Assalto all'Ospedale San Filippo di Napoli, Rossella in grave pericolo Le migliori serie tv e soap opera disponibili nella serata di giovedì 6 novembre 2025: a Un posto al sole è allarme per l'assalto all'ospedale. Tutta la programmazione

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Se siete indecisi su cosa guardare oggi, ecco alcune proposte di serie tv da non farsi scappare oggi. In palinsesto c’è una ricca selezione di titoli per tutti i gusti: dall’intramontabile NCIS – Unità anticrimine su Italia 1 al cult Dr. House – Medical Division su Sky Serie, fino all’attesissima miniserie It: Welcome to Derry su Sky Atlantic.

Indagini ad alta tensione con NCIS – Unità anticrimine: le proposte delle reti in chiaro

Rai 3 — 20:50, Un posto al sole. La storica soap italiana ambientata a Napoli segue le vicende dei condomini di Palazzo Palladini, intrecciando sentimenti e temi sociali con lo scorrere della quotidianità. Nella puntata di oggi l’ospedale San Filippo è messo sotto assedio dalla famiglia di Peppe Caputo e Rossella si trova in estremo pericolo. Intanto Micaela torna in radio ma non finisce come si aspettava.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Italia 1 — 20:36, NCIS – Unità anticrimine (stagione 16, episodio 20). La squadra del Naval Criminal Investigative Service affronta i casi più delicati che coinvolgono Marina e Marines, tra omicidi eccellenti, minacce terroristiche e rapimenti. Nel cast Mark Harmon, Michael Weatherly, Pauley Perrette, David McCallum, Sean Murray, Cote de Pablo, Rocky Carroll, Brian Dietzen.

It: Welcome to Derry: le proposte di Sky

Sky Atlantic — 21:15 e 22:20, Task (miniserie, 2025). Due episodi consecutivi della nuova miniserie con Alison Oliver, Emilia Jones, Fabien Frankel, Mark Ruffalo, Raúl Castillo, Thuso Mbedu e Tom Pelphrey. A seguire, 23:25, It: Welcome to Derry (miniserie, 2025): ambientata nell’universo creato da Stephen King e sviluppato da Andy Muschietti nei film IT, espande il mondo di Derry con nuovi personaggi e misteri. Nel cast Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe, Rudy Mancuso e Bill Skarsgård.

Sky Serie — 20:45, Friends (stagione 1, episodio 12). Sei amici tra amori, lavori e gag al Central Perk: Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler e Ross (Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry, David Schwimmer). Dalle 21:15, Dr. House – Medical Division (stagione 8, episodi 9, 10 e 11): House, dopo mesi tra carcere e latitanza, torna al Princeton‑Plainsboro e deve fare i conti con un ospedale cambiato e con la malattia del suo migliore amico Wilson. Con Hugh Laurie, Robert Sean Leonard, Omar Epps, Jesse Spencer, Peter Jacobson, Charlyne Yi, Odette Annable. Alle 23:45, Suits L.A. (stagione 1, episodio 9): l’ex procuratore Ted Black mette le sue competenze al servizio dei clienti più influenti di Los Angeles, ma vita privata e professione finiscono per intrecciarsi. Con Stephen Amell, Lex Scott Davis, Josh McDermitt, Bryan Greenberg.

Il capo dei capi guida la serata: le proposte delle reti specializzate

Rai 4 — 20:35, Bones: l’antropologa forense Temperance Brennan e l’agente dell’FBI Seeley Booth risolvono casi in cui restano solo ossa e indizi difficili, tra laboratorio e campo. Con Emily Deschanel e David Boreanaz. Alle 21:20, Ritorno in Paradiso: l’ispettrice Mackenzie Clarke torna a Dolphin Cove e si ritrova nel mezzo di nuovi omicidi, tra indagini e vecchi legami. Con Anna Samson, Lloyd Griffith, Aaron McGrath, Catherine McClements. Alle 22:20, Oltre il paradiso: Humphrey e Martha si trasferiscono a Shipton Abbott tra nuove indagini e scelte di vita; spin‑off di Delitti in Paradiso. Con Kris Marshall e Sally Bretton.

20 — 20:40, The Big Bang Theory (stagione 2, episodio 2): dopo il primo appuntamento la relazione tra Leonard e Penny non decolla, mentre il gruppo naviga tra corteggiamenti imbarazzanti e le eccentricità di Sheldon. Con Johnny Galecki, Jim Parsons, Kaley Cuoco, Simon Helberg, Kunal Nayyar e il resto del cast.

Cine34 — 21:00, Il capo dei capi (miniserie, 2007). Palermo, 15 gennaio 1993: l’arresto di Totò Riina riapre i ricordi di una vita, dall’infanzia a Corleone fino alla scalata ai vertici di Cosa nostra. Con Claudio Gioè, Daniele Liotti, Simona Cavallari, Marco Leonardi. Regia di Enzo Monteleone e Alexis Sweet. Programmazione lunga, ideale per una serata tutta all’insegna del crime italiano.

Giallo — 21:10, Omicidi a Sandhamn – Nikki ed Evelina: una rimpatriata su un’isola si tinge di giallo quando viene rinvenuto il cadavere di un rivenditore di barche; Alexander riprende lavoro e relazione con Nora, ma nasconde un segreto. Alle 23:10, L’ispettore Barnaby (stagione 13, episodio 2): tra campagne inglesi, manieri e tazze di tè, il detective Tom Barnaby risolve intricati delitti con humor britannico. Con John Nettles, Neil Dudgeon e un ampio cast di comprimari.

TOPCrime — 21:16 e 22:07, The Irrational (stagione 1, episodi 1 e 2): Alec Mercer, scienziato comportamentale di fama mondiale, applica un metodo unico per aiutare forze dell’ordine, governo e aziende a sciogliere casi ad alto rischio. Con Jesse L. Martin e Maahra Hill. A seguire, 22:57, Law & Order: Special Victims Unit (stagione 24, episodio 22): l’unità d’élite del NYPD affronta crimini di natura sessuale guidata da Olivia Benson (Mariska Hargitay). Alle 23:50, Law & Order: Organized Crime (stagione 3, episodio 22): Elliot Stabler e la task force contro le organizzazioni criminali. Con Christopher Meloni, Ainsley Seiger, Danielle Moné Truitt.

Mediaset Italia2 — 20:48, Young Sheldon (stagione 1, episodio 18): lo spin‑off di The Big Bang Theory segue il geniale Sheldon Cooper negli anni della scuola, tra famiglia, insegnanti e un Texas pieno di sorprese. Con Iain Armitage, Zoe Perry, Lance Barber, Montana Jordan, Raegan Revord.

Comedy Central — 22:00, South Park: satira tagliente e comicità nera nelle avventure di Stan, Kyle, Eric e Kenny nella cittadina del Colorado. 22:30, Drawn Together (stagione 3, episodio 14): la "reality‑house" animata che mette sotto lo stesso tetto icone dei cartoon tra colpi di scena e zero filtri.

Scoprite tutte le serie di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Guida TV

Potrebbe interessarti anche