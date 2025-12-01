Un Posto al Sole, c'è una speranza per Raffaele: può restare al suo posto Le migliori serie TV e soap opera di lunedì 1 dicembre 2025: a Palazzo Palladini una coppia si allea per salvare il portiere. Can Yaman resuscita il mito di Sandokan

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Se siete indecisi su cosa guardare oggi, ecco alcune proposte di serie e soap opera da non farsi scappare. Tra le novità e i grandi classici spiccano Sandokan su Rai 1, l’horror-evento It: Welcome to Derry su Sky Atlantic e l’intramontabile crime NCIS – Unità anticrimine su Italia 1.

Sandokan guida la serata: le proposte delle reti in chiaro

Rai 1 – 21:30: Sandokan (2025, Miniserie). Le vicende del pirata malese che sfida il temuto "cacciatore di pirati" Lord James Brooke, combattendo per la libertà e per l’amore di Lady Marianna. Ispirata ai romanzi di Emilio Salgari, la produzione mette in primo piano azione e sentimenti. Nel cast: Can Yaman, Alanah Bloor, Ed Westwick, Alessandro Preziosi, John Hannah, Owen Teale, Lucy Gaskell.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Rai 3 – 20:50: Un posto al sole (Soap, dal 1996). La longeva serie ambientata a Napoli segue intrecci sentimentali e temi sociali tra gli abitanti del Palazzo Palladini. Nella puntata di oggi: Marina e Ferri preparano una strategia contro Gennaro in vista dell’arrivo di Chiara Petrone a Napoli, ma Gagliotti passa al contrattacco con una mossa molto astuta. Questa guerra incombe anche su Alice e Vinicio che sembrano però ritrovare la loro armonia. Approfittando del suo arrivo a Palazzo, Renato si allea con Otello per convincere Raffaele a non andare in pensione. Riusciranno nel loro intento?

Italia 1 – 20:38: NCIS – Unità anticrimine (Serie, S18 E3). La squadra dell’NCIS con sede al Washington Navy Yard indaga sui reati più gravi legati a Marina e Marines, tra omicidi eccellenti, minacce e rapimenti, con un mix di intuizione sul campo e scienza forense. Cast principale: Mark Harmon, Michael Weatherly, David McCallum, Sean Murray, Cote de Pablo, Rocky Carroll, Brian Dietzen.

L’orrore di It: Welcome to Derry e le altre proposte di Sky

Sky Atlantic – 21:15: It: Welcome to Derry (2025, Miniserie) con Bill Skarsgård, Taylour Paige, Chris Chalk, James Remar, Madeleine Stowe, Rudy Mancuso, Stephen Rider, Jovan Adepo; regia di Andy Muschietti. Un’immersione dark nelle atmosfere di Derry: suspense e brividi con un cast di alto profilo. Altre puntate dopo alle 22:15 e alle 23:20.

Sky Serie – 20:30: Love bugs (2025, Sitcom) di Ivan Cotroneo, con Brenda Lodigiani e Michele Rosiello. Ironia di coppia contemporanea, tra fraintendimenti e tecnologia onnipresente, per una serie breve e brillante che racconta la quotidianità sentimentale con ritmo e immediatezza. 21:15 e 22:20: The White Queen (2013, Miniserie) – Saga storica con Rebecca Ferguson, Max Irons, Janet McTeer, James Frain, Eleanor Tomlinson, Aneurin Barnard, Amanda Hale, Ben Lamb, David Oakes, Faye Marsay; creata a partire dai romanzi di Philippa Gregory. Intrighi di corte, alleanze e giochi di potere nel cuore della Guerra delle Due Rose; in onda due episodi consecutivi. 23:30: Call my agent – Italia (2025, Serie) di Simone Spada con Michele Di Mauro, Sara Drago, Maurizio Lastrico, Sara Lazzaro, Francesco Russo, Kaze, Emanuela Fanelli, Corrado Guzzanti. Con l’uscita di scena di Elvira, la CMA affronta l’arrivo della potente UBA e un turbine di imprevisti tra lavoro e vita privata, con tante guest star nei panni di se stesse.

Risate e misteri con The Big Bang Theory e Bones: le proposte delle reti specializzate

Rai 4 – 20:35: Bones (2011, Serie). L’antropologa forense Temperance "Bones" Brennan e l’agente FBI Seeley Booth uniscono scienza e intuito per risolvere casi con resti irriconoscibili. Con Emily Deschanel, David Boreanaz, Michaela Conlin, T.J. Thyne, Tamara Taylor, John Francis Daley.

20 – 20:39: The Big Bang Theory (2009, Sitcom – S3 E13). Sheldon, Leonard, Howard e Raj tornano con le loro disavventure nerd, tra scienza, fumetti e sentimenti, insieme alla vicina Penny. Con Johnny Galecki, Jim Parsons, Kaley Cuoco, Simon Helberg, Kunal Nayyar, Mayim Bialik, Melissa Rauch.

Mediaset Italia2 – 20:53: Mom (2013, Sitcom – S7 E2). Tra dipendenze da superare e legami madre-figlia complicati, Christy e Bonnie affrontano la vita con sarcasmo e resilienza. Nel cast: Anna Faris, Allison Janney, Sadie Calvano, Nate Corddry, Matt Jones, French Stewart, Spencer Daniels, Blake Garrett Rosenthal. Dalle 23:21 spazio a The Big Bang Theory (2007, Sitcom – S1 E1 e a seguire S1 E2): a Pasadena, quattro scienziati brillanti incontrano la nuova vicina Penny; si ride di collisioni culturali e romanticismo fuori asse. Con Johnny Galecki, Jim Parsons, Kaley Cuoco, Simon Helberg, Kunal Nayyar.

TOPCrime – 21:14 e 22:04: CSI Miami (2002, Serie – S1 E17-18). La scientifica guidata da Horatio Caine affronta crimini intricati con tecnologia e sangue freddo. Con David Caruso, Emily Procter, Adam Rodriguez, Rex Linn, Khandi Alexander, Sofia Milos, Rory Cochrane. A seguire, 22:57 e 23:46: Law & Order: Special Victims Unit (2010, Serie – S12 E6-7). L’Unità Vittime Speciali di New York indaga su reati sessuali con i detective Elliot Stabler e Olivia Benson, sotto il comando del capitano Cragen. Con Christopher Meloni, Mariska Hargitay, Ice-T, Richard Belzer, Dann Florek, BD Wong.

Giallo – 21:10 e 22:10: Delitti e misteri a Gibsons (2024, Serie – S1 E7-8). Il detective Karl Alberg cerca quiete in una cittadina costiera, ma si ritrova in una spirale di crimini intricati; al suo fianco la bibliotecaria Cassandra Mitchell. Con Rossif Sutherland, Kristin Kreuk, Mya Lowe. Alle 23:10: I misteri di Brokenwood (2014, Serie – S9 E4), nuovo caso nella cittadina neozelandese dove le apparenze tradiscono spesso.

Comedy Central – 22:00: South Park (1997, Sitcom animata). Satira corrosiva e commedia nera sulle avventure di Stan, Kyle, Cartman e Kenny nella cittadina del Colorado. Creata da Trey Parker e Matt Stone.

Real Time – 21:30: Hercai – Amore e vendetta: I riassunti (Anteprima). Subito dopo, 21:35: Hercai – Amore e vendetta (2021, Serie – S3 E31). A Midyat, l’amore tra Reyyan e Miran si scontra con segreti di famiglia, vendette e verità taciute. Con Akın Akınözü, Ebru Şahin, Ayda Aksel e un ricco cast.

Scoprite tutte le serie di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Guida TV

Potrebbe interessarti anche