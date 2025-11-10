Le serie TV in onda stasera, lunedì 10 novembre 2025: UPAS, Giulia sconvolta dalla fuga di Gianluca. Cosa farà Le migliori serie TV e soap opera disponibili nella serata di lunedì 10 novembre 2025: Lino Guanciale torna con Il commissario Ricciardi e a Palazzo Palladini è emergenza

Se siete indecisi su cosa guardare oggi, ecco alcune proposte di serie tv e soap opera da non farsi scappare. Tra le scelte di punta spiccano Il Commissario Ricciardi su Rai 1, la nuova incursione nel terrore di It: Welcome to Derry su Sky Atlantic e il procedural cult Bones su Rai 4, senza dimenticare l’azione di NCIS – Unità anticrimine su Italia 1.

Mistero e sentimento con Il Commissario Ricciardi: le proposte delle reti in chiaro

Rai 1, ore 21:30: Il Commissario Ricciardi (2025). Con Lino Guanciale, Antonio Milo, Enrico Ianniello, Serena Iansiti, Maria Vera Ratti. Napoli, 1932: Luigi Alfredo Ricciardi, commissario della Mobile dall’intuito formidabile, è tormentato da un segreto che lo isola dal mondo: vede le vittime di morte violenta e ne ascolta l’ultimo pensiero. Tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni, la serie fonde indagine, atmosfere noir e un tocco soprannaturale, tra passioni trattenute e crimini che raccontano la città e il suo tempo.

Rai 3, ore 20:50: Un posto al sole (1996–). Soap italiana ambientata a Napoli, prodotta da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di produzione Rai di Napoli. In questa puntata: la fuga di Gianluca e la preoccupazione per le sue intemperanze, dettate dal problema con l’alcool, spingeranno Giulia a prendere una drastica decisione. Bice, coinvolgendo Mariella, prosegue nel suo piano per recuperare i soldi dalla villa di Troncone. Castrese confida a Cerruti di voler intraprendere una battaglia per riavere indietro il marchio dai Gagliotti.

Italia 1, ore 20:34: NCIS – Unità anticrimine (St. 16, Ep. 24 – 2018, 45’). Con Mark Harmon, Michael Weatherly, Sean Murray, Cote de Pablo, David McCallum, Rocky Carroll. La squadra del Naval Criminal Investigative Service indaga sui crimini che coinvolgono Marina e Marines, muovendosi tra Washington e teatri d’azione globali. Indizi forensi, tecnologia e colpi di scena guidano un caso ad alta tensione che mette alla prova la tenuta del team.

L’orrore di It: Welcome to Derry e le altre proposte di Sky

Sky Atlantic, ore 21:15: It: Welcome to Derry (2025). Con Bill Skarsgård, Taylour Paige, Jovan Adepo, Madeleine Stowe, James Remar. Miniserie ambientata nell’universo di "It", con la regia di Andy Muschietti: una discesa nelle origini del terrore che aleggia su Derry, tra misteri irrisolti e paure ancestrali. Altri episodi a seguire alle ore 22:20 e 23:25.

Sky Serie, ore 20:45: Friends (St. 1, Ep. 18 – 1994). Con Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry, David Schwimmer. Sei amici a Manhattan tra incontri, amori e gag che hanno fatto storia: il Central Perk è il quartier generale di un gruppo destinato a diventare famiglia.

Sky Serie, ore 21:15 e 22:05: The White Queen (2013). Con Rebecca Ferguson, Max Irons, Janet McTeer, James Frain, Aneurin Barnard, Faye Marsay, Eleanor Tomlinson. Drama storico in due episodi consecutivi: intrighi di corte e strategie di potere animano un affresco in costume dal grande cast. Due episodi uno di seguito all’altro.

Sky Serie, ore 22:55 e 23:45: The Pitt (St. 1, Ep. 13–14 – 2025). Con Noah Wyle, Tracey Ifeachor, Fiona Dourif, Isa Briones. Di cosa parla: nel pronto soccorso sovraffollato del Trauma Medical Center di Pittsburgh, il dottor Michael "Robby" Robinavitch guida un team di medici e specializzandi tra emergenze, scelte difficili e umanità sul filo, in una doppia puntata che porta al cuore della medicina d’urgenza.

Indagini e ironia con Bones: le proposte delle reti specializzate

Rai 4, ore 20:35: Bones (2009). Con Emily Deschanel, David Boreanaz, Michaela Conlin, T. J. Thyne, Tamara Taylor. La storia: la brillante antropologa Temperance "Bones" Brennan affianca l’agente FBI Seeley Booth per dare voce ai resti e risolvere casi altrimenti impossibili, tra scienza, ironia e un’intesa professionale destinata a crescere.

20, ore 20:35: The Big Bang Theory (St. 2, Ep. 6 – 2008). Con Johnny Galecki, Jim Parsons, Kaley Cuoco, Simon Helberg, Kunal Nayyar. Dopo il primo appuntamento, tra Leonard e Penny le cose non decollano: amicizia, differenze e situazioni comiche scaldano l’episodio. Sitcom iconica che mescola cuore e cultura nerd.

TOPCrime, ore 21:15 e 22:06: CSI: Miami (St. 1, Ep. 11–12 – 2002). Con David Caruso, Emily Procter, Adam Rodriguez, Khandi Alexander. La squadra guidata da Horatio Caine ricompone la verità scena dopo scena, con due indagini consecutive tra forensics e sole implacabile. A seguire, ore 22:57 e 23:45: Law & Order: Organized Crime (St. 4, Ep. 3–4 – 2021) con Christopher Meloni e Danielle Moné Truitt: la task force contro il crimine organizzato affronta un doppio caso ad alta posta.

Giallo, ore 21:10 e 22:25: Delitti e misteri a Gibsons (St. 1, Ep. 1–2 – 2024). Con Rossif Sutherland, Kristin Kreuk, Mya Lowe. Un detective cerca pace in una cittadina costiera, ma si ritrova immerso in crimini intricati; ad affiancarlo la bibliotecaria Cassandra Mitchell, alleata fidata tra indizi e colpi di scena. In seconda serata, ore 23:25: Due detective nell’arte (St. 1, Ep. 1 – 2025) con Nina Singh e Stephen Moyer: falsi, reperti e opere contese svelano il lato oscuro del mercato dell’arte.

Real Time, ore 21:30: Hercai – Amore e vendetta | I riassunti. Breve recap di quanto accaduto tra Reyyan e Miran nella puntata precedente. A seguire, ore 21:35: Hercai – Amore e vendetta (St. 3, Ep. 28 – 2021). Con Akın Akınözü, Ebru Şahin. Di cosa parla: tra segreti familiari e vendette incrociate, l’amore tra Reyyan e Miran sfida tradizioni e faide che dividono Midyat.

Mediaset Italia2, ore 20:52: Young Sheldon (St. 1, Ep. 22 – 2017). Con Iain Armitage, Zoe Perry, Lance Barber, Annie Potts. Le origini del genio di Sheldon Cooper tra scuola, famiglia e quell’umorismo candido che lo renderà unico. In seconda serata, ore 23:28 e 23:54: The Big Bang Theory (St. 12, Ep. 11–12 – 2018) con il cast storico al completo: due episodi consecutivi per tornare nell’appartamento più nerd di Pasadena.

Comedy Central, ore 22:00: South Park (1997). Creata e diretta da Trey Parker e Matt Stone. Satira corrosiva e humour nero: Stan, Kyle, Cartman e Kenny affrontano attualità e tabù con parodia e politicamente scorretto, in un episodio dal bersaglio affilatissimo.

