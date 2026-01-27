Netflix, le serie Tv di febbraio 2026: il ruolo più atteso di Luca Argentero (altro che Doc 4) Tra grandi ritorni, nuove storie cariche di tensione e racconti che parlano di amore, potere e identità, febbraio 2026 si prepara a essere uno dei mesi più intensi per le serie Netflix.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Febbraio 2026 sarà un mese particolarmente ricco per Netflix, che sceglie di puntare su un mix di grandi ritorni e nuove produzioni capaci di convincere tutti. Ecco cosa non farsi scappare assolutamente il prossimo mese.

Netflix, le migliori serie di febbraio 2026

La quarta stagione di Avvocato di difesa – The Lincoln Lawyer, disponibile dal 5 febbraio 2026, segna un punto di svolta netto nel percorso della serie. Questa volta Mickey Haller non è soltanto l’avvocato brillante chiamato a difendere casi complessi, ma diventa lui stesso il fulcro del conflitto. L’accusa di omicidio lo costringe a ribaltare il proprio ruolo, trasformando l’aula di tribunale in un campo di battaglia personale, dove ogni scelta pesa più del solito e il passato torna a presentare il conto. Il 5 febbraio invece debutta anche Leonesse, la storia di cinque donne comuni, schiacciate da difficoltà diverse, che scelgono la strada della rapina come via di fuga.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Con Salvador, in uscita il 6 febbraio, al centro c’è il rapporto tra un padre e una figlia divisi da un abisso ideologico. L’amore genitoriale si scontra con l’estremismo, in un percorso doloroso che mette in discussione certezze, valori e responsabilità, su un padre che scopre che i valori della figlia sono diventati molto diversi dai suoi. Dal 10 febbraio arriva Motorvalley, che porta sullo schermo il mondo delle corse automobilistiche italiane. Tra rivalità familiari, ambizioni personali e ferite mai rimarginate, la velocità fa da cornice ad un grande Luca Argentero che sarà protagonista di una serie attesissima in attesa di rivederlo in Doc 4 su Rai 1 (la cui uscita è slittata di qualche mese). L’11 febbraio torna L’amore è cieco con la sua decima stagione americana. Il format resta fedele alla sua idea di fondo, continuando a interrogarsi su quanto contino davvero l’aspetto fisico e le convenzioni sociali.

Le altre serie Netflix da vedere a febbraio 2026

Il 12 febbraio debutta Da Belfast al paradiso, una serie che mescola amicizia, mistero e ironia. La morte di una vecchia amica diventa il punto di partenza per un viaggio inatteso. Sempre il 12 febbraio arriva Million-Follower Detective, un crime che riflette sul potere dei social media. Omicidi, profezie online e indagini digitali si intrecciano in una caccia alla verità che diventa virale. Il 13 febbraio debutta Il museo dell’innocenza, adattamento di un romanzo celebre. È una storia d’amore ossessiva e totalizzante che attraversa gli anni e le trasformazioni di una società. Chiude il mese, il 19 febbraio, la terza stagione di The Night Agent. Intrighi internazionali e segreti governativi tornano a intrecciarsi in una trama ad alta tensione. Un’escalation di pericoli e rivelazioni che spinge i personaggi oltre i propri limiti.

Potrebbe interessarti anche