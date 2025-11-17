Le serie TV in onda stasera, lunedì 17 novembre 2025: a UPAS il sogno d'amore di Guido rischia di naufragare Le migliori serie TV e soap opera lunedì 17 novembre 2025: per tornare a casa da Mariella c'è un grosso ostacolo. Nuovo appuntamento con Il Commissario Ricciardi

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Se siete indecisi su cosa guardare oggi, ecco alcune proposte di serie e soap da non farsi scappare. Tra le scelte in evidenza spiccano Il Commissario Ricciardi su Rai 1, la miniserie horror It: Welcome to Derry su Sky Atlantic e la terza stagione di Call My Agent – Italia su Sky Serie.

Il Commissario Ricciardi: le proposte delle reti in chiaro

Rai 1 (21:30) propone Il Commissario Ricciardi (2025, regia di Gianpaolo Tescari) con Lino Guanciale, Antonio Milo, Enrico Ianniello, Serena Iansiti, Maria Vera Ratti. Napoli, 1932: il commissario Luigi Alfredo Ricciardi è determinato a incastrare gli assassini grazie a un intuito fuori dal comune e a un segreto doloroso — vede il fantasma delle vittime di morte violenta e ne ascolta l’ultimo pensiero. Tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni, la serie unisce noir, indagine psicologica e atmosfera storica.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Rai 3 (20:50) punta sulla longeva soap Un posto al sole (dal 1996), ambientata a Napoli e prodotta da Rai Fiction con Fremantle. Con oltre 6.000 episodi e 28 stagioni, racconta relazioni, famiglia e attualità, affrontando nel tempo anche temi sociali come dipendenze, lavoro, immigrazione e criminalità organizzata. Nella puntata di stasera: Damiano cerca le prove per dimostrare che Eduardo è estraneo all’aggressione a Peppe Caputo, ma insieme all’amico potrebbe ritrovarsi in una situazione pericolosa. Micaela non accenna a tornare in sé, nonostante i tentativi di chi le vuole bene. Sarà Serena a escogitare un’idea, sui generis, per risolvere il problema. Guido cercherà conferme in Mariella sulla loro riappacificazione e il momento di tornare a Palazzo per lui si avvicina, Cotugno permettendo.

Italia 1 (20:36) schiera NCIS – Unità anticrimine (S17, ep. 7, 2019, 45’) con Mark Harmon, Sean Murray, David McCallum, Cote de Pablo, Rocky Carroll, Brian Dietzen. La squadra della Naval Criminal Investigative Service, con sede al Washington Navy Yard, indaga sui casi più gravi che coinvolgono Marina e Marines, tra minacce terroristiche, omicidi e rapimenti, con il supporto delle tecnologie forensi più avanzate.

It: Welcome to Derry: le proposte di Sky

Sky Atlantic mette i brividi con It: Welcome to Derry (2025, miniserie, regia di Andy Muschietti) con Bill Skarsgård, Jovan Adepo, Taylour Paige, James Remar, Madeleine Stowe. Tre episodi consecutivi in prima serata: 21:15, 22:20 e 23:30. Un ritorno nell’universo di "It" tra atmosfere dark e tensione crescente, con cast corale e messa in scena cinematografica.

Sky Serie apre alle 20:45 con la comedy cult Friends (S2, ep. 9) firmata da Kevin Bright, Marta Kauffman e David Crane, con Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer: sei amici a New York tra amori, lavori e gag serrate, con il Central Perk come ritrovo iconico. Alle 21:15 e 22:05 spazio al costume drama The White Queen (2013, miniserie) con Rebecca Ferguson, Max Irons, James Frain, Janet McTeer: intrighi, alleanze e amori sullo sfondo della Guerra delle Due Rose. Dalle 22:55 e poi alle 23:50 arriva la nuova stagione di Call My Agent – Italia (S3, ep. 1-2, 2025, regia di Simone Spada) con Michele Di Mauro, Sara Drago, Maurizio Lastrico, Sara Lazzaro, Emanuela Fanelli e Corrado Guzzanti: alla CMA tutto cambia dopo la scomparsa di Elvira, mentre la potente UBA sbarca in Italia. Tra rivalità e vita privata complicata, una parata di guest star (da Luca Argentero a Michelle Hunziker, Miriam Leone e il cast di Romanzo Criminale) accende la serata. Altri episodi a seguire nella nottata.

CSI Miami: le proposte delle reti specializzate

Rai 4 (20:35) propone il crime forense Bones (2010) con Emily Deschanel e David Boreanaz. La dottoressa Temperance "Bones" Brennan, antropologa forense del Jeffersonian, affianca l’agente FBI Seeley Booth in indagini su resti irriconoscibili tra scienza, laboratorio e intuizione investigativa.

20 (20:36) serata a ritmo di risate con The Big Bang Theory (S2, ep. 16, 2008) con Johnny Galecki, Jim Parsons e Kaley Cuoco. Dopo il primo appuntamento, tra Leonard e Penny le cose non decollano, ma l’amicizia resta: il gruppo naviga differenze caratteriali, nerdaggine e situazioni esilaranti.

TOPCrime apre alle 21:13 con CSI Miami (S1, ep. 13) e prosegue alle 22:05 (S1, ep. 14): Horatio Caine (David Caruso) guida la scientifica tra tecnologie d’avanguardia e casi complessi sulle spiagge della Florida, con Emily Procter e Adam Rodriguez nel team. Dalle 22:56 e 23:49 tocca a Law & Order: Organized Crime (S4 ep. 13, S5 ep. 1) con Christopher Meloni, Dylan McDermott e Danielle Moné Truitt: task force specializzata contro il crimine organizzato tra infiltrazioni, faide e colpi di scena. Altri episodi a seguire in seconda serata.

Giallo propone dalle 21:10 e poi alle 22:10 Delitti e misteri a Gibsons (S1, ep. 3-4, 2024) con Rossif Sutherland e Kristin Kreuk: nella quiete apparente di una cittadina costiera, il detective Karl Alberg affronta omicidi e segreti con l’aiuto della bibliotecaria Cassandra Mitchell. Alle 23:10 arriva Due detective nell’arte (S1, ep. 3, 2025) con Stephen Moyer e Nina Singh: tra falsi di maestri, reperti vichinghi e vasi cinesi rari, l’Unità Crimini sul Patrimonio di Londra scava nel mercato nero dell’arte.

Real Time apre alle 21:30 con Hercai – Amore e vendetta: I riassunti, poi alle 21:35 l’episodio di Hercai – Amore e vendetta (S3, ep. 29, 2021) con Akın Akınözü ed Ebru Şahin: Reyyan, cresciuta in una potente famiglia che la disprezza, incontra Miran, erede degli Aslanbey in cerca di vendetta. Amore e conflitti familiari in un melodramma di grande successo.

Comedy Central (22:00) satira tagliente con South Park (1997, di Trey Parker e Matt Stone): Stan, Kyle, Cartman e Kenny affrontano attualità, politica e tabù con umorismo nero, parodia e irriverenza.

Mediaset Italia2 parte alle 20:56 con Young Sheldon (S2, ep. 10, 2017) con Iain Armitage e Annie Potts: l’infanzia di Sheldon Cooper tra scuola, famiglia e genio precoce. In tarda serata, doppio appuntamento con The Big Bang Theory (S12, ep. 16 alle 23:23 e ep. 17 alle 23:49, 2018) con il gruppo di scienziati di Pasadena e l’amica Penny: nerd culture, amicizie e romanticismo tra gag e dialoghi fulminanti. Altri episodi a seguire nella notte.

Scoprite tutte le serie di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Guida TV

Potrebbe interessarti anche