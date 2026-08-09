I finali delle Serie TV che nessuno si aspettava: 3 stagioni che hanno sconvolto il pubblico Tre colpi di scena, tre finali impossibili da dimenticare: da Lost a The Good Place, passando per Dexter, le stagioni che hanno lasciato il pubblico con il fiato sospeso

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

ABC Studios

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Le serie TV hanno un’abilità particolare: riescono a entrare nella quotidianità degli spettatori fino a trasformare ogni episodio in un appuntamento imperdibile. Ma è soprattutto quando arriva il momento dei titoli di coda di una stagione che una storia può lasciare davvero il segno. Un colpo di scena inatteso, una rivelazione impossibile da prevedere o un evento destinato a cambiare per sempre il destino dei protagonisti possono trasformare un semplice finale in un momento indimenticabile. Nel corso degli anni sono stati tanti i finali capaci di sorprendere e sconvolgere il pubblico, dando vita a discussioni e teorie in attesa della stagione successiva. Tra questi ci sono tre episodi appartenenti a serie molto diverse tra loro: Lost, con il suo gioco tra presente e futuro; The Good Place, capace di ribaltare completamente le regole della propria storia; e Dexter, che ha chiuso la quarta stagione con una delle svolte più drammatiche della serie.

Lost: un futuro nascosto dietro un’apparente memoria

Per gran parte della terza stagione di Lost, gli spettatori erano abituati a seguire la storia attraverso continui salti temporali, soprattutto grazie ai flashback dei protagonisti. Il finale sembrava inizialmente inserirsi proprio in questo meccanismo, mostrando Jack alle prese con una fase particolarmente difficile della sua vita. Ma qualcosa non tornava. Il personaggio appariva profondamente cambiato, lontano dall’uomo che il pubblico aveva imparato a conoscere sull’isola. La vera sorpresa arrivava quando diventava chiaro che quelle scene non raccontavano il passato di Jack, ma un momento successivo agli eventi della serie: erano flashforward. La narrazione compiva così un salto in avanti e mostrava un Jack ormai disperato, alle prese con il desiderio di tornare sull’isola. Il finale lasciava quindi aperte domande enormi sul destino dei sopravvissuti e sul modo in cui sarebbero arrivati a quel punto. La rivelazione cambiava anche il modo di guardare agli episodi precedenti, perché per la prima volta il pubblico poteva intuire che la storia non riguardava soltanto la sopravvivenza dei personaggi, ma anche ciò che sarebbe accaduto loro una volta lasciata l’isola. Un finale costruito per spiazzare lo spettatore e alimentare nuove teorie in attesa della stagione successiva.

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The Good Place, quando il paradiso nasconde una verità terribile

Il finale della prima stagione di The Good Place è uno di quei momenti in cui tutto ciò che lo spettatore credeva di sapere viene improvvisamente messo in discussione. La serie aveva raccontato l’arrivo di Eleanor nell’aldilà, in un luogo apparentemente perfetto dove le persone buone potevano finalmente vivere in pace. Nel corso della stagione, però, Eleanor comincia a capire che qualcosa non funziona. Il suo arrivo nel cosiddetto "Good Place" sembra essere stato un errore e la protagonista cerca in ogni modo di dimostrare di meritare quella seconda possibilità. Poi arriva la grande rivelazione: il luogo in cui lei, Chidi, Tahani e Jason pensavano di essere finiti non è affatto il paradiso. La verità è che i quattro sono stati inseriti in un elaborato piano di tortura. Michael, che credevano essere l’architetto del loro quartiere paradisiaco, è in realtà un demone e ha costruito un ambiente apparentemente perfetto proprio per spingere i protagonisti a tormentarsi a vicenda. Il colpo di scena cambia completamente il significato di tutto ciò che è accaduto fino a quel momento e trasforma la serie in qualcosa di molto diverso da quello che il pubblico aveva immaginato. La forza del finale sta proprio nel suo ribaltamento: ciò che sembrava essere una commedia sull’aldilà diventa improvvisamente una storia sul bene, sul male e sulla possibilità di cambiare. Un finale che ha lasciato gli spettatori con una domanda fondamentale: cosa succederà ora che i protagonisti conoscono la verità?

Dexter, la tragedia che cambia tutto

Se Lost ha puntato sul mistero e The Good Place sulla sorpresa, il finale della quarta stagione di Dexter ha scelto una strada molto più drammatica. Per tutta la stagione, Dexter Morgan si è trovato a confrontarsi con Arthur Mitchell, il serial killer conosciuto come Trinity Killer, mentre cercava contemporaneamente di conciliare la propria doppia vita con quella familiare. Lo scontro tra i due arriva a un punto decisivo proprio nell’episodio conclusivo. Dexter riesce a fermare Trinity, ma quando torna a casa si trova davanti a una scena che cambia per sempre la sua vita: sua moglie Rita è stata uccisa e il suo corpo viene trovato nella vasca da bagno. La tragedia assume un significato ancora più devastante perché Dexter scopre che il suo nemico ha colpito la sua famiglia proprio mentre lui era impegnato a eliminarlo. Il protagonista, che per tutta la serie ha cercato di controllare ogni aspetto della propria esistenza, si ritrova improvvisamente davanti alle conseguenze più terribili della sua doppia vita. L’immagine finale di Dexter che trova il figlio Harrison accanto al corpo della madre rappresenta una frattura definitiva rispetto a ciò che era stato costruito fino a quel momento. La morte di Rita non è soltanto uno shock per il pubblico, ma diventa l’evento destinato a condizionare profondamente il futuro del protagonista e della serie. Un finale drammatico e imprevedibile, capace di chiudere una stagione lasciando gli spettatori sconvolti e aprendo una nuova fase della storia. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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