Verona-Juventus oggi in diretta Tv e streaming: dove vederla, canale e orario Nella quarta giornata del campionato di Serie A 2025/26 stasera i bianconeri di Tudor affrontano gli scaligeri in trasferta al Bentegodi: tutte le info

Riparte la Serie A 2025/26. Chiusa la settimana delle coppe europee, infatti, oggi sabato 20 settembre 2025 si torna in campo per la quarta giornata di campionato. Dopo i primi due anticipi, stasera tocca alla Juventus, impegnata in trasferta contro l’Hellas Verona. Scopriamo dove vedere la partita in diretta in tv e in streaming.

Verona-Juventus, data e orario fischio d’inizio della quarta giornata di Serie A 2025/26

La settimana degli impegni europei è andata in archivio e il match di ieri tra Lecce e Cagliari ha aperto ufficialmente la quarta giornata di Serie A 2025/26. Il campionato italiano è dunque ripartito e questa sera scende in campo anche la Juventus, impegnata contro l’Hellas Verona. Allo stadio Marcantonio Bentegodi si affrontano infatti i bianconeri di Igor Tudor e gli scaligeri allenati da Paolo Zanetti; fischio d’inizio fissato per ore 18:00.

Reduce dal pirotecnico pareggio in Champions League con il Borussia Dortmund, la Juve è a punteggio pieno in campionato grazie alle tre vittorie consecutive ottenute contro Inter, Genoa e Parma, mentre il Verona è fermo a 2 punti e vicino al fondo della classifica. Zanetti dovrà fare fronte ad alcune assenze e farà ancora affidamento sulla coppia Giovane-Orban in attacco, mentre Tudor può contare su una rosa al completo (a eccezione di Miretti e del lungodegente Milik) e si concederà forse un po’ di turnover, senza rinunciare a Yildiz alle spalle di Vlahovic.

Verona-Juventus, dove vederla oggi in TV: diretta in chiaro o a pagamento?

La partita valevole per la 4a giornata della Serie A 2025/26 tra Hellas Verona-Juventus sarà visibile in esclusiva su DAZN. Tutti gli abbonati alla piattaforma potranno vedere il match in diretta tramite l’app ufficiale DAZN, scaricabile su smart, Amazon Firestick, Google Chromecast, TimVision Box, PlayStation. Streaming disponibile anche su dispositivi mobili. Per gli abbonati a Sky e DAZN sarà invece necessario attivare Zona DAZN e la sfida sarà trasmessa su DAZN 1 (canale 214 di Sky). Fischio d’inizio alle ore 18:00 e telecronaca affidata a Edoardo Testoni con il commento tecnico di Fabio Bazzani.

Diretta TV Verona-Juventus (ore 18): DAZN (abbonati), DAZN 1 (canale 214);

DAZN (abbonati), DAZN 1 (canale 214); Streaming: app DAZN su PC, smartphone, tablet e smart TV; dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast.

Programma serie A oggi 20 settembre 2025, dove vedere tutte le partite della quarta giornata

Oggi, sabato 20 settembre 2025, oltre a Verona-Juventus per il campionato di Serie A si disputano altre due partite valide per la quarta giornata del massimo campionato: Bologna-Genoa e Udinese-Milan. Ecco dove vedere le gare in diretta tv o in streaming:

Sabato 20 settembre ore 15.00, Bologna-Genoa: DAZN

Sabato 20 settembre ore 21.00, Udinese-Milan: Sky Sport Calcio, Sky Sport 4k e DAZN; in streaming su Sky Go, Now e DAZN.

