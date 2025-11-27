Trova nel Magazine
Un posto al sole, la dura accusa di un protagonista sull'uscita di Raffaele

Le migliori serie e soap disponibili nella serata di giovedì 27 novembre 2025: a UPAS è tempo di processi e duri scontri. E Vinicio va sempre più in crisi

Un posto al sole, la dura accusa di un protagonista sull'uscita di Raffaele

Se siete indecisi su cosa guardare oggi, ecco alcune proposte di serie e soap da non farsi scappare. In chiaro spiccano Un professore su Rai 1 e il procedural NCIS – Unità anticrimine su Italia 1. Sul satellite la serata si accende con il crime Omicidio a Easttown su Sky Atlantic e una maratona medical e comedy su Sky Serie.

Lezioni ed emozioni con Un professore: le proposte delle reti in chiaro

Rai 1 (ore 21:30) – Un professore (2021). Serie diretta da Alessandro D’Alatri con Alessandro Gassmann, Claudia Pandolfi, Nicolas Maupas, Paolo Conticini e Francesca Cavallin. Un titolo di successo recente del catalogo Rai che intreccia vicende scolastiche e familiari con una sensibilità contemporanea. Qui le anticipazioni delle puntate di stasera.

Rai 3 (ore 20:50) – Un posto al sole. Soap italiana ambientata a Napoli, tra le più longeve della TV con oltre 6 mila episodi. Nella puntata di stasera: il giorno dell’udienza è arrivato, Roberto appare teso e abbattuto per aver ceduto a Gennaro patteggiando la pena e risarcendolo economicamente. Vinicio è sempre più disgustato dall’atteggiamento del fratello e potrebbe prendere una decisione inaspettata. Renato accusa Raffaele di aver deciso di andare in pensione solo per assecondare la volontà di Ornella.

Italia 1 (ore 20:34) – NCIS – Unità anticrimine (stagione 17, episodio 18; 2019). Con Mark Harmon, Sean Murray, David McCallum, Rocky Carroll, Brian Dietzen e Cote de Pablo. La squadra dell’NCIS, con sede al Washington Navy Yard, indaga sui crimini più delicati che coinvolgono Marina e Marines: omicidi eccellenti, minacce terroristiche e rapimenti, tra tecnologia forense e colpi di scena.

Il crime Omicidio a Easttown guida la serata: le proposte di Sky

Sky Atlantic (ore 21:15, 22:20, 23:20) – Omicidio a Easttown (miniserie, 2021), diretta da Craig Zobel, con Kate Winslet, Evan Peters, Guy Pearce, Julianne Nicholson, Jean Smart, Angourie Rice e Cailee Spaeny. Tre episodi consecutivi per un intenso ritratto di provincia e un’indagine che scava nel passato della comunità e della protagonista.

Sky Serie – Alle ore 20:30 Love bugs (2025), regia di Ivan Cotroneo, con Brenda Lodigiani e Michele Rosiello: una sitcom che fotografa la vita di coppia di oggi tra fraintendimenti, suocere ingombranti e smartphone sempre in mano, con ritmo brillante e immedesimazione. A seguire il medical: alle ore 21:15 e poi alle 22:05 Dr. House – Medical Division (stagione 8; 2011) con Hugh Laurie, Robert Sean Leonard, Omar Epps, Jesse Spencer, Peter Jacobson, Charlyne Yi e Odette Annable. Dopo mesi di prigione e la libertà vigilata, House rientra in ospedale e deve fare i conti con un team cambiato e con l’amicizia messa alla prova dalla malattia di Wilson: due episodi consecutivi. In seconda serata, alle 22:55 e 23:55, doppio appuntamento con Call my agent – Italia (stagione 3; 2025), regia di Simone Spada, con Michele Di Mauro, Sara Drago, Maurizio Lastrico, Sara Lazzaro, Francesco Russo, Kaze, Emanuela Fanelli e cameo di volti noti come Luca Argentero e Corrado Guzzanti: alla CMA gli equilibri saltano mentre una grande agenzia internazionale prova a conquistare il mercato italiano; due episodi consecutivi.

Il capo dei capi su Cine34: le proposte delle reti specializzate

Rai 4 (ore 20:35) – Bones (2011). Con Emily Deschanel e David Boreanaz. L’antropologa forense Temperance "Bones" Brennan e l’agente dell’FBI Seeley Booth lavorano fianco a fianco per ricostruire identità e moventi partendo dalle ossa e da minuscole tracce: casi ad alto tasso di scienza forense e rapporti di squadra in continua evoluzione.

20 (ore 20:41) – The Big Bang Theory (stagione 3, episodio 9; 2009). Con Johnny Galecki, Jim Parsons, Kaley Cuoco, Simon Helberg, Kunal Nayyar, Mayim Bialik e Melissa Rauch. Le esilaranti avventure dei nerd Sheldon, Leonard, Howard e Raj, di ritorno dalla spedizione al Polo Nord, con la vicina Penny a scompaginare gli equilibri del gruppo.

Cine34 (ore 21:00) – Il capo dei capi (miniserie, 2007), regia di Enzo Monteleone e Alexis Sweet, con Claudio Gioè, Daniele Liotti, Simona Cavallari, Marco Leonardi e Gioia Spaziani. Dalla cattura del 1993 il racconto ripercorre, attraverso la memoria, l’ascesa criminale di Salvatore Riina: dall’adolescenza a Corleone al potere dentro Cosa Nostra, tra faide, strategia del terrore e il contraltare delle indagini dello Stato.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Programmi

