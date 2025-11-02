Le serie TV in onda stasera, domenica 2 novembre 2025: da Màkari a Call my agent, cosa vedere Scoprite le migliori serie tv disponibili nella serata di domenica 2 novembre 2025: dai misteri di Màkari su Rai 1 e l’azione di NCIS su Rai 2, alla saga de Il Trono di Spade su Cielo e alle novità Sky come Task e Call my agent - Italia

Scoprite le migliori serie tv disponibili oggi, domenica 2 novembre 2025. Una serata ricca di generi e proposte per tutti i gusti: dai misteri di Màkari su Rai 1 alle indagini di NCIS – Unità anticrimine su Rai 2, fino all’epica di Il Trono di Spade su Cielo e alle novità di Sky come Task e Call my agent – Italia. Se siete indecisi su cosa guardare oggi, ecco alcune proposte di serie tv da non farsi scappare.

I misteri di Màkari e le altre serie: le proposte delle reti in chiaro

Rai 1 – 21:30: Màkari (2025). Regia: Monica Vullo, Riccardo Mosca. Con Claudio Gioè, Domenico Centamore, Ester Pantano, Antonella Attili, Filippo Luna, Serena Iansiti, Giovanna Rosace, Tuccio Musumeci, Eurydice El-Etr. La storia: quando tutto sembra andare per il meglio, Suleima parte per Malta per lavoro, lasciando Saverio con la sua malinconia. A Màkari però gli omicidi tornano a scuotere la quiete, e per Lamanna riprendono le indagini tra il giallo e l’ironia siciliana.

Rai 2 – 21:00: NCIS – Unità anticrimine (2024). Con Gary Cole, Sean Murray, Wilmer Valderrama, Katrina Law, Rocky Carroll. Di cosa parla: la squadra dell’NCIS affronta i casi più delicati che coinvolgono la Marina e i Marines degli Stati Uniti, tra omicidi eccellenti, minacce e rapimenti che mettono alla prova coesione e intuito investigativo.

Canale 5 – 21:21 e 22:53: La notte nel cuore (2024). Con Ece Uslu, Aras Aydin, Hafsanur Sancaktutan, Leyla Tanlar, Burak Tozkoparan, Esra Dermancioglu, Burak Sergen, Genco Ozak, Ilker Aksum. In giovane età Sumru ha abbandonato i gemelli Nuh e Melek e si è rifatta una vita in Cappadocia sposando un influente imprenditore del turismo. Anni dopo, i due decidono di affrontarla per reclamare ciò che sentono di meritare: un dramma familiare tra risentimento, segreti e resa dei conti. In onda con due episodi: ci sono altre puntate dopo.

Il thriller Task e le altre proposte di Sky

Sky Atlantic – 21:15, 22:20, 23:25: Task (2025), miniserie. Con Alison Oliver, Emilia Jones, Fabien Frankel, Mark Ruffalo, Raúl Castillo, Thuso Mbedu, Tom Pelphrey. Triplo appuntamento in sequenza per una storia dal respiro internazionale, sostenuta da un cast d’eccezione.

Sky Serie – 21:15 e 22:15: Call my agent – Italia (2024). Regia: Luca Ribuoli. Con Michele Di Mauro, Sara Drago, Maurizio Lastrico, Marzia Ubaldi, Sara Lazzaro, Francesco Russo, Paola Buratto, Kaze, Emanuela Fanelli. Tornano le vicissitudini della CMA, immaginaria agenzia romana alle prese con stelle dello showbiz, nuovi capi e intrecci sentimentali. Doppio episodio consecutivo.

Sky Serie – 23:15: The White Queen (2013). Regia: Philippa Gregory. Con Amanda Hale, Aneurin Barnard, Rebecca Ferguson, Max Irons, James Frain, Janet McTeer, David Oakes, Faye Marsay, Eleanor Tomlinson, Ben Lamb. Un tassello della saga storica tra intrighi di corte e rivalità dinastiche.

Sky Adventure – 21:15, 22:15, 23:10: Marte (2016). Regia: Everardo Gout. Con Alberto Ammann, Ben Cotton, Kata Sarbó. Tre episodi in fila per una serie che guarda alla frontiera dell’esplorazione con taglio narrativo e corale.

Il Trono di Spade e le altre serie: le proposte delle reti specializzate

Cielo – 21:20 e 22:20: Il Trono di Spade – Stagione 8, episodi 1-2 (2018). Con Sean Bean, Mark Addy, Peter Dinklage, Nikolaj Coster-Waldau, Michelle Fairley, Lena Headey, Emilia Clarke, Iain Glen, Kit Harington, Sophie Turner, Maisie Williams, Richard Madden, Alfie Allen, Isaac Hempstead-Wright, Aidan Gillen. Lotte di potere, alleanze e minacce sovrannaturali dominano i Sette Regni in un crescendo di tensione verso l’epilogo.

Rai 4 – 20:35: Wild cards (2024). Con Vanessa Morgan, Giacomo Gianniotti, Terry Chen, Michael Xavier, Amy Goodmurphy, Fletcher Donovan, Jason Priestley, Giacomo Baessato, Jonesy, Karin Konoval, Caroline Battista. Un detective degradato e una brillante truffatrice uniscono le forze: sotto custodia, lei aiuta a risolvere un caso complesso aprendo la strada a una collaborazione ad alto tasso di scintille.

Mediaset Italia2 – 20:49: Mom (2013). Creata da Chuck Lorre, Eddie Gorodetsky, Gemma Baker. Con Anna Faris, Allison Janney, Sadie Calvano, Nate Corddry, Matt Jones, French Stewart, Spencer Daniels, Blake Garrett Rosenthal. Le vicende di Christy, madre single in recupero dalle dipendenze, tra lavoro, amori complicati e l’ingombrante presenza della madre Bonnie. Ritratto ironico e toccante di cadute e risalite.

Mediaset Italia2 – dalle 21:15: The Big Bang Theory (2018). Con Johnny Galecki, Jim Parsons, Kaley Cuoco, Simon Helberg, Kunal Nayyar, Mayim Bialik, Melissa Rauch, Sara Gilbert. A Pasadena quattro amici scienziati incrociano il mondo di Penny tra fumetti, fisica e sentimenti: maratona serale con episodi a seguire fino alle 22:56.

TOPCrime – 21:15: Il ritorno di Colombo (1989). Regia: Richard Levinson, William Link. Con Peter Falck. Stagione 2, episodio 6: il leggendario tenente dal loden sgualcito torna con un caso a incastri, tra dettagli e deduzione.

Giallo – 21:10: I misteri di Brokenwood (2014). Stagione 9, episodio 3. Un nuovo caso per il team della cittadina neozelandese, tra atmosfere noir e humour a bassa voce.

Giallo – 23:10: Quattro donne e un funerale (2006). Con Adele Neuhauser, Brigitte Kren, Gaby Dohm, Martina Poel, Nike van der Let. Il gruppo di amiche indaga con intuizione e ironia su misteri di provincia e segreti ben custoditi.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

