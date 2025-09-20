Udinese-Milan oggi in diretta, dove vedere la Serie A in Tv e streaming: canale e orario Nella quarta giornata del campionato di Serie A 2025/26 stasera i bianconeri di Runjaic ospitano i rossoneri di Max Allegri: tutte le info sul match

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

La Serie A 2025/26 è tornata e questa sera si chiudono gli anticipi della quarta giornata. Oggi sabato 20 settembre 2025, infatti, si affrontano Udinese e Milan. Archiviata la settimana delle coppe europee stasera si torna in campo per il campionato e la sfida dello stadio Friuli tra i bianconeri di Kosta Runjaic e i rossoneri allenati da Massimiliano Allegri è sicuramente tra le più attese di questo turno. Scopriamo dove vedere la partita in diretta in tv e in streaming.

Udinese-Milan: data e orario fischio d’inizio della 4a giornata di Serie A 2025/26

Ieri si è aperta la quarta giornata della Serie A 2025/26 e oggi sabato 20 settembre 2025 cala il sipario sugli anticipi con l’attesa sfida tra Udinese e Milan. Stasera, infatti, i bianconeri di Kosta Runjaic ospitano i rossoneri di Massimiliano Allegri (assente per squalifica); fischio d’inizio fissato per le ore 20:45 allo stadio Friuli di Udine.

Ottimo momento di forma per entrambe le squadre. Ancora imbattuta in campionato, l’Udinese è a quota 7 punti in campionato e sogna di restare in zona Europa dopo i trionfi con Inter e Pisa, con un punto in più proprio del Milan, a caccia di una vittoria per risalire e dare continuità alle vittorie su Lecce e Bologna. Per quanto riguarda le probabili formazioni Runjaic deve solo sciogliere il dubbio Zaniolo, arrivato da poco in Friuli e scalpitante ma al momento ancora dietro a Iker Bravo, in stato di grazie nelle ultime settimane. Dall’altra parte manca invece il portiere Maignan (spazio a Terracciano), Jashari e anche Leao: in avanti ancora fiducia a Gimenez, che sarà affiancato da Pulisic o Nkunku.

Dove vedere Udinese-Milan in diretta in tv e in streaming

La partita valevole per la 4a giornata della Serie A 2025/26 tra Udinese-Milan sarà visibile su DAZN e anche su Sky. Tutti gli abbonati alla piattaforma streaming potranno vedere il match in diretta tramite l’app ufficiale DAZN, scaricabile su smart, Amazon Firestick, Google Chromecast, TimVision Box, PlayStation e su tutti i dispositivi mobili. La sfida tra friuliani e rossoneri sarà trasmessa anche da Sky, sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. Streaming disponibile anche sull’applicazione Sky Go e su NOW. Fischio d’inizio alle ore 20:45; telecronaca affidata a Ricky Buscaglia e Massimo Ambrosini su DAZN, mentre su Sky ci sarà Stefano Borghi con il commento tecnico di Aldo Serena.

Programma partite serie A oggi 20 settembre 2025, dove vedere tutte i match della quarta giornata

Oggi, sabato 20 settembre 2025, sono in programma tre anticipi validi per la quarta giornata della serie A. Oltre a Udinese-Milan, scenderanno in campo anche Verona-Juventus e Bologna-Genoa. Ecco dove vedere le partite in diretta tv o in streaming:

Sabato 20 settembre ore 15.00, Bologna-Genoa: DAZN

Sabato 20 settembre ore 18, Verona-Juventus: DAZN

