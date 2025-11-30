Le serie TV in onda stasera, domenica 30 novembre 2025: 'Il Trono di Spade', il finale (sconvolgente) in chiaro Scoprite le migliori serie tv disponibili nella serata di domenica 30 novembre 2025: dalla soap La notte nel cuore su Canale 5 al gran finale de Il Trono di Spade su Cielo

Se siete indecisi su cosa guardare oggi, ecco alcune proposte di serie tv da non farsi scappare oggi. Una serata ricchissima di titoli per tutti i gusti: dalla soap La notte nel cuore su Canale 5 al nuovo thriller All Her Fault su Sky Atlantic, fino al cult Il Trono di Spade in chiaro su Cielo.

La notte nel cuore guida la serata, con NCIS su Italia 1: le proposte delle reti in chiaro

Canale 5 – ore 21:21: La notte nel cuore (2024, Soap). La storia: da giovane, Sumru abbandona i gemelli Nuh e Melek e si trasferisce in Cappadocia dove sposa l’influente Samet. Anni dopo, i figli – cresciuti tra difficoltà e risentimento – scoprono la sua identità e partono per affrontarla, decisi a reclamare ciò che ritengono di meritare. Con Ece Uslu, Aras Aydin, Hafsanur Sancaktutan, Leyla Tanlar, Burak Tozkoparan, Esra Dermancioglu, Burak Sergen, Genco Ozak, Ilker Aksum. Altre puntate a seguire alle 22:20 e 23:18.

Italia 1 – ore 20:54: NCIS – Unità anticrimine (St. 18, Ep. 2 – 2020, 45’). Il team dell’NCIS con sede al Washington Navy Yard indaga sui crimini più gravi che coinvolgono Marina e Marines, tra omicidi eccellenti, minacce e rapimenti. Con Mark Harmon, Michael Weatherly, Pauley Perette, David McCallum, Sean Murray, Cote de Pablo, Rocky Carroll, Brian Dietzen.

All Her Fault guida la serata Sky: le proposte di Sky

Sky Atlantic – ore 21:15, 22:10, 23:10: All Her Fault (2025, Miniserie). Regia di Kate Dennis e Minkie Spiro. Con Abby Elliott, Dakota Fanning, Michael Peña, Sarah Snook, Sophia Lillis, Jay Ellis, Jake Lacy e altri. Tre episodi consecutivi per una novità in prima serata con un cast di altissimo profilo.

Sky Serie – ore 21:15: Call my agent – Italia (St. 3, Ep. 5 – 2025). Con la scomparsa di Elvira, alla CMA saltano gli equilibri mentre la potentissima UBA prepara l’ingresso nel mercato italiano. Vittorio, Lea e Gabriele devono reagire tra nuove sfide professionali e scosse sentimentali. Regia di Simone Spada. Con Michele Di Mauro, Sara Drago, Maurizio Lastrico, Sara Lazzaro, Francesco Russo, Kaze, Emanuela Fanelli, Corrado Guzzanti, con numerosi vip nei panni di se stessi (tra cui Luca Argentero, Michelle Hunziker, Miriam Leone, Ficarra & Picone). A seguire ore 22:15: Call my agent – Italia (St. 3, Ep. 6). Alle 23:15: Chicago Med (St. 10, Ep. 22 – 2024). Le vite e i casi dei medici del Chicago Medical Center tra emergenze, scelte difficili e legami personali. Con S. Epatha Merkerson, Oliver Platt, Marlyne Barrett, Steven Weber, Luke Mitchell, Jessy Schram, Sarah Ramos, Darren Barnet.

Sky Adventure – ore 21:15, 22:15, 23:10: Marte (2016, Serie). Tre episodi consecutivi della serie diretta da Everardo Gout. Con Alberto Ammann, Ben Cotton, Kata Sarbó. Un racconto seriale che unisce cast internazionale e messa in scena ad alto impatto.

Il Trono di Spade e i casi di Poirot e Brokenwood: le proposte delle reti specializzate

Rai 4 – ore 20:35: Wild Cards (2025, Serie). Il detective degradato Cole Ellis arresta la truffatrice Max Mitchell, che – sotto custodia – lo aiuta a risolvere un caso complesso. I due intravedono così la chance di riscatto lavorando fianco a fianco. Con Vanessa Morgan, Giacomo Gianniotti, Terry Chen, Michael Xavier, Jason Priestley.

Mediaset Italia2 – ore 20:48: 2 Broke Girls (St. 4, Ep. 18 – 2014, Sitcom). Nei bassifondi di Brooklyn, la cameriera Max – cinica ma talentuosa ai fornelli – stringe una bizzarra amicizia con Caroline, ex rampolla caduta in rovina: tra cupcake e trovate imprenditoriali, le due provano a costruirsi un futuro migliore. Regia di Michael Patrick King e Whitney Cummings. Con Kat Dennings, Beth Behrs, Garrett Morris, Matthew Moy, Jennifer Coolidge. Dalle 21:14 maratona The Big Bang Theory (2007, Sitcom) con episodi a seguire alle 21:42, 22:07, 22:38 e 23:03: a Pasadena, quattro giovani scienziati nerd – Leonard, Sheldon, Raj e Howard – vedono il loro mondo scontrarsi con quello di Penny, la vicina di casa. Con Johnny Galecki, Jim Parsons, Kaley Cuoco, Simon Helberg, Kunal Nayyar, Mayim Bialik, Melissa Rauch.

Cielo – ore 21:25: Il Trono di Spade (St. 8, Ep. 6 – 2018, Serie). Nella capitale Approdo del Re, le grandi casate si fronteggiano per il potere in un epico gioco di alleanze, tradimenti e forze oscure. Con Sean Bean, Peter Dinklage, Nikolaj Coster-Waldau, Lena Headey, Emilia Clarke, Kit Harington, Sophie Turner, Maisie Williams. Si tratta dell’episodio conclusivo della serie, in cui si chiarisce chi si troverà a regnare su Westeros e che ne sarà dei personaggi rimasti in vita, da Tyrion a Jon Snow, con quest’ultimo che sarà protagonista di una scena conclusiva drammatica con Daenerys.

TOPCrime – ore 21:13: Il ritorno di Colombo (1989, Telefilm). Il celebre tenente interpretato da Peter Falk in un’indagine dal gusto classico. Creato da Richard Levinson e William Link. A seguire ore 22:58: Poirot (St. 2, Ep. 13 – 1990, Serie). L’infallibile Hercule Poirot affronta intricati omicidi grazie all’astuzia e alle sue "celluline grigie", affiancato da Arthur Hastings e Miss Lemon, in collaborazione con l’ispettore Japp. Con David Suchet, Hugh Fraser, Philip Jackson, Pauline Moran.

Giallo – ore 21:10: I misteri di Brokenwood (St. 9, Ep. 4 – 2014, Serie). Un nuovo caso nella cittadina neozelandese tra atmosfere mystery e ironia. Alle 23:10: Delitti e misteri a Gibsons (St. 1, Ep. 5 – 2024, Serie). Il detective Karl Alberg, trasferitosi nella pittoresca località costiera di Gibsons, si ritrova immerso in omicidi e crimini inquietanti, sostenuto dalla brillante bibliotecaria Cassandra Mitchell. Con Rossif Sutherland, Kristin Kreuk, Mya Lowe.

