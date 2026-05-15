Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Serie A: Roma-Lazio tira la volata Champions, dove vedere le partite in diretta

Il campionato di Serie A 2025-2026 arriva alla sua 37ª giornata, in programma tutta domenica 17 maggio

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Lazio-Roma, in programma doenica alle 12
ANSA

Serie A 2025-26, 37ª giornata: guida TV e streaming

Il campionato di Serie A 2025-2026 arriva alla sua 37ª giornata, in programma tutta domenica 17 maggio. Ecco quando si giocano tutte le gare e dove vederle sulle diverse piattaforme TV e streaming (Sky/Now e DAZN). Eventuali partite non disputate saranno comunicate come rinviate.

Domenica 17 maggio, si parte alle 12 con la corsa alla Champions

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Cinque partite in programma alle 12, con le squadre in lotta per la Champions: Como-Parma e Juventus Fiorentina saranno visibili sia su DAZN che su Sky, mentre Roma-Lazio, Genoa-Milan e Pisa-Napoli sono esclusive DAZN.

Nel pomeriggio alle 15 scenderà in campo a San Siro l’Inter, già campione d’Italia, contro il retrocesso Verona: match in diretta su DAZN. Alle 18, invece, toccherà ad Atalanta-Bologna, in esclusiva DAZN.

Alle 20.45, infine, lotta salvezza tra Lecce e Cremonese: i salentini giocano sul campo del Sassuolo (diretta DAZN e SKY) mentre i lombardi sfideranno in trasferta l’Udinese (DAZN). Chiude la giornata, sempre alle 20.45 e in esclusiva su DAZN il match tra Cagliari e Torino, due squadre senza particolari ambizioni di classifica: già salvi i sardi, lontani dalla corsa all’Europa i piemontesi.

La situazione in classifica dopo 36 giornate

Top: Inter 85 punti, Napoli 70 punti, Juventus 68 punti, poi Milan e Roma a 67 punti. In ottica coppe anche Como 65 punti e Atalanta 58 punti.

Metà classifica: Bologna 52 punti, Lazio 51 punti, Udinese 50 punti, Sassuolo 49 punti, Torino 44 punti, Parma 42 punti, Genoa 41 punti, Fiorentina 38 punti, Cagliari 37 punti.

Salvezza: Lecce 32 punti, Cremonese 31 punti, Verona 20 punti, Pisa 18 punti.

Squadre al via 2025/26

Le venti protagoniste della Serie A 2025/2026 sono: Atalanta, Bologna, Cagliari, Como, Cremonese, Fiorentina, Genoa, Inter, Juventus, Lazio, Lecce, Milan, Napoli, Parma, Pisa, Roma, Sassuolo, Torino, Udinese, Verona.

Scopri tutta la programmazione del calcio e dello sport

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati.

Potrebbe interessarti anche

Inter, c'è il primo match point: dove vedere tutte le partite della 34a giornata di Serie A

Inter, c'è il primo match point: dove vedere tutte le partite della 34a giornata di Serie A

Dal 24 al 27 aprile la 34a giornata di campionato: nerazzurri a caccia del 21esimo S...
Una nuova minaccia per l'Inter: il Napoli assapora già il riavvicinamento

Una nuova minaccia per l'Inter: il Napoli assapora già il riavvicinamento

Dal 10 al 13 aprile si gioca la 32ª giornata di Serie A: la capolista va a Como, gli...
Il Napoli corre un rischio serio: il sabato può essere fatale

Il Napoli corre un rischio serio: il sabato può essere fatale

Dal 17 al 20 aprile 2026 si gioca la 33ª giornata di Serie A: gli azzurri contro la ...
Il calcio riparte dopo il disastro azzurro: l'Inter trema, Milan e Napoli per rimontare

Il calcio riparte dopo il disastro azzurro: l'Inter trema, Milan e Napoli per rimontare

Dal 4 al 6 aprile 2026 si gioca la 31ª giornata di Serie A: dove vedere tutti i matc...
L'Inter rischia grosso: occasione ghiotta per Milan e Napoli

L'Inter rischia grosso: occasione ghiotta per Milan e Napoli

I nerazzurri in trasferta dalla Fiorentina in netto recupero: inseguitrici allerta. ...
Pisa-Lecce, oggi in TV: canale, orario e dove vederla in streaming

Pisa-Lecce, oggi in TV: canale, orario e dove vederla in streaming

Scoprite le migliori partite di venerdì 1 maggio 2026: dalla Serie A su Dazn alla Pr...
È l'ultima occasione per Conte: perché non può più sbagliare

È l'ultima occasione per Conte: perché non può più sbagliare

Dal 13 al 16 marzo 2026 si gioca la 29ª giornata: il Napoli ha lo scontro più facile...
Milan-Atalanta, oggi in TV: dove vederla, orario, diretta streaming e l'alternativa (stellare) in chiaro

Milan-Atalanta, oggi in TV: dove vederla, orario, diretta streaming e l'alternativa (stellare) in chiaro

Dalla Serie A su Dazn e Sky al Clásico su Rete 4: tutte le partite di domenica 10 ma...
Pisa-Torino, dove vedere il match oggi in diretta e tutto il calcio in TV: orari e programmazione

Pisa-Torino, dove vedere il match oggi in diretta e tutto il calcio in TV: orari e programmazione

Scoprite le migliori partite di domenica 5 aprile 2026: dalla Serie A su DAZN e Sky ...

Pasta Garofalo

Carboidrati e sport

Ecco i miti da sfatare

LEGGI

Personaggi

Nicole Minetti

Nicole Minetti
Fabio Cannavaro

Fabio Cannavaro
Mina

Mina
Christian Vieri

Christian Vieri

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963