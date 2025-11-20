Un posto al sole, Rosa corona il sogno d'amore con Damiano (alla faccia di Pino)
Le migliori serie e soap della serata di giovedì 20 novembre 2025: ritorno di fiamma tra i genitori di Manuel ed Espedito affronta Gennaro. Tutta la programmazione
Se siete indecisi su cosa guardare oggi, ecco alcune proposte di serie TV e soap da non farsi scappare. In evidenza Un professore su Rai 1, il crime acclamato Omicidio a Easttown su Sky Atlantic e la miniserie cult Il capo dei capi su Cine34.
Un professore illumina la serata: le proposte delle reti in chiaro
Rai 1 – Un professore alle 21:30 (2021). Regia di Alessandro D’Alatri, con Alessandro Gassmann, Beatrice De Mei, Claudia Pandolfi, Francesca Cavallin, Luna Miriam, Miloud Mourad Benamara, Nicolas Maupas, Paolo Conticini.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Rai 3 – Un posto al sole alle 20:50 (1996). La longeva soap italiana ambientata a Napoli segue le storie dei residenti del Palazzo Palladini tra amori, famiglia e temi sociali. Nella puntata di questa sera: Castrese è preoccupato per il padre, Espedito si decide ad affrontare Gennaro per salvare l’azienda di famiglia. Vinicio, intanto, sembra incapace di tirarsi fuori dal buco nero in cui è sprofondato. Nonostante le sue difficoltà a fidarsi, Rosa sembra realizzare che Damiano con lei sta facendo sul serio. Micaela continua ad essere spenta ed apatica, ma arriverà qualcuno in grado di scuoterla.
Italia 1 – NCIS – Unità anticrimine alle 20:35 (2019), stagione 17 episodio 10. Le indagini dell’NCIS, la squadra federale con sede al Washington Navy Yard che affronta omicidi, minacce e rapimenti legati alla Marina e ai Marines. Cast: Mark Harmon, Michael Weatherly, Pauley Perette, David McCallum, Sean Murray, Cote de Pablo, Rocky Carroll, Brian Dietzen.
La tensione di Omicidio a Easttown e le altre proposte di Sky
Sky Atlantic – Omicidio a Easttown alle 21:15 e 22:20 (2021). Mare Sheehan, detective di una piccola città della Pennsylvania, porta avanti un caso di omicidio mentre fronteggia le macerie della propria vita. Regia di Craig Zobel, con Kate Winslet, Guy Pearce, Julianne Nicholson, Jean Smart, Angourie Rice, Evan Peters, Cailee Spaeny, David Denman, Joe Tippett. A seguire alle 23:25 It: Welcome to Derry (2025), miniserie con Bill Skarsgård, Chris Chalk, James Remar, Jovan Adepo, Madeleine Stowe, Rudy Mancuso, Stephen Rider, Taylour Paige; regia di Andy Muschietti.
Sky Serie – Doppio appuntamento con Dr. House – Medical Division alle 21:15 (stagione 8 episodio 15) e alle 22:05 (stagione 8 episodio 16) (2011). Dopo mesi di prigione e libertà vigilata, House torna al Princeton‑Plainsboro e scopre che tutto è cambiato: Cuddy ha lasciato, il team si è sciolto e Foreman è il nuovo capo; quando Wilson scopre di avere un cancro, House è costretto a fare i conti con l’amicizia. Con Hugh Laurie, Robert Sean Leonard, Omar Epps, Jesse Spencer, Peter Jacobson, Charlyne Yi, Odette Annable. Dalle 22:55 e poi alle 23:50, Call my agent – Italia (2025), stagione 3 episodi 1 e 2: con la scomparsa di Elvira, l’agenzia CMA affronta la minaccia della UBA che vuole entrare nel mercato italiano; tra nuovi amori e imprevisti, gli agenti lottano per salvare la società. Regia di Simone Spada, con Michele Di Mauro, Sara Drago, Maurizio Lastrico, Sara Lazzaro, Francesco Russo, Camilla, Kaze, Emanuela Fanelli, Corrado Guzzanti, e numerosi vip nei panni di se stessi.
Il capo dei capi guida la serata: le proposte delle reti specializzate
Rai 4 – Alle 20:35 Bones (2010): la brillante antropologa forense Temperance Brennan collabora con l’agente FBI Seeley Booth su casi in cui i resti delle vittime sono irriconoscibili; con Emily Deschanel, David Boreanaz, Michaela Conlin, T.J. Thyne, Tamara Taylor, John Francis Daley. Alle 21:20 Ritorno in Paradiso (2024): l’ispettrice londinese Mackenzie Clarke rientra a Dolphin Cove e, in attesa di chiarire il proprio futuro, si ritrova a indagare su una serie di omicidi, ritrovando anche il suo ex Glenn. Alle 22:20 Oltre il paradiso (2023): Humphrey e Martha lasciano Londra per Shipton Abbott tra un nuovo lavoro in polizia, il sogno di un ristorante e sfide di coppia; con Kris Marshall e Sally Bretton.
Cine34 – Alle 21:00 Il capo dei capi (2007), miniserie diretta da Enzo Monteleone e Alexis Sweet con Claudio Gioè, Daniele Liotti, Simona Cavallari, Salvatore Lazzaro, Marco Leonardi, Gioia Spaziani. Palermo, 1993: l’arresto di Salvatore Riina innesca un lungo flashback che ripercorre l’ascesa del boss, dall’adolescenza a Corleone fino alla guida di Cosa nostra.
TOPCrime – Alle 21:14 e 22:04 The irrational (2023), S1 E5‑6: Alec Mercer, scienziato comportamentale di fama mondiale, applica metodi unici per sciogliere casi ad alto rischio per governi, forze dell’ordine e aziende; con Jesse L. Martin, Maahra Hill, Arash DeMaxi, Molly Kunz, Travina Springer. Dalle 22:56 e 23:52 Law e Order: Organized crime (2021), stagione 5 episodi 6‑7; con Christopher Meloni, Dylan McDermott, Tamara Taylor, Ainsley Seiger, Danielle Moné Truitt.
Giallo – Alle 21:10 Omicidi a Sandhamn – Linnea: l’ispettore Thomas Andreasson torna sull’isola natale per un caso che lo riavvicina a Nora Lindé, tra verità complesse e colpi di scena; serie ispirata ai romanzi di Viveca Sten e ambientata nell’arcipelago di Stoccolma. Alle 23:10 Tatort Vienna – I senzatetto (2023), durata 100’, con Adele Neuhauser e Harald Krassnitzer; stagione 2 episodio 7.
Mediaset Italia2 – Alle 20:51 Young Sheldon (2017), stagione 2 episodio 16. Con Iain Armitage, Zoe Perry, Lance Barber, Montana Jordan, Raegan Revord, Annie Potts.
Comedy Central – Alle 22:00 South Park (1997), animazione satirica di Trey Parker e Matt Stone: a South Park, tra commedia nera e parodia, Stan, Kyle, Eric e Kenny affrontano vizi e tabù della società statunitense.
Scoprite tutte le serie di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV
Potrebbe interessarti anche
Un posto al sole, Micaela cade in crisi e Castrese deve fare i conti col padre dopo il coming out
Le migliori serie e soap disponibili nella serata di giovedì 13 novembre 2025: a Pal...
Le serie TV in onda stasera, giovedì 30 ottobre 2025: il ruolo più difficile per Claudio Gioè (non è Màkari)
Le migliori serie TV e soap opera di giovedì 30 ottobre 2025: dal terrificante It: W...
Assalto all'Ospedale San Filippo di Napoli, Rossella in grave pericolo
Le migliori serie tv e soap opera disponibili nella serata di giovedì 6 novembre 202...
Le serie TV in onda stasera, domenica 16 novembre 2025: The Big Bang Theory, la maratona imperdibile
Scoprite le migliori serie tv disponibili nella serata di domenica 16 novembre 2025:...
Un posto al sole, Raffaele fatto fuori: la reazione di uno storico membro del cast
Le serie TV e le soap in onda oggi, mercoledì 19 novembre 2025: Palazzo Palladini in...
Le serie TV in onda stasera, mercoledì 12 novembre 2025: a UPAS scoppia di nuovo la passione tra Guido e Mariella
Le migliori serie TV e soap opera della serata di mercoledì 12 novembre 2025: a Napo...
Le serie TV in onda stasera, venerdì 31 ottobre 2025: Michele tradisce Silvia e Viola dice addio a Damiano
Le migliori serie tv e soap opera della serata di venerdì 31 ottobre 2025: a Un post...
Le serie TV in onda stasera, venerdì 7 novembre 2025: UPAS, la decisione dolorosa di Silvia
Le serie TV e soap opera in onda nella serata di venerdì 7 novembre 2025: forte tens...