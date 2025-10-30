Le serie TV in onda stasera, giovedì 30 ottobre 2025: il ruolo più difficile per Claudio Gioè (non è Màkari) Le migliori serie TV e soap opera di giovedì 30 ottobre 2025: dal terrificante It: Welcome to Derry al ritorno del Dottor House. E Saverio diventa Totò Riina

Se siete indecisi su cosa guardare oggi, ecco alcune proposte di serie tv da non farsi scappare. In prima serata c’è spazio per i casi di NCIS – Unità anticrimine su Italia 1, per la soap italiana Un posto al sole su Rai 3 e, per chi ama i medical, il ritorno di Dr. House su Sky Serie. Tra le novità anche la miniserie Task e l’attesissimo It: Welcome to Derry su Sky Atlantic.

NCIS – Unità anticrimine guida la serata: le proposte delle reti in chiaro

Rai 3 alle 20:50 presenta Un posto al sole (soap, dal 1996). Longeva produzione ambientata a Napoli, interamente realizzata nel Centro di produzione Rai del capoluogo campano, ruota attorno al Palazzo Palladini di Posillipo e ai suoi abitanti. Tra vicende sentimentali e familiari, la serie affronta anche tematiche sociali e l’attualità. Nel corso delle 30 stagioni si sono alternati molti protagonisti, tra cui Alberto Rossi, Nina Soldano, Patrizio Rispo, Ilenia Lazzarin, Riccardo Polizzy Carbonelli, Miriam Candurro e tanti altri.

Italia 1 alle 20:34 propone NCIS – Unità anticrimine (2018), S16 E13. La squadra dell’NCIS, con sede al Washington Navy Yard, indaga sui crimini più gravi che coinvolgono la Marina e i Marines: omicidi ad alto profilo, minacce terroristiche e rapimenti. Cast: Mark Harmon, Michael Weatherly, Pauley Perrette, David McCallum, Sean Murray, Cote de Pablo, Rocky Carroll, Brian Dietzen. Durata 45 minuti.

La tensione di Task e l’orrore di It: Welcome to Derry: le proposte di Sky

Sky Atlantic alle 21:15 manda in onda Task (2025), miniserie con Mark Ruffalo, Tom Pelphrey, Emilia Jones, Fabien Frankel, Thuso Mbedu, Raúl Castillo e Alison Oliver: Tom Brandis guida una task force dell’FBI contro brutali rapine in periferia; altro episodio alle 22:15. Alle 23:15 spazio a It: Welcome to Derry (2025), miniserie ambientata nell’universo di Stephen King e collegata ai film diretti da Andy Muschietti. Nel cast Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, Madeleine Stowe, Bill Skarsgård.

Sky Serie apre alle 20:45 con The Big Bang Theory (2018), S12 E24: a Pasadena quattro scienziati nerd – Leonard, Sheldon, Raj e Howard – intrecciano amicizia e sentimenti con Penny, tra gag e riferimenti pop. Cast: Johnny Galecki, Jim Parsons, Kaley Cuoco, Simon Helberg, Kunal Nayyar, Mayim Bialik, Melissa Rauch. Dalle 21:15 doppio appuntamento con Dr. House – Medical Division (2011), S8 E7 ed E8: dopo mesi di prigione House torna al Princeton‑Plainsboro dove il nuovo capo è Foreman; quando Wilson scopre di avere un cancro, l’amicizia con House affronta una prova durissima. Cast: Hugh Laurie, Robert Sean Leonard, Omar Epps, Jesse Spencer, Peter Jacobson, Charlyne Yi, Odette Annable. In seconda serata, alle 22:55 e 23:45, due episodi di Suits L.A. (2025), S1 E7‑E8: l’ex procuratore Ted Black difende i clienti più influenti di Los Angeles con un team fidato, mentre vita privata e casi legali finiscono per intrecciarsi. Con Stephen Amell, Lex Scott Davis, Josh McDermitt, Bryan Greenberg.

Il capo dei capi e i crime di Rai 4: le proposte delle reti specializzate

Rai 4 inaugura la prima serata alle 20:35 con Bones (2009): l’antropologa forense Temperance Brennan collabora con l’agente FBI Seeley Booth per risolvere casi in cui restano solo ossa e indizi minimi. Con Emily Deschanel e David Boreanaz. Alle 21:20 segue Ritorno in Paradiso (2024): Mackenzie Clarke, ispettrice londinese in attesa di definire il proprio futuro professionale, torna a Dolphin Cove e si ritrova al centro di indagini su omicidi locali, ritrovando anche un ex del passato. Alle 22:20 arriva Oltre il paradiso (2023): Humphrey Goodman e Martha si stabiliscono a Shipton Abbott, tra un nuovo incarico in polizia e il sogno di aprire un ristorante; spin‑off di "Delitti in Paradiso".

20 alle 20:40 propone The Big Bang Theory (2007), S1 E9: le prime schermaglie tra il mondo dei quattro scienziati e quello di Penny, tra comicità e vita quotidiana.

Cine34 alle 21:00 programma la lunga miniserie Il capo dei capi (2007, regia di Enzo Monteleone e Alexis Sweet; durata 540’). Con Claudio Gioè, Daniele Liotti, Simona Cavallari, Salvatore Lazzaro, Marco Leonardi, Gioia Spaziani. Palermo, 1993: la cattura di Salvatore Riina apre un racconto che ripercorre la sua ascesa, dai giorni a Corleone alle guerre di mafia.

TOPCrime dalle 21:13 propone doppio episodio di Delitti ai Tropici (2022), S3 E7‑E8: sulla splendida isola della Martinica, la comandante Mélissa Sainte‑Rose e il capitano Gaelle Crivelli risolvono casi di omicidio tra paesaggi paradisiaci e contraddizioni sociali. A seguire, alle 23:17, Law & Order: Organized Crime (2021), S3 E14, con Christopher Meloni, Danielle Moné Truitt, Ainsley Seiger, Dylan McDermott.

Giallo alle 21:10 presenta Omicidi a Sandhamn – Madeleine (2024), con Alexandra Rapaport: in una clinica di riabilitazione, un paziente viene trovato assassinato dopo uno scambio di stanza. Alle 23:10 Vera (2011), S1 E3: l’ispettore capo Vera Stanhope indaga su intricati casi nel Northumberland. Con Brenda Blethyn.

Mediaset Italia2 alle 20:48 propone Young Sheldon (2017), S1 E8: infanzia e genio precoce di Sheldon Cooper nel Texas della fine anni ’80. Con Iain Armitage, Zoe Perry, Annie Potts.

Comedy Central alle 22:30 manda in onda Drawn Together (2006): otto icone animate di mondi diversi condividono una casa in un reality fuori controllo, tra satira e politicamente scorretto.

