Serie tv Netflix, novità di settembre 2025: dalla terza stagione di Alice in Borderland, a Jude Law (in forma) Un mese ricco di nuove uscite per la piattaforma di streaming, tanti grandi ritorni e nuovi prodotti in catalogo, da Alice in Borderland 3 a Black Rabbit.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Settembre si prepara a portare su Netflix una nuova ondata di serie che spaziano dal dramma familiare alle storie più intime, passando per thriller claustrofobici e storie distopiche già amatissime. Una proposta che punta a tenere incollati allo schermo gli abbonati.

Le serie di settembre su Netflix: da Black Rabbit ad Alice in Borderland 3

Ad aprire il mese ci pensa Beauty in Black 2, che torna l’11 settembre con la seconda stagione firmata da Tyler Perry. La soap non risparmia colpi di scena, con nuovi episodi che promettono tensioni familiari e giochi di potere sempre più spietati. Nella stessa data arriva anche Diario dei miei due di picche, commedia romantica svedese che racconta con ironia le disavventure di Amanda, trentunenne alla ricerca dell’amore tra app e serate infinite.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Sempre a settembre si fa spazio anche You and Everything Else, drama coreano che mette al centro l’amicizia femminile segnata dal tempo e dalla malattia, con una storia toccante che punta dritta al cuore. Sul versante thriller invece, il 19 settembre arriva Il rifugio atomico, nuova serie spagnola su un bunker di lusso diventa il teatro di segreti e tensioni esplosive, in otto episodi che mescolano paranoia, claustrofobia e lotte di potere.

Non mancano poi titoli come Black Rabbit, miniserie in arrivo il 18 settembre con Jude Law nei panni del proprietario del ristorante più alla moda di New York, messo nei guai dal ritorno del fratello nella sua vita. A fine mese, il 25 settembre, tocca a uno dei ritorni più attesi: Alice in Borderland 3. La serie giapponese riprende il viaggio di Arisu e Usagi nel mondo crudele di Borderland, tra sfide al limite e colpi di scena che hanno reso la saga un fenomeno globale.

Lo stesso giorno debuttano anche Wayward – Ribelli e House of Guinness, due novità che arricchiscono ulteriormente l’offerta. La prima vuole ereditare il mistero cittadino alla Twin Peaks, facendo emergere gli oscuri segreti di un paese di provincia, la seconda esplora la genesi e il successo della famiglia Guinness, proprietaria dell’omonimo storico birrificio.

Settembre su Netflix è quindi un mese che alterna leggerezza e tensione, tra trame di amore, amicizia e potere, senza dimenticare le storie fatte di mondi distopici e segreti pronti a esplodere. Un calendario che mette insieme storie nuove e ritorni amatissimi.

Potrebbe interessarti anche