociali con un’attenzione al presente e alla quotidianità. Nella puntata di oggi: Castrese, con l’appoggio di Guido, Mariella e Salvatore, decide di accettare la proposta di Marina di partecipare alla trasmissione radiofonica per parlare delle condizioni delle bufale della sua azienda sotto la gestione di Gennaro Gagliotti. Vinicio interrompe una riunione di lavoro del fratello per rinfacciargli tutta la sua rabbia per averlo fatto precipitare di nuovo nella droga. Rosa riceve la proposta di prendere il posto di Raffaele, Renato non si arrende alla decisione del cognato e cercherà un’alleata.

Italia 1 – 20:34: NCIS – Unità anticrimine (S17 E15, 2019, 45’). Di cosa parla: la squadra dell’NCIS di Washington indaga sui crimini più gravi legati alla Marina e ai Marines, tra omicidi eccellenti, minacce terroristiche e rapimenti. Cast: Mark Harmon, Michael Weatherly, Pauley Perrette, David McCallum, Sean Murray, Cote de Pablo, Rocky Carroll, Brian Dietzen.

L’orrore di It: Welcome to Derry e le altre novità: le proposte di Sky

Sky Atlantic – dalle 21:15: It: Welcome to Derry (2025, miniserie). Tre episodi consecutivi in onda alle 21:15, 22:15 e 23:20. Prequel televisivo ambientato nell’universo di It: il male antico che infesta Derry torna a manifestarsi, tra paure profonde e segreti della comunità. Regia: Andy Muschietti. Cast: Bill Skarsgård, Chris Chalk, James Remar, Jovan Adepo, Madeleine Stowe, Rudy Mancuso, Stephen Rider, Taylour Paige.

Sky Serie – 20:30: Love Bugs (2025, S1 E1). Una coppia di oggi, tra slanci e fraintendimenti, racconta con ironia la vita di tutti i giorni, con smartphone e tecnologia a fare da coprotagonisti. Regia: Ivan Cotroneo. Cast: Brenda Lodigiani, Michele Rosiello.

Sky Serie – 21:15 e 22:05: The White Queen (2013, miniserie, 60’ a episodio). Due episodi consecutivi della saga storica ispirata ai romanzi ambientati nelle lotte di potere d’Inghilterra. Regia: Philippa Gregory. Cast: Rebecca Ferguson, Max Irons, Janet McTeer, James Frain, Faye Marsay, Eleanor Tomlinson, David Oakes, Ben Lamb, Amanda Hale, Aneurin Barnard.

Sky Serie – 22:55 e 23:55: Call My Agent – Italia (2025, S3 E3-E4). Con la scomparsa di Elvira, la CMA affronta l’assalto della potente UBA mentre gli agenti bilanciano sfide professionali e sentimentali. Tra i camei, star italiane nei panni di se stesse. Regia: Simone Spada. Cast: Michele Di Mauro, Sara Drago, Maurizio Lastrico, Sara Lazzaro, Francesco Russo, Camilla, Kaze, Emanuela Fanelli, Corrado Guzzanti.

Indagini e risate con CSI Miami e The Big Bang Theory: le proposte delle reti specializzate

Rai 4 – 20:35: Bones (2010). La dottoressa Temperance "Bones" Brennan, antropologa forense del Jeffersonian, collabora con l’agente dell’FBI Seeley Booth su casi in cui i corpi sono irriconoscibili. Cast: Emily Deschanel, David Boreanaz, Michaela Conlin, T.J. Thyne, Tamara Taylor, John Francis Daley.

20 – 20:37: The Big Bang Theory (S3 E3, 2009, 22’). I nerd Sheldon, Leonard, Howard e Raj tornano dalla spedizione al Polo Nord e riprendono la loro routine tra scienza, fumetti e la vicina Penny. Cast: Johnny Galecki, Jim Parsons, Kaley Cuoco, Simon Helberg, Kunal Nayyar, Mayim Bialik, Melissa Rauch, Sara Gilbert.

Mediaset Italia2 – 20:58: Young Sheldon (S2 E20, 2017, 20’). La crescita del giovane Sheldon Cooper in Texas tra famiglia, scuola e genialità precoce. Cast: Iain Armitage, Zoe Perry, Lance Barber, Montana Jordan, Raegan Revord, Annie Potts. A seguire, dalle 23:09, due episodi consecutivi di The Big Bang Theory (S12 E21-E22, 2018, 22’ ciascuno): Pasadena fa da sfondo alle avventure di Leonard, Sheldon e amici; la sinossi resta quella della serie madre.

TOPCrime – 21:15 e 22:07: CSI Miami (S1 E15-E16, 2002, 42’). La squadra di Horatio Caine usa scienza e intuito per risolvere crimini ad alta complessità nella metropoli della Florida. Cast: David Caruso, Emily Procter, Adam Rodriguez, Rex Linn, Khandi Alexander, Sofia Milos, Rory Cochrane. Dalle 22:57 e 23:49, due episodi di Law & Order: Special Victims Unit (S11 E20-E21, 2009): la task force dell’NYPD affronta i reati a sfondo sessuale guidata dal capitano Cragen, con i detective Elliot Stabler e Olivia Benson. Cast: Christopher Meloni, Mariska Hargitay, Ice-T, Richard Belzer, Dann Florek, BD Wong.

Giallo – 21:10 e 22:10: Delitti e misteri a Gibsons (S1 E5-E6, 2024). Il detective Karl Alberg, trasferito in una cittadina costiera per ritrovare la calma, si confronta con omicidi e segreti con l’aiuto della bibliotecaria Cassandra Mitchell. Cast: Rossif Sutherland, Kristin Kreuk, Mya Lowe. Alle 23:10: Due detective nell’arte (S1 E5, 2025): indagini nel mondo dei furti d’arte e dei falsi, dall’Unità Crimini sul Patrimonio di Londra. Cast: Nina Singh, Stephen Moyer, Sarah Alexander, Larry Lamb.

Real Time – 21:30: Hercai – Amore e vendetta: I riassunti (S3 E29). Subito dopo, alle 21:35: Hercai – Amore e vendetta (S3 E30, 2021). Reyyan, disprezzata dal nonno Nasuh perché non sua nipote biologica, incontra Miran, erede degli Aslanbey, deciso a vendicare i genitori: un amore ostacolato da una faida familiare. Cast: Akin Akınözü, Ebru Şahin e ensemble.

Comedy Central – 22:00: South Park (1997, 22’). Satira corrosiva attraverso le avventure di Stan, Kyle, Eric e Kenny nella cittadina di montagna: politica, attualità e tabù trattati con parodia e commedia nera. Regia: Trey Parker, Matt Stone.

Scoprite tutte le serie di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Guida TV

