Le serie TV in onda stasera, domenica 16 novembre 2025: The Big Bang Theory, la maratona imperdibile
Scoprite le migliori serie tv disponibili nella serata di domenica 16 novembre 2025: dalla soap La notte nel cuore su Canale 5 all’azione di NCIS su Italia 1.
Se siete indecisi su cosa guardare oggi, ecco alcune proposte di serie tv da non farsi scappare oggi. La serata offre 16 titoli tra serie, miniserie e telefilm, con opzioni per ogni gusto: dalla soap La notte nel cuore su Canale 5 all’evergreen NCIS su Italia 1, fino alle novità e ai grandi ritorni su Sky Atlantic e Sky Serie.
La notte nel cuore: le proposte delle reti in chiaro
Canale 5 – La notte nel cuore alle 21:21 e poi alle 22:54. La storia: da giovane, Sumru ha abbandonato i gemelli Nuh e Melek e si è rifatta una vita in Cappadocia sposando un potente imprenditore del turismo. Anni dopo, i figli – cresciuti nel risentimento – scoprono la sua identità e la raggiungono per chiedere conto del passato e rivendicare ciò che ritengono dovuto. Nel cast Ece Uslu, Aras Aydin, Hafsanur Sancaktutan, Leyla Tanlar, Burak Tozkoparan, Esra Dermancioglu, Burak Sergen, Genco Ozak, Ilker Aksum. Anno 2024. Segue un altro episodio dopo.
Italia 1 – NCIS – Unità anticrimine alle 20:33 (stagione 17, episodio 6). Di cosa parla: la squadra dell’NCIS – con sede al Washington Navy Yard – indaga sui casi più complessi legati a Marina e Marines, tra omicidi eccellenti, minacce e rapimenti. Nel cast Mark Harmon, Michael Weatherly, Pauley Perette, David McCallum, Sean Murray, Cote de Pablo, Rocky Carroll, Brian Dietzen. Anno 2019.
It: Welcome to Derry: le proposte di Sky
Sky Serie – Call my agent – Italia alle 21:15 (stagione 3, episodio 1) e alle 22:10 (stagione 3, episodio 2). Con la scomparsa di Elvira la CMA entra in crisi proprio mentre la gigantesca UBA punta a conquistare il mercato italiano. Tra nuovi amori, separazioni e una pioggia di guest star (da Luca Argentero a Miriam Leone, fino al cast di Romanzo Criminale), Vittorio, Lea e Gabriele provano a tenere in vita l’agenzia. Regia di Simone Spada; con Michele Di Mauro, Sara Drago, Maurizio Lastrico, Sara Lazzaro, Francesco Russo, Camilla, Kaze, Emanuela Fanelli, Corrado Guzzanti. Due episodi consecutivi.
Sulla stessa rete, dalle 23:05 arriva Fire Country (stagione 1, episodio 22): Bode Donovan, detenuto in cerca di riscatto, si unisce a un programma antincendio e torna nella sua città natale lavorando fianco a fianco con detenuti e vigili del fuoco d’élite per fronteggiare incendi colossali. Con Max Thieriot, Kevin Alejandro, Jordan Calloway, Jules Latimer, Diane Farr, Billy Burke. A seguire, alle 23:55, Dr. House – Medical Division (stagione 8, episodio 12): dopo la prigione House torna al Princeton‑Plainsboro, trova Foreman come nuovo capo e deve fare i conti anche con la malattia del suo migliore amico Wilson. Con Hugh Laurie, Robert Sean Leonard, Omar Epps, Jesse Spencer, Peter Jacobson, Charlyne Yi, Odette Annable. Anno 2011.
Sky Atlantic – Alle 21:15 The Pitt (stagione 1, episodio 15): in un pronto soccorso di Pittsburgh perennemente sotto organico, il dottor Michael "Robby" Robinavitch guida un gruppo di specializzandi tra emergenze, scelte difficili e pressioni amministrative. Con Noah Wyle, Tracey Ifeachor, Patrick Ball, Katherine LaNasa, Fiona Dourif, Taylor Dearden, Isa Briones. Anno 2025.
In seconda serata, alle 22:25 e poi alle 23:20, doppio appuntamento con la miniserie It: Welcome to Derry di Andy Muschietti, con Bill Skarsgård, Chris Chalk, James Remar, Jovan Adepo, Madeleine Stowe, Rudy Mancuso, Stephen Rider, Taylour Paige. Anno 2025. Due episodi consecutivi.
Sky Adventure – Triplo episodio di Marte alle 21:15, 22:15 e 23:10: il racconto seriale del viaggio e dell’insediamento umano sul Pianeta Rosso (anno 2016), con la regia di Everardo Gout e il cast composto da Alberto Ammann, Ben Cotton, Kata Sarbó. Tre episodi consecutivi.
Sky Uno – Alle 23:45 la miniserie Omicidio a Easttown (2021), diretta da Craig Zobel e interpretata da Kate Winslet con Evan Peters, Guy Pearce, Julianne Nicholson, Jean Smart, Angourie Rice, Joe Tippett e altri.
Il Trono di Spade: le proposte delle reti specializzate
Rai 4 – Alle 20:35 Wild Cards (2024): il detective degradato Cole Ellis arresta la truffatrice Max Mitchell; quando lei lo aiuta a risolvere un caso complesso, i due intravedono una possibilità di riscatto collaborando fianco a fianco. Con Vanessa Morgan, Giacomo Gianniotti, Terry Chen, Michael Xavier, Jason Priestley.
TOPCrime – Alle 21:14 Il ritorno di Colombo (1989, telefilm): un caso del leggendario tenente interpretato da Peter Falk; creato da Richard Levinson e William Link. Durata 90 minuti.
Giallo – Dalle 21:10 Due detective nell’arte (stagione 1, episodio 3) e alle 22:10 (stagione 1, episodio 4): tra falsi d’autore, reperti vichinghi, rari vasi cinesi e collezioni contese, il detective Mick Palmer e la giovane poliziotta Shazia Malik indagano nell’Unità Crimini sul Patrimonio di Londra. Con Nina Singh, Stephen Moyer, Sarah Alexander, Larry Lamb. Doppio episodio.
A seguire, alle 23:10, Delitti e misteri a Gibsons (stagione 1, episodio 1 – 2024): il detective Karl Alberg cerca una nuova vita in una cittadina costiera ma si ritrova immerso in una catena di crimini; al suo fianco la brillante bibliotecaria Cassandra Mitchell. Con Rossif Sutherland, Kristin Kreuk, Mya Lowe.
Mediaset Italia2 – Alle 20:49 2 Broke Girls (stagione 4, episodio 6 – 2014): al Williamsburg Diner di Brooklyn l’amicizia tra Max, cameriera cinica ma geniale coi cupcake, e l’ex ricca Caroline diventa il motore di un sogno imprenditoriale, tra battibecchi con Oleg, Han ed Earl e l’aiuto dell’eccentrica vicina Sophie. Con Kat Dennings, Beth Behrs, Jennifer Coolidge e altri.
Dalle 21:15 maratona The Big Bang Theory con cinque episodi consecutivi della dodicesima stagione: 21:15 (episodio 16), 21:39 (episodio 17), 22:03 (episodio 18), 22:33 (episodio 19), 22:57 (episodio 20). A Pasadena, quattro brillanti scienziati – Leonard, Sheldon, Raj e Howard – incrociano la loro vita con quella di Penny tra amicizie, amori e cultura pop. Con Johnny Galecki, Jim Parsons, Kaley Cuoco, Simon Helberg, Kunal Nayyar, Mayim Bialik, Melissa Rauch.
Cielo – Alle 21:20 Il Trono di Spade (stagione 8, episodio 4 – 2018): alleanze e tradimenti si intrecciano nella battaglia per il potere ad Approdo del Re, mentre forze oscure e magiche minacciano i Sette Regni. Con Peter Dinklage, Lena Headey, Emilia Clarke, Kit Harington, Sophie Turner, Maisie Williams e molti altri.
18 Novembre 2025
