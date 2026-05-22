Serie A 2025-26: è bagarre per la Champions. Dove vedere tutte le partite in diretta Dal 22 al 24 maggio 2026 si gioca la 38ᵃ giornata di campionato: dove vedere tutti i match in programma e su quale piattaforma

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Serie A 38ᵃ giornata: date, orari e programmazione TV

Il campionato di Serie A 2025-2026 arriva alla sua 38ᵃ e ultima giornata, in programma dal 22 al 24 maggio. Il calendario prevede 1 partita venerdì, 2 scontri sabato e 7 match domenica: se l’Inter già campione d’Italia è impegnata in trasferta contro il Bologna, l’attenzione è soprattutto per la bagarre Champions che coinvolge Roma, Milan, Juventus e Como e per la lotta per la salvezza con il duello a distanza tra Lecce e Cremonese. Ecco quando si giocano tutte le gare e dove vederle sulle diverse piattaforme TV e streaming (Sky/Now e DAZN).

Venerdì 22 maggio 2026

La 38ᵃ si apre alle 20:45 con Fiorentina-Atalanta, diretta su DAZN. I viola sono 15ᵐᵢ con 41 punti e arrivano dal colpo allo Stadium (0-2 alla Juventus), mentre la Dea è 7ᵃ a quota 58 punti e nell’ultimo turno ha ceduto in casa al Bologna (0-1). Gara interessante per le ambizioni europee dei bergamaschi e per una Fiorentina in cerca di continuità dopo il successo esterno.

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Sabato 23 maggio 2026

Alle 18:00 riflettori sul Dall’Ara per Bologna-Inter (DAZN): i nerazzurri sono già Campioni d’Italia con 86 punti mentre i rossoblù sono 8ᵛᵢ con 55 punti e puntano alla quaificazione in Conference League. In serata, alle 20:45, Lazio-Pisa va in onda su DAZN e su Sky (Sky Sport Calcio, anche in streaming su Now): biancocelesti noni con 51 punti e reduci dal ko nel derby (2-0 con la Roma), nerazzurri toscani ultimi con 18 punti, sconfitti 0-3 dal Napoli nell’ultima uscita e già retrocessi. All’andata finì 0-0 a Pisa.

Domenica 24 maggio 2026

Si riparte alle 15:00 con Parma-Sassuolo (DAZN): emiliani tredicesimi con 42 punti, scottati dall’1-0 subito a Como; neroverdi undicesimi a 49 punti, reduci dal 2-3 casalingo con il Lecce. Alle 18:00 tocca a Napoli-Udinese (DAZN): partenopei già certi del secondo posto con 73 punti e in gran fiducia dopo il 3-0 di Pisa; friulani decimi con 50 punti, fermati in casa dalla Cremonese (0-1). Curiosità: nel match di andata fu l’Udinese a imporsi 1-0.

Gran chiusura alle 20:45 con un maxi-blocco di sfide. Su DAZN Cremonese-Como, con i grigiorossi diciottesimi a 34 punti rilanciati dal colpo a Udine (0-1) e i lariani quinti con 68 punti, vittoriosi 1-0 sul Parma: derby lombardo che vale salvezza da un lato e corsa Europa dall’altro. Sempre su DAZN Milan-Cagliari: rossoneri terzi con 70 punti, reduci dal 2-1 a Genova e a caccia di un posto in Champions, contro i sardi sedicesimi a 40 punti e già salvi dopo il 2-1 sul Torino; all’andata fu 0-1 per il Milan in Sardegna.

Lecce-Genoa è in programma su DAZN e su Sky (anche su Now): salentini diciassettesimi con 35 punti in scia al successo di Reggio Emilia (2-3 col Sassuolo) e caccia della salvezza, liguri quattordicesimi a 41 punti dopo lo stop interno con il Milan (1-2). Derby della Mole in Torino-Juventus, visibile su DAZN e su Sky (Sky Sport Calcio e Now): granata dodicesimi con 44 punti e battuti 2-1 a Cagliari, bianconeri sesti a 68 punti reduci dal 0-2 subito dalla Fiorentina; all’andata finì 0-0. Completa il quadro Verona-Roma (DAZN): veneti diciannovesimi con 21 punti, autori di un ottimo 1-1 al Meazza con l’Inter, giallorossi quarti a 70 punti forti del 2-0 nel derby con la Lazio.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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