Serie B, stasera in tv la sesta giornata: orario e dove vedere in streaming Palermo-Venezia e tutte le partite Tutti all'inseguimento del Modena: Frosinone, Cesena e Palermo scendono in campo oggi, 30 settembre 2025. Dove vedere in tv e in streaming tutte le partite di Serie B

Frosinone-Cesena è il big match della sesta giornata di Serie B: le due squadre inseguono la testa della classifica occupata dal Modena con due punti in più rispetto alle rivali, a cui si aggiunge anche il Palermo. Queste quattro sono le uniche squadre ancora imbattute, che con ogni probabilità si giocheranno l’accesso diretto alla Serie A, oppure comunque un posto ai Play Off qualificazione. Il turno infrasettimanale inizia oggi, 30 settembre 2025, con ben sei partite e si conclude domani con i posticipi che vedranno anche impegnata proprio la capolista Modena, contro la Carrarese, oltre che Empoli-Monza (altro match di cartello), Pescara-Sudtirol e Sampdoria-Catanzaro. Tante le gare interessanti in programma, scopriamo insieme dove vederle in streaming e in tv.

Frosinone-Cesena e Palermo-Venezia per insidiare il Modena, dove vederle

Il sesto turno del campionato di Serie B sarà come sempre disponibile in diretta tv e in streaming, anche on demand, su DAZN: l’app è disponibile e scaricabile gratuitamente su smart tv, smartphone e tablet. Oltre a questa piattaforma, anche Amazon Prime Video e OneFootball seguono il torneo cadetto, nel canale LaB Channel. Riflettori puntati su Frosinone-Cesena e Palermo-Venezia, tra le squadre più accreditate per la promozione in Serie A.

Serie B, dove vedere la sesta giornata in Tv e streaming: il programma delle partite di oggi e domani

Sei partite oggi, quattro domani: la Serie B entra nel vivo e le partite saranno tutte disponibili in tv e streaming su DAZN, ma anche su LaB Channel su Amazon Prime Video. Ecco il programma della sesta giornata e dove vedere tutte le partite, con calcio di inizio previsto, sia oggi, sia domani, per le 20.30.

Martedì 30 settembre 2025 ore 20.30, Entella-Bari: DAZN, LaB Channel

Martedì 30 settembre 2025 ore 20.30, Palermo-Venezia: DAZN, LaB Channel

Martedì 30 settembre 2025 ore 20.30, Reggiana-Spezia: DAZN, LaB Channel

Martedì 30 settembre 2025 ore 20.30, Frosinone-Cesena: DAZN, LaB Channel

Martedì 30 settembre 2025 ore 20.30, Padova-Avellino: DAZN, LaB Channel

Martedì 30 settembre 2025 ore 20.30, Juve Stabia-Mantova: DAZN, LaB Channel

Mercoledì 1 ottobre 2025 ore 20.30, Sampdoria-Catanzaro: DAZN, LaB Channel

Mercoledì 1 ottobre 2025 ore 20.30, Empoli-Monza: DAZN, LaB Channel

Mercoledì 1 ottobre 2025 ore 20.30, Pescara-Südtirol: DAZN, LaB Channel

Mercoledì 1 ottobre 2025 ore 20.30, Carrarese-Modena: DAZN, LaB Channel

