Le serie TV in onda stasera, domenica 9 novembre 2025: colpo di scena a La notte nel cuore, Halil torna e scoppia il caos Dall’investigazione mediterranea di Màkari su Rai 1 all’azione di S.W.A.T. su Rai 2, passando per la soap La notte nel cuore su Canale 5.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Mediaset Infinity

CONDIVIDI

Scoprite le migliori serie tv disponibili oggi 9 novembre 2025. Una serata ricchissima di proposte in grado di convincere ogni tipo di pubblico: dal giallo mediterraneo di Màkari all’azione adrenalinica di S.W.A.T., fino alle novità come The Pitt e alle maratone comedy di Mediaset Italia2.

Màkari: le proposte delle reti in chiaro

Rai 1 ore 21:30: Màkari (2025). Quando tutto sembra andare per il meglio, Suleima parte per Malta per lavoro, lasciando Saverio Lamanna alla sua malinconia. Ma la quiete dura poco: a Màkari tornano omicidi e nuovi casi su cui indagare. Con Claudio Gioè, Domenico Centamore, Ester Pantano, Antonella Attili, Serena Iansiti. Regia di Monica Vullo e Riccardo Mosca.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Rai 2 ore 21:00: S.W.A.T. (2022). Serie d’azione con Shemar Moore, Alex Russell, Jay Harrington, Lina Esco, Patrick St. Esprit e David Lim.

Canale 5 ore 21:21: La notte nel cuore (2024). Da giovane, Sumru ha abbandonato i gemelli Nuh e Melek e si è rifatta una vita in Cappadocia, sposando il potente Samet. I figli, cresciuti nel risentimento, scoprono la sua identità e decidono di affrontarla, reclamando ciò che ritengono dovuto. Con Ece Uslu, Aras Aydin, Hafsanur Sancaktutan, Leyla Tanlar, Burak Tozkoparan. Nella puntata di stasera Halil, padre dei gemelli Melek e Nuh, torna in scena chiamato da Hikmet per vendicarsi e ottenere ricchezza. Melek si infuria e caccia il padre, temendo che il suo ritorno distrugga la serenità appena riconquistata.

The Pitt: le proposte di Sky

Sky Atlantic ore 21:15 e 22:05: The Pitt (2025). Il dottor Michael "Robby" Robinavitch porta le cicatrici della pandemia e guida un team eterogeneo nel pronto soccorso sotto organico del Trauma Medical Center di Pittsburgh. Tra pressioni amministrative e casi al limite, i giovani medici scoprono la realtà cruda della medicina d’urgenza. Con Noah Wyle, Tracey Ifeachor, Fiona Dourif, Isa Briones. Due episodi consecutivi. Alle 23:00 It: Welcome to Derry (2025), miniserie diretta da Andy Muschietti con Bill Skarsgård, Jovan Adepo, Madeleine Stowe e Taylour Paige.

Sky Serie ore 21:15: Call my agent – Italia (2024), Stagione 2 Episodio 5. Tornano le vicissitudini della CMA, la Claudio Maiorana Agency, tra un nuovo capo, imprevisti sentimentali e scelte difficili nel dietro le quinte dello showbiz. Con Michele Di Mauro, Sara Drago, Maurizio Lastrico, Emanuela Fanelli. Alle 22:15 S2 Ep. 6. A seguire, ore 23:25: Suits L.A. (2025) S1 Ep. 11: l’ex procuratore federale Ted Black mette le proprie competenze al servizio dei clienti più influenti di Los Angeles, ma i confini tra vita personale e lavoro si assottigliano. Con Stephen Amell, Lex Scott Davis, Bryan Greenberg.

Sky Adventure ore 21:15 e 23:15: Marte (2016). Serie diretta da Everardo Gout che unisce narrazione e suggestioni scientifiche sull’esplorazione del Pianeta Rosso. Con Alberto Ammann, Ben Cotton, Kata Sarbó.

Sky Uno ore 23:35: The Iris affair: Missione ad alto rischio (2025), miniserie con Niamh Algar, Tom Hollander, Sacha Dhawan, Debi Mazar, Kristofer Hivju. Regia di Sarah O’Gorman e Terry McDonough.

Wild cards: le proposte delle reti specializzate

Rai 4 ore 20:35: Wild cards (2024). Il detective degradato Cole Ellis arresta la truffatrice Max Mitchell; quando lei, sotto custodia, lo aiuta a risolvere un caso complesso, nasce una collaborazione capace di cambiare i destini di entrambi. Con Vanessa Morgan, Giacomo Gianniotti, Jason Priestley.

Cielo ore 21:20: Il Trono di Spade (2018), Stagione 8 Episodio 3. Nella fase cruciale della lotta per il potere, le più grandi famiglie di Westeros si scontrano mentre antiche minacce emergono dall’ombra. Con Peter Dinklage, Lena Headey, Emilia Clarke, Kit Harington.

Giallo ore 21:10 e 22:10: Due detective nell’arte (2025), S1 Ep. 1-2. Nel mondo dei falsi d’autore e dei reperti di valore incalcolabile, il detective Mick Palmer e l’agente Shazia Malik indagano su una fitta rete di furti, contrabbandi e delitti nell’Unità Crimini sul Patrimonio di Londra. Con Stephen Moyer e Nina Singh. A seguire, ore 23:10: Vera (2012), S2 Ep. 4: l’ispettore capo Vera Stanhope e Joe Ashworth affrontano un nuovo, intricato caso. Con Brenda Blethyn.

TOPCrime dalle 21:16: Law & Order – I due volti della giustizia (2000). Classico legal/police drama creato da Dick Wolf con Chris Noth, Jerry Orbach, Sam Waterston: tre episodi consecutivi (S1 Ep. 15-17) in prima e seconda serata.

Mediaset Italia2 ore 20:48: Mom (2013), S8 Ep. 18. Le vicende di Christy, giovane madre single che tenta di rifarsi una vita e di restare sobria, mentre la madre Bonnie rientra ingombrante nel suo quotidiano. Con Anna Faris e Allison Janney. Dalle 21:15 maratona The Big Bang Theory (2018), S12 Ep. 11-15: tra il Caltech e l’appartamento di Pasadena, Leonard, Sheldon, Penny e gli amici vivono nuove, esilaranti situazioni tra scienza, amicizia e sentimenti. Con Johnny Galecki, Jim Parsons, Kaley Cuoco.

Scoprite tutte le serie di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche