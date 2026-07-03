5 serie da vedere se ti è piaciuto Ovunque tu sia: ecco i thriller che ti ingannano fino all'ultimo
Se hai amato Ovunque tu sia e i thriller che ribaltano ogni certezza nel finale, ecco cinque serie ricche di misteri, depistaggi e plot twist imprevedibili.
Se Ovunque tu sia ti ha tenuto incollato allo schermo fino all’ultimo episodio, probabilmente sai già quanto sia soddisfacente una storia capace di ribaltare ogni teoria. La serie tratta dal romanzo di Harlan Coben costruisce il mistero poco alla volta, disseminando indizi che sembrano portare in una direzione precisa, salvo poi smentire tutto con una serie di rivelazioni sorprendenti. Se sei alla ricerca di altre produzioni capaci di farti cambiare idea continuamente sui colpevoli, sui protagonisti e persino sulle vittime, ecco cinque thriller da recuperare.
In difesa di Jacob: il thriller giudiziario che mette in crisi ogni certezza
Cosa faresti se tuo figlio fosse accusato di omicidio? È questa la domanda che accompagna In difesa di Jacob, una delle serie thriller più coinvolgenti degli ultimi anni. Andy Barber (Ben Affleck) è un rispettato procuratore che si ritrova improvvisamente dall’altra parte della barricata quando il figlio Jacob viene accusato dell’assassinio di un compagno di scuola.
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La forza della serie non sta tanto nel processo quanto nel dubbio costante. Jacob è davvero innocente oppure i genitori stanno scegliendo di ignorare la realtà? Ogni episodio aggiunge nuovi dettagli, smonta le convinzioni dello spettatore e rende impossibile formulare una teoria definitiva. Il finale, inoltre, evita soluzioni semplici e lascia un segno proprio perché mette continuamente in discussione ciò che sembrava ormai certo. Puoi vederla su Apple Tv+.
56 giorni: una storia d’amore che si trasforma in un incubo
All’inizio sembra il racconto di una coppia nata durante il lockdown. Poi, però, la narrazione cambia completamente registro. Quando la polizia scopre un cadavere ormai irriconoscibile nell’appartamento di Oliver, la storia torna indietro nel tempo per raccontare cosa è accaduto nei cinquantasei giorni precedenti.
La struttura narrativa alterna presente e passato, offrendo continuamente nuove prospettive. Ciara e Oliver sembrano nascondere entrambi qualcosa e lo spettatore si ritrova a sospettare alternativamente di ciascuno di loro. È una serie costruita sui depistaggi, nella quale ogni rivelazione cambia completamente la percezione dei personaggi. Puoi vederla su Prime Video.
Disclaimer: niente è davvero come sembra
Tra i thriller psicologici più sorprendenti degli ultimi anni c’è senza dubbio Disclaimer. La protagonista Catherine Ravenscroft è una celebre giornalista investigativa che vede la propria vita andare in pezzi quando riceve un romanzo che racconta, con inquietante precisione, un episodio del suo passato che avrebbe voluto dimenticare.
La serie gioca continuamente con il punto di vista, mostrando gli stessi eventi attraverso prospettive differenti. Quello che inizialmente appare come un semplice racconto di colpe e responsabilità si trasforma progressivamente in qualcosa di molto più complesso. Il colpo di scena finale costringe a reinterpretare l’intera storia e dimostra quanto le apparenze possano essere ingannevoli. La trovi su Apple Tv+.
Una famiglia quasi normale: tutti mentono per proteggere qualcuno
Una famiglia perfetta, una figlia accusata di omicidio e una verità che cambia continuamente forma. Una famiglia quasi normale racconta la vicenda dei Sandell, sconvolti quando Stella viene arrestata per la morte di un uomo con cui aveva avuto un rapporto complicato.
La narrazione procede attraverso diversi punti di vista, mostrando come ogni componente della famiglia custodisca segreti e mezze verità. Lo spettatore è portato a giudicare rapidamente i personaggi, salvo poi dover rivedere continuamente le proprie convinzioni. È un thriller che parla di giustizia, morale e legami familiari, con un finale che ribalta molte delle ipotesi formulate durante la visione. La trovi su Netflix.
Fuga (Harlan Coben): un padre contro tutto e tutti
Fuga, altro adattamento di Harlan Coben, parte da una premessa semplice: un padre scopre che la figlia scomparsa potrebbe essere ancora viva. Da quel momento, la sua vita si trasforma in una corsa contro il tempo e contro la verità.
La serie si sviluppa come un thriller corale, dove indagini ufficiali e ricerca personale si intrecciano continuamente. Ogni nuova informazione ribalta le certezze del protagonista e dello spettatore, portando a galla segreti familiari, connessioni inaspettate e verità sempre più scomode. Il ritmo serrato e i continui colpi di scena rendono impossibile fidarsi di ciò che sembra evidente, proprio come accade in Ovunque tu sia. La trovi su Netflix.
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