Serie Netflix novità ottobre 2025: i misteri del Mostro e Liam Hemsworth che diventa The Witcher
Serie tv in uscita a ottobre 2025 su Netflix: scopri tutti i titoli da non perdere tra storie vere, teen drama e distopia
Ottobre si prepara a portare su Netflix una nuova ondata di serie che spaziano dai teen drama al fantasy, passando per coinvolgenti storie vere. Una proposta che punta a tenere incollati allo schermo gli abbonati.
Le serie di settembre su Netflix: da Il Mostro a The House of Dynamite
Ottobre parte subito con due produzioni italiana da non perdere. Il 1 ottobre esce la serie teen Riv4li, ambientata nello stesso mondo narrativo di DI4ari, che esplora i conflitti dell’adolescenza: tra difficoltà di trovare una propria strada e identità, pregiudizi e cyberbullismo.
Il 2 ottobre arrivano invece su Netflix le nuove avventure delle fatine più amate del mondo con Winx club The Magic is Back. L’attesissima nuova serie animata prodotta da Rainbow, che torna sugli schermi di tutto il mondo a 21 anni dalla prima messa in onda per celebrare l’incredibile eredità della saga animata tra le più amate di sempre.
Il 3 ottobre arriva Monster: la storia di Ed Gein. Serial killer. Profanatore di tombe. Psicopatico. Nelle gelide campagne del Wisconsin degli anni ‘50, un uomo solitario, all’apparenza cordiale e dai modi gentili di nome Eddie Gein vive tranquillamente in una fattoria fatiscente, nascondendo una casa degli orrori così raccapricciante da ridefinire l’incubo americano. Anche una docuserie da non perdere nel mese di ottobre su Netflix, quella dedicata a Victoria Beckham (9 ottobre). La ex Spice Girl racconta la sua vita mentre si prepara nel suo atelier ad affrontare le sfilate della settimana della moda di Parigi.
Il 16 ottobre torna The Diplomat, con la terza stagione. Continuano le vicende di Keri Russel, tra delicate questioni diplomatiche, nemici nell’ombra e un matrimonio che rischia di naufragare definitivamente
Presentato alla Mostra del cinema di Venezia arriva in piattaforma il 22 ottobre, Il Mostro, la serie firmata da Stefano Sollima. Composta da quattro episodi, la serie ritorna alle origini del caso del Mostro di Firenze, a partire dalla prima indagine, ricostruendo una delle inchieste più lunghe e controverse della storia italiana. Un racconto che attraversa documenti, ipotesi e piste ancora oggi oggetto di dibattito, ripercorrendo nel particolare quella nota come "pista sarda".
A chiudere il mese il ritorno di The Witcher (30 ottobre): con la grande novità dell’entrata nel cast di Liam Hemsworth al posto di Harry Cavill.
