Un posto al sole, Micaela cade in crisi e Castrese deve fare i conti col padre dopo il coming out

Le migliori serie e soap disponibili nella serata di giovedì 13 novembre 2025: a Palazzo Palladini Serena finisce tra due fuochi. Tutta la programmazione serale

Un posto al sole, Micaela cade in crisi e Castrese deve fare i conti col padre dopo il coming out

Se siete indecisi su cosa guardare oggi, ecco alcune proposte di serie e soap da non farsi scappare oggi. La serata di giovedì 13 novembre 2025 offre un ventaglio ricchissimo: dalle indagini di NCIS su Italia 1 al prestigioso crime Omicidio a Easttown su Sky Atlantic, fino alla potente miniserie Il capo dei capi su Cine34. Ce n’è davvero per tutti i gusti, tra polizieschi, medical drama e grandi classici della comedy.

Indagini e grandi franchise con NCIS su Italia 1: le proposte delle reti in chiaro

Rai 3Un posto al sole, 20:50. La longeva soap italiana (in onda dal 1996) torna con le vicende ambientate a Napoli. nella puntata di stasera: con il supporto di Guido, Mariella decide di aiutare Castrese a riconciliarsi con il padre, facendoli incontrare a casa sua. Damiano ed Eduardo indagano in privato per trovare il vero responsabile dell’aggressione a Peppe, sfruttando la soffiata di Stella. Micaela è in piena crisi creativa e Manuela controvoglia è costretta di nuovo a sostituirla in radio. A farne le spese sarà come al solito Serena che si troverà tra due fuochi.

Italia 1NCIS – Unità anticrimine, 20:33. Stagione 17, episodio 3 (2019). La squadra del Naval Criminal Investigative Service di Washington affronta i casi più delicati che coinvolgono la Marina e i Marines, tra minacce terroristiche, rapimenti e omicidi ad alto profilo. Cast: Mark Harmon, Sean Murray, David McCallum, Cote de Pablo, Rocky Carroll, Brian Dietzen. A seguire, altre puntate.

I misteri di Omicidio a Easttown su Sky Atlantic: le proposte di Sky

Sky AtlanticOmicidio a Easttown, 21:15 e 22:15. Miniserie (2021) diretta da Craig Zobel con Kate Winslet, Guy Pearce, Evan Peters, Julianne Nicholson e Jean Smart: in una cittadina della Pennsylvania, la detective Mare Sheehan lotta tra una vita privata allo sbando e un caso di omicidio che sconvolge la comunità. Due episodi consecutivi. Di seguito, alle 23:20, It: Welcome to Derry (2025), miniserie ideata da Andy Muschietti con Bill Skarsgård, Taylour Paige, Chris Chalk e Madeleine Stowe: un ritorno nell’universo di "It", tra origini del terrore e nuovi incubi a Derry.

Sky SerieFriends, 20:45. La comedy cult (1994) con Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer: gag serrate e amicizie indimenticabili tra il Central Perk e gli appartamenti di Manhattan. A seguire, dalle 21:15 triplo appuntamento con Dr. House – Medical Division (2011): Stagione 8, episodi 12-14. Dopo mesi di prigione, House torna al Princeton-Plainsboro e deve fare i conti con nuovi equilibri professionali e la malattia dell’amico Wilson. Cast: Hugh Laurie, Robert Sean Leonard, Omar Epps, Jesse Spencer, Peter Jacobson, Charlyne Yi, Odette Annable. In seconda serata, 23:45, Suits L.A. (2025): Stephen Amell guida il team legale di Ted Black a Los Angeles, dove vita personale e professionale s’intrecciano in casi ad alta tensione.

Il capo dei capi su Cine34 guida la serata: le proposte delle reti specializzate

Cine34Il capo dei capi, dalle 21:00. Miniserie (2007) diretta da Enzo Monteleone e Alexis Sweet con Claudio Gioè, Daniele Liotti, Simona Cavallari, Marco Leonardi. Un grande affresco che ripercorre l’ascesa criminale di Salvatore Riina, dalla giovinezza a Corleone fino alla stagione delle stragi. A seguire, altri episodi.

Rai 4 – Alle 20:35 Bones (2010): la dottoressa Temperance Brennan, antropologa forense del Jeffersonian, collabora con l’agente FBI Seeley Booth su casi in cui restano solo le ossa a parlare. Cast: Emily Deschanel, David Boreanaz. Alle 21:20 Ritorno in Paradiso (2024): Mackenzie Clarke, ispettrice londinese, rientra nella natìa Dolphin Cove e si ritrova al centro di indagini complesse e vecchie relazioni irrisolte. Alle 22:20 Oltre il paradiso (2023): Humphrey e Martha approdano a Shipton Abbott tra nuovi casi e nuove sfide personali, spin-off di Delitti in Paradiso.

20The Big Bang Theory, 20:40. Stagione 2, episodio 12 (2008). Tra equivoci sentimentali e amicizie sopra le righe, Penny continua a frequentare il gruppo di scienziati nonostante le stranezze di Sheldon e le avances di Howard. Cast: Johnny Galecki, Jim Parsons, Kaley Cuoco, Simon Helberg, Kunal Nayyar, Mayim Bialik.

TOPCrimeThe Irrational, 21:14 e 22:04. Alec Mercer, scienziato comportamentale di fama mondiale, applica la sua esperienza a casi ad alto rischio per governi e forze dell’ordine. Cast: Jesse L. Martin, Maahra Hill, Molly Kunz. Due episodi consecutivi. Dalle 22:54 e 23:48 Law & Order: Organized Crime (Stagione 4, episodi 9-10): Elliot Stabler e l’unità specializzata muovono guerra alle organizzazioni criminali tra indagini sotto copertura e rischi personali. Cast: Christopher Meloni, Danielle Moné Truitt, Dylan McDermott.

Giallo – 21:10 Omicidi a Sandhamn – Brigitta (2024), regia di Niklas Ohlson con Alexandra Rapaport e Nicolai Cleve Broch: un autore di gialli viene avvelenato durante una cena, l’indagine si complica e travolge anche la vita privata degli inquirenti. Alle 23:10 Tatort Vienna – I senzatetto (2023, 100’): il caso porta i detective di Vienna a confrontarsi con una dura realtà metropolitana. Con Adele Neuhauser e Harald Krassnitzer (Stagione 2, episodio 2).

Mediaset Italia2Young Sheldon, 20:48. Stagione 2, episodio 6 (2017). Sitcom con Iain Armitage, Zoe Perry, Annie Potts, Lance Barber, Montana Jordan, Raegan Revord.

Scoprite tutte le serie di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Guida TV

Programmi

