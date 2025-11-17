Le serie TV in onda stasera, lunedì 17 novembre 2025: a UPAS il sogno d'amore di Guido rischia di naufragare
Le migliori serie TV e soap opera lunedì 17 novembre 2025: per tornare a casa da Mariella c'è un grosso ostacolo. Nuovo appuntamento con Il Commissario Ricciardi
Se siete indecisi su cosa guardare oggi, ecco alcune proposte di serie e soap da non farsi scappare. Tra le scelte in evidenza spiccano Il Commissario Ricciardi su Rai 1, la miniserie horror It: Welcome to Derry su Sky Atlantic e la terza stagione di Call My Agent – Italia su Sky Serie.
- Il Commissario Ricciardi: le proposte delle reti in chiaro
- It: Welcome to Derry: le proposte di Sky
- CSI Miami: le proposte delle reti specializzate
Il Commissario Ricciardi: le proposte delle reti in chiaro
Rai 1 (21:30) propone Il Commissario Ricciardi (2025, regia di Gianpaolo Tescari) con Lino Guanciale, Antonio Milo, Enrico Ianniello, Serena Iansiti, Maria Vera Ratti. Napoli, 1932: il commissario Luigi Alfredo Ricciardi è determinato a incastrare gli assassini grazie a un intuito fuori dal comune e a un segreto doloroso — vede il fantasma delle vittime di morte violenta e ne ascolta l’ultimo pensiero. Tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni, la serie unisce noir, indagine psicologica e atmosfera storica.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Rai 3 (20:50) punta sulla longeva soap Un posto al sole (dal 1996), ambientata a Napoli e prodotta da Rai Fiction con Fremantle. Con oltre 6.000 episodi e 28 stagioni, racconta relazioni, famiglia e attualità, affrontando nel tempo anche temi sociali come dipendenze, lavoro, immigrazione e criminalità organizzata. Nella puntata di stasera: Damiano cerca le prove per dimostrare che Eduardo è estraneo all’aggressione a Peppe Caputo, ma insieme all’amico potrebbe ritrovarsi in una situazione pericolosa. Micaela non accenna a tornare in sé, nonostante i tentativi di chi le vuole bene. Sarà Serena a escogitare un’idea, sui generis, per risolvere il problema. Guido cercherà conferme in Mariella sulla loro riappacificazione e il momento di tornare a Palazzo per lui si avvicina, Cotugno permettendo.
Italia 1 (20:36) schiera NCIS – Unità anticrimine (S17, ep. 7, 2019, 45’) con Mark Harmon, Sean Murray, David McCallum, Cote de Pablo, Rocky Carroll, Brian Dietzen. La squadra della Naval Criminal Investigative Service, con sede al Washington Navy Yard, indaga sui casi più gravi che coinvolgono Marina e Marines, tra minacce terroristiche, omicidi e rapimenti, con il supporto delle tecnologie forensi più avanzate.
It: Welcome to Derry: le proposte di Sky
Sky Atlantic mette i brividi con It: Welcome to Derry (2025, miniserie, regia di Andy Muschietti) con Bill Skarsgård, Jovan Adepo, Taylour Paige, James Remar, Madeleine Stowe. Tre episodi consecutivi in prima serata: 21:15, 22:20 e 23:30. Un ritorno nell’universo di "It" tra atmosfere dark e tensione crescente, con cast corale e messa in scena cinematografica.
Sky Serie apre alle 20:45 con la comedy cult Friends (S2, ep. 9) firmata da Kevin Bright, Marta Kauffman e David Crane, con Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer: sei amici a New York tra amori, lavori e gag serrate, con il Central Perk come ritrovo iconico. Alle 21:15 e 22:05 spazio al costume drama The White Queen (2013, miniserie) con Rebecca Ferguson, Max Irons, James Frain, Janet McTeer: intrighi, alleanze e amori sullo sfondo della Guerra delle Due Rose. Dalle 22:55 e poi alle 23:50 arriva la nuova stagione di Call My Agent – Italia (S3, ep. 1-2, 2025, regia di Simone Spada) con Michele Di Mauro, Sara Drago, Maurizio Lastrico, Sara Lazzaro, Emanuela Fanelli e Corrado Guzzanti: alla CMA tutto cambia dopo la scomparsa di Elvira, mentre la potente UBA sbarca in Italia. Tra rivalità e vita privata complicata, una parata di guest star (da Luca Argentero a Michelle Hunziker, Miriam Leone e il cast di Romanzo Criminale) accende la serata. Altri episodi a seguire nella nottata.
CSI Miami: le proposte delle reti specializzate
Rai 4 (20:35) propone il crime forense Bones (2010) con Emily Deschanel e David Boreanaz. La dottoressa Temperance "Bones" Brennan, antropologa forense del Jeffersonian, affianca l’agente FBI Seeley Booth in indagini su resti irriconoscibili tra scienza, laboratorio e intuizione investigativa.
20 (20:36) serata a ritmo di risate con The Big Bang Theory (S2, ep. 16, 2008) con Johnny Galecki, Jim Parsons e Kaley Cuoco. Dopo il primo appuntamento, tra Leonard e Penny le cose non decollano, ma l’amicizia resta: il gruppo naviga differenze caratteriali, nerdaggine e situazioni esilaranti.
TOPCrime apre alle 21:13 con CSI Miami (S1, ep. 13) e prosegue alle 22:05 (S1, ep. 14): Horatio Caine (David Caruso) guida la scientifica tra tecnologie d’avanguardia e casi complessi sulle spiagge della Florida, con Emily Procter e Adam Rodriguez nel team. Dalle 22:56 e 23:49 tocca a Law & Order: Organized Crime (S4 ep. 13, S5 ep. 1) con Christopher Meloni, Dylan McDermott e Danielle Moné Truitt: task force specializzata contro il crimine organizzato tra infiltrazioni, faide e colpi di scena. Altri episodi a seguire in seconda serata.
Giallo propone dalle 21:10 e poi alle 22:10 Delitti e misteri a Gibsons (S1, ep. 3-4, 2024) con Rossif Sutherland e Kristin Kreuk: nella quiete apparente di una cittadina costiera, il detective Karl Alberg affronta omicidi e segreti con l’aiuto della bibliotecaria Cassandra Mitchell. Alle 23:10 arriva Due detective nell’arte (S1, ep. 3, 2025) con Stephen Moyer e Nina Singh: tra falsi di maestri, reperti vichinghi e vasi cinesi rari, l’Unità Crimini sul Patrimonio di Londra scava nel mercato nero dell’arte.
Real Time apre alle 21:30 con Hercai – Amore e vendetta: I riassunti, poi alle 21:35 l’episodio di Hercai – Amore e vendetta (S3, ep. 29, 2021) con Akın Akınözü ed Ebru Şahin: Reyyan, cresciuta in una potente famiglia che la disprezza, incontra Miran, erede degli Aslanbey in cerca di vendetta. Amore e conflitti familiari in un melodramma di grande successo.
Comedy Central (22:00) satira tagliente con South Park (1997, di Trey Parker e Matt Stone): Stan, Kyle, Cartman e Kenny affrontano attualità, politica e tabù con umorismo nero, parodia e irriverenza.
Mediaset Italia2 parte alle 20:56 con Young Sheldon (S2, ep. 10, 2017) con Iain Armitage e Annie Potts: l’infanzia di Sheldon Cooper tra scuola, famiglia e genio precoce. In tarda serata, doppio appuntamento con The Big Bang Theory (S12, ep. 16 alle 23:23 e ep. 17 alle 23:49, 2018) con il gruppo di scienziati di Pasadena e l’amica Penny: nerd culture, amicizie e romanticismo tra gag e dialoghi fulminanti. Altri episodi a seguire nella notte.
Scoprite tutte le serie di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV
Guida TV
-
-
-
-
18 Novembre 2025
It: Welcome to DerrySky Atlantic
-
18 Novembre 2025
It: Welcome to DerrySky Atlantic
-
19 Novembre 2025
It: Welcome to DerrySky Atlantic
-
19 Novembre 2025
It: Welcome to DerrySky Atlantic
-
20 Novembre 2025
It: Welcome to DerrySky Atlantic
-
20 Novembre 2025
It: Welcome to DerrySky Atlantic
-
21 Novembre 2025
It: Welcome to DerrySky Atlantic
Potrebbe interessarti anche
Le serie TV in onda stasera, lunedì 10 novembre 2025: UPAS, Giulia sconvolta dalla fuga di Gianluca. Cosa farà
Le migliori serie TV e soap opera disponibili nella serata di lunedì 10 novembre 202...
Le serie TV in onda stasera, lunedì 3 novembre 2025: Maria Chiara Giannetta chiude Blanca 3
Scoprite le migliori serie tv disponibili nella serata di lunedì 3 novembre 2025: da...
Le serie TV in onda stasera, domenica 9 novembre 2025: colpo di scena a La notte nel cuore, Halil torna e scoppia il caos
Dall’investigazione mediterranea di Màkari su Rai 1 all’azione di S.W.A.T. su Rai 2,...
Le serie TV in onda stasera, giovedì 30 ottobre 2025: il ruolo più difficile per Claudio Gioè (non è Màkari)
Le migliori serie TV e soap opera di giovedì 30 ottobre 2025: dal terrificante It: W...
Le serie TV in onda stasera, martedì 11 novembre 2025: a UPAS è crisi tra Eduardo e Clara, Gianluca abbandonato
Scoprite le migliori serie TV e soap opera in onda stasera, martedì 11 novembre 2025...
Le serie TV in onda stasera, martedì 4 novembre 2025: a UPAS il dilemma (atroce) di Manuela
Le migliori serie tv e soap opera in onda martedì 4 novembre 2025: una delle gemelle...
Le serie TV in onda stasera, venerdì 7 novembre 2025: UPAS, la decisione dolorosa di Silvia
Le serie TV e soap opera in onda nella serata di venerdì 7 novembre 2025: forte tens...
Assalto all'Ospedale San Filippo di Napoli, Rossella in grave pericolo
Le migliori serie tv e soap opera disponibili nella serata di giovedì 6 novembre 202...