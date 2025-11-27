Un posto al sole, la dura accusa di un protagonista sull'uscita di Raffaele Le migliori serie e soap disponibili nella serata di giovedì 27 novembre 2025: a UPAS è tempo di processi e duri scontri. E Vinicio va sempre più in crisi

Se siete indecisi su cosa guardare oggi, ecco alcune proposte di serie e soap da non farsi scappare. In chiaro spiccano Un professore su Rai 1 e il procedural NCIS – Unità anticrimine su Italia 1. Sul satellite la serata si accende con il crime Omicidio a Easttown su Sky Atlantic e una maratona medical e comedy su Sky Serie.

Lezioni ed emozioni con Un professore: le proposte delle reti in chiaro

Rai 1 (ore 21:30) – Un professore (2021). Serie diretta da Alessandro D’Alatri con Alessandro Gassmann, Claudia Pandolfi, Nicolas Maupas, Paolo Conticini e Francesca Cavallin. Un titolo di successo recente del catalogo Rai che intreccia vicende scolastiche e familiari con una sensibilità contemporanea. Qui le anticipazioni delle puntate di stasera.

Rai 3 (ore 20:50) – Un posto al sole. Soap italiana ambientata a Napoli, tra le più longeve della TV con oltre 6 mila episodi. Nella puntata di stasera: il giorno dell’udienza è arrivato, Roberto appare teso e abbattuto per aver ceduto a Gennaro patteggiando la pena e risarcendolo economicamente. Vinicio è sempre più disgustato dall’atteggiamento del fratello e potrebbe prendere una decisione inaspettata. Renato accusa Raffaele di aver deciso di andare in pensione solo per assecondare la volontà di Ornella.

Italia 1 (ore 20:34) – NCIS – Unità anticrimine (stagione 17, episodio 18; 2019). Con Mark Harmon, Sean Murray, David McCallum, Rocky Carroll, Brian Dietzen e Cote de Pablo. La squadra dell’NCIS, con sede al Washington Navy Yard, indaga sui crimini più delicati che coinvolgono Marina e Marines: omicidi eccellenti, minacce terroristiche e rapimenti, tra tecnologia forense e colpi di scena.

Il crime Omicidio a Easttown guida la serata: le proposte di Sky

Sky Atlantic (ore 21:15, 22:20, 23:20) – Omicidio a Easttown (miniserie, 2021), diretta da Craig Zobel, con Kate Winslet, Evan Peters, Guy Pearce, Julianne Nicholson, Jean Smart, Angourie Rice e Cailee Spaeny. Tre episodi consecutivi per un intenso ritratto di provincia e un’indagine che scava nel passato della comunità e della protagonista.

Sky Serie – Alle ore 20:30 Love bugs (2025), regia di Ivan Cotroneo, con Brenda Lodigiani e Michele Rosiello: una sitcom che fotografa la vita di coppia di oggi tra fraintendimenti, suocere ingombranti e smartphone sempre in mano, con ritmo brillante e immedesimazione. A seguire il medical: alle ore 21:15 e poi alle 22:05 Dr. House – Medical Division (stagione 8; 2011) con Hugh Laurie, Robert Sean Leonard, Omar Epps, Jesse Spencer, Peter Jacobson, Charlyne Yi e Odette Annable. Dopo mesi di prigione e la libertà vigilata, House rientra in ospedale e deve fare i conti con un team cambiato e con l’amicizia messa alla prova dalla malattia di Wilson: due episodi consecutivi. In seconda serata, alle 22:55 e 23:55, doppio appuntamento con Call my agent – Italia (stagione 3; 2025), regia di Simone Spada, con Michele Di Mauro, Sara Drago, Maurizio Lastrico, Sara Lazzaro, Francesco Russo, Kaze, Emanuela Fanelli e cameo di volti noti come Luca Argentero e Corrado Guzzanti: alla CMA gli equilibri saltano mentre una grande agenzia internazionale prova a conquistare il mercato italiano; due episodi consecutivi.

Il capo dei capi su Cine34: le proposte delle reti specializzate

Rai 4 (ore 20:35) – Bones (2011). Con Emily Deschanel e David Boreanaz. L’antropologa forense Temperance "Bones" Brennan e l’agente dell’FBI Seeley Booth lavorano fianco a fianco per ricostruire identità e moventi partendo dalle ossa e da minuscole tracce: casi ad alto tasso di scienza forense e rapporti di squadra in continua evoluzione.

20 (ore 20:41) – The Big Bang Theory (stagione 3, episodio 9; 2009). Con Johnny Galecki, Jim Parsons, Kaley Cuoco, Simon Helberg, Kunal Nayyar, Mayim Bialik e Melissa Rauch. Le esilaranti avventure dei nerd Sheldon, Leonard, Howard e Raj, di ritorno dalla spedizione al Polo Nord, con la vicina Penny a scompaginare gli equilibri del gruppo.

Cine34 (ore 21:00) – Il capo dei capi (miniserie, 2007), regia di Enzo Monteleone e Alexis Sweet, con Claudio Gioè, Daniele Liotti, Simona Cavallari, Marco Leonardi e Gioia Spaziani. Dalla cattura del 1993 il racconto ripercorre, attraverso la memoria, l’ascesa criminale di Salvatore Riina: dall’adolescenza a Corleone al potere dentro Cosa Nostra, tra faide, strategia del terrore e il contraltare delle indagini dello Stato.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

