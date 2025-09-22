Le piattaforme streaming amano l'Italia: 5 serie TV di successo che lo dimostrano Il made in Italy è sempre più presente sulle piattaforme streaming, tra location e cast: ecco 5 serie TV imperdibili ambientate in Italia

Non solo il grande cinema, ma anche le piattaforme streaming iniziano a puntare con decisione e assiduità sull’Italia. Il nostro paese è ormai non più soltanto uno sfondo pittoresco, ma un vero e proprio protagonista, e lo dimostrano le molte produzioni che negli ultimi anni stanno popolando Netflix, Disney+, Now e anche Prime Video. Tanti sono, infatti, i titoli non solo ambientati in Italia, o che hanno comunque il nostro paese tra le location principali, ma che annoverano inoltre nomi noti del cinema nostrano.

L’Italia su Netflix: 2 serie TV ambientate nel nostro paese sulla piattaforma streaming

Un esempio è la celeberrima Emily in Paris, che nonostante il titolo ha lasciato la bella Parigi per trasferirsi tra le location della città eterna: Roma. Tra il Colosseo e l’Arco di Costantino, tra Piazza Morgana e la Fontana di Trevi, nella quarta stagione della serie, Emily – giovane e ambiziosa responsabile marketing di Chicago – si muove nella città italiana e fa anche un incontro inaspettato col il nostro ben noto Raoul Bova.

Rimanendo su Netflix, altra piccola perla che trova tra le sue ambientazioni in Italia è la serie TV Master of None. Nella seconda stagione, il protagonista Dev si trova a Modena per studiare l’arte della pasta dopo una delusione amorosa. Qui, incontra Francesca (interpretata da Alessandra Mastronardi), una donna italiana che lavora in un negozio di dolci. Tra i due nascerà una connessione speciale e indimenticabile.

Prime Video punta sulla Costiera Amalfitana

Anche Prime Video ha deciso di puntare sull’Italia per alcune delle sue produzioni più amate, come Hotel Costiera. La cornice, in questo caso, è la meravigliosa Costiera Amalfitana, con fulcro delle vicende a Positano. Qui, Daniel De Luca (interpretato da Jesse Williams), un ex marine americano di origini italiane, svolge l’attività di investigatore privato ed è incaricato di risolvere problemi per la clientela dell’esclusivo e lussuoso hotel della famiglia Caetani. Nel cast figura l’italianissima Maria Chiara Giannetta (che il pubblico conosce anche come protagonista della serie Blanca), qui nel ruolo di Adele Caetani, figlia dei proprietari dell’hotel.

Disney+ fa un tour culinario in Italia

C’è poi chi dell’Italia ne ha fatto un format, raccontandola dal punto di vista culinario: è il caso di Tucci in Italy, serie di Disney+ in cui il celebre attore italo-americano Stanley Tucci viaggia in varie città del nostro paese, raccontandone storia e aneddoti attraverso i suoi piatti tipici.

Now TV ci porta in Vaticano (e non solo)

Disponibile in streaming su Now TV c’è poi un’altra celebre serie TV che ha ottenuto nomination agli Emmy e Golden Globe: The Young Pope. La serie segue le vicende di Lenny Belardo (interpretato da Jude Law), un cardinale americano molto giovane che viene eletto Papa e assume il nome di Pio XIII. Inizialmente visto come un pontefice progressista, si rivela però dopo poco tempo una figura controversa e profondamente conservatrice. Roma non è l’unica location italiana della serie, che mostra invece molti luoghi bellissimi e noti dell’Italia: da Venezia alle Isole Eolie fino alla suggestiva Otranto. Nel cast c’è anche una presenza tutta italiana: quella di Silvio Orlando, nel ruolo del Cardinale Angelo Voiello. Dulcis in fundo: il regista è Paolo Sorrentino.

