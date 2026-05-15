Serie A: Roma-Lazio tira la volata Champions, dove vedere le partite in diretta
Il campionato di Serie A 2025-2026 arriva alla sua 37ª giornata, in programma tutta domenica 17 maggio
Serie A 2025-26, 37ª giornata: guida TV e streaming
Il campionato di Serie A 2025-2026 arriva alla sua 37ª giornata, in programma tutta domenica 17 maggio. Ecco quando si giocano tutte le gare e dove vederle sulle diverse piattaforme TV e streaming (Sky/Now e DAZN). Eventuali partite non disputate saranno comunicate come rinviate.
Domenica 17 maggio, si parte alle 12 con la corsa alla Champions
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Cinque partite in programma alle 12, con le squadre in lotta per la Champions: Como-Parma e Juventus Fiorentina saranno visibili sia su DAZN che su Sky, mentre Roma-Lazio, Genoa-Milan e Pisa-Napoli sono esclusive DAZN.
Nel pomeriggio alle 15 scenderà in campo a San Siro l’Inter, già campione d’Italia, contro il retrocesso Verona: match in diretta su DAZN. Alle 18, invece, toccherà ad Atalanta-Bologna, in esclusiva DAZN.
Alle 20.45, infine, lotta salvezza tra Lecce e Cremonese: i salentini giocano sul campo del Sassuolo (diretta DAZN e SKY) mentre i lombardi sfideranno in trasferta l’Udinese (DAZN). Chiude la giornata, sempre alle 20.45 e in esclusiva su DAZN il match tra Cagliari e Torino, due squadre senza particolari ambizioni di classifica: già salvi i sardi, lontani dalla corsa all’Europa i piemontesi.
La situazione in classifica dopo 36 giornate
Top: Inter 85 punti, Napoli 70 punti, Juventus 68 punti, poi Milan e Roma a 67 punti. In ottica coppe anche Como 65 punti e Atalanta 58 punti.
Metà classifica: Bologna 52 punti, Lazio 51 punti, Udinese 50 punti, Sassuolo 49 punti, Torino 44 punti, Parma 42 punti, Genoa 41 punti, Fiorentina 38 punti, Cagliari 37 punti.
Salvezza: Lecce 32 punti, Cremonese 31 punti, Verona 20 punti, Pisa 18 punti.
Squadre al via 2025/26
Le venti protagoniste della Serie A 2025/2026 sono: Atalanta, Bologna, Cagliari, Como, Cremonese, Fiorentina, Genoa, Inter, Juventus, Lazio, Lecce, Milan, Napoli, Parma, Pisa, Roma, Sassuolo, Torino, Udinese, Verona.
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