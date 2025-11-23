Le serie TV in onda stasera, domenica 23 novembre 2025: 'La notte nel cuore' o 'NCIS' Scoprite le migliori serie tv disponibili nella serata di domenica 23 novembre 2025: dal thriller All her fault su Sky Atlantic all’epica de Il Trono di Spade su Cielo.

Se siete indecisi su cosa guardare oggi, ecco alcune proposte di serie tv da non farsi scappare oggi. La serata di domenica 23 novembre 2025 offre un ventaglio per tutti i gusti: il dramma familiare di La notte nel cuore su Canale 5, il mistero di All her fault su Sky Atlantic e l’epica di Il Trono di Spade su Cielo.

Le tensioni di La notte nel cuore e l’azione di NCIS: le proposte delle reti in chiaro

Canale 5, ore 21:21 — La notte nel cuore (2024, Soap). Cast: Ece Uslu, Aras Aydin, Hafsanur Sancaktutan, Leyla Tanlar, Burak Tozkoparan, Esra Dermancioglu, Burak Sergen, Genco Ozak, Ilker Aksum. La storia: da giovane, Sumru ha lasciato i gemelli Nuh e Melek e si è rifatta una vita in Cappadocia sposando il potente Samet. Anni dopo, i figli cresciuti nel risentimento decidono di presentarsi per chiedere ciò che credono spetti loro e affrontare la madre. Una saga di segreti, perdono e rivalsa, tra passioni e colpi di scena. In serata va in onda un altro episodio alle 22:44.

Italia 1, ore 20:56 — NCIS – Unità anticrimine (2019, Serie). Cast: Mark Harmon, Michael Weatherly, Pauley Perette, David McCallum, Sean Murray, Cote de Pablo, Rocky Carroll, Brian Dietzen. Di cosa parla: la squadra speciale del Naval Criminal Investigative Service di Washington affronta crimini ad alta priorità che coinvolgono Marina e Marines tra omicidi, minacce terroristiche e rapimenti, con casi ad alta tensione risolti grazie a metodo e lavoro di squadra.

TV8, ore 23:50 — Hanno ucciso l’Uomo Ragno (Stagione 1, Episodio 5, 2024, Serie). Un nuovo episodio in tarda serata.

Tensione e mistero con All her fault e le altre serie: le proposte di Sky

Sky Atlantic, dalle ore 21:15 — All her fault (2025, Miniserie). Regia: Minkie Spiro, Kate Dennis. Cast: Sarah Snook, Jake Lacy, Dakota Fanning, Michael Peña, Sophia Lillis, Abby Elliott, Daniel Monks, Jay Ellis, Thomas Cocquerel, Duke McCloud e Kartiah Vergara, Johnny Carr, Linda Cooper, Melanie Vallejo. Marissa va a riprendere il figlio Milo dopo un pomeriggio di giochi, ma alla porta trova una donna sconosciuta: il bambino è sparito. Inizia un incubo che scava nei segreti di una comunità rispettabile. Maratona in quattro episodi consecutivi alle 21:15, 22:05, 23:00 e 23:50.

Sky Serie, ore 21:15 — Call my agent – Italia (2025, Serie) Stagione 3, Episodi 3–4 alle 21:15 e 22:10. Regia: Simone Spada. Cast: Michele Di Mauro, Sara Drago, Maurizio Lastrico, Sara Lazzaro, Francesco Russo, Camilla, Kaze, Emanuela Fanelli, Corrado Guzzanti. Con la scomparsa di Elvira la CMA è scossa, mentre la potente UBA prova a conquistare il mercato italiano: tra nuovi amori e imprevisti, gli agenti lottano per salvare l’agenzia, con guest star di primo piano. A seguire, alle 23:05 Chicago Med (2024, Serie) Stagione 10 Episodio 21: nel pronto soccorso del Chicago Medical Center medici e infermieri si confrontano con casi complessi e dilemmi etici. In chiusura, alle 23:55 Chicago Fire (2024, Serie) Stagione 13 Episodio 21: tra interventi ad alto rischio, la squadra del Firehouse 51 mette alla prova coraggio e legami.

Sky Adventure, dalle ore 21:15 — Marte (2016, Serie) con Alberto Ammann, Ben Cotton, Kata Sarbó. Un racconto tra esplorazione e sfida umana ambientato sul Pianeta Rosso. Tre episodi consecutivi alle 21:15, 22:15 e 23:15.

L’epica de Il Trono di Spade e le altre chicche: le proposte delle reti specializzate

Rai 4, ore 20:35 — Wild Cards (2025, Serie) con Vanessa Morgan, Giacomo Gianniotti, Terry Chen, Michael Xavier, Amy Goodmurphy, Fletcher Donovan, Jason Priestley, Giacomo Baessato, Jonesy, Karin Konoval, Caroline Battista. Un detective degradato e una brillante truffatrice uniscono le forze: un’alleanza inattesa per risolvere casi complessi e ritrovare riscatto personale.

Cielo, ore 21:20 — Il Trono di Spade (2018, Serie) Stagione 8 Episodio 5. Cast: Sean Bean, Mark Addy, Peter Dinklage, Nikolaj Coster-Waldau, Michelle Fairley, Lena Headey, Emilia Clarke, Iain Glen, Harry Lloyd, Kit Harington, Sophie Turner, Maisie Williams, Richard Madden, Alfie Allen, Isaac Hempstead-Wright, Aidan Gillen. Nell’ultimo atto della lotta per il potere, le grandi casate si confrontano mentre forze oscure e magiche minacciano Westeros.

Mediaset Italia2, ore 20:47 — 2 Broke Girls (2014, Sitcom) S4 Episodio 12. Regia: Michael Patrick King, Whitney Cummings. Cast: Kat Dennings, Beth Behrs, Garrett Morris, Matthew Moy, Jonathan Kite, Nick Zano, Jennifer Coolidge, Brooke Lyons. A Brooklyn, l’amicizia tra Max, cameriera cinica ma talentuosa coi cupcake, e Caroline, ex ricca caduta in rovina, diventa un’improbabile avventura imprenditoriale tra battute pungenti e sogni di riscatto. Dalle 21:15 maratona con The Big Bang Theory (2018, Sitcom) Stagione 12 Episodi 21–24 alle 21:15, 21:42, 22:09 e 22:41: Leonard, Sheldon e il gruppo di amici scienziati incrociano amore e nerd culture con Penny tra gag e situazioni esilaranti.

Giallo, ore 21:10 — Due detective nell’arte (2025, Serie) Stagione 1 Episodi 5–6 alle 21:10 e 22:10. Cast: Nina Singh, Stephen Moyer, Sarah Alexander, Larry Lamb. Nel mondo dei capolavori e degli oggetti di inestimabile valore, l’Unità Crimini sul Patrimonio di Londra indaga tra falsi, furti e traffici internazionali: Mick Palmer e la giovane Shazia Malik si muovono tra glamour e ferocia criminale.

Alle 23:10 Delitti e misteri a Gibsons (2024, Serie) Stagione 1 Episodio 3 con Rossif Sutherland, Kristin Kreuk, Mya Lowe: nella cittadina costiera di Gibsons, il detective Karl Alberg, in cerca di quiete dopo turbolenze professionali, si ritrova in una serie di casi intricati, aiutato dalla brillante bibliotecaria Cassandra Mitchell.

TOPCrime, ore 21:15 — Il ritorno di Colombo (1989, Telefilm) Regia: Richard Levinson, William Link. Con Peter Falck. Un nuovo caso per l’iconico tenente: logica ferrea, dettagli rivelatori e il celebre impermeabile per smascherare il colpevole.

Alle 23:06 Poirot (1989, Serie) Stagione 1 Episodio 1 con David Suchet, Hugh Fraser, Philip Jackson, Pauline Moran: l’infallibile investigatore belga risolve enigmi raffinati con l’aiuto di Hastings e dell’ispettore Japp.

Il presente articolo è stato redatto con l'ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

