Serie A 2025-26, caccia alla Champions League: dove vedere le partite in diretta Dall'8 all'11 maggio 2026 si gioca la 35ª giornata di campionato: dove vedere tutti i match in programma e su quale piattaforma

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Il campionato di Serie A 2025-2026 arriva alla sua 35ª giornata, in programma dall’8 all’11 maggio 2026. Il calendario prevede 1 partita venerdì, 3 scontri sabato, 5 match domenica e 1 sfida lunedì, con la capolista Inter impegnata in trasferta contro la Lazio e le inseguitrici Napoli e Milan alle prese con Bologna e Atalanta. In fondo alla classifica il Pisa affronta la Cremonese. Ecco quando si giocano tutte le gare e dove vederle sulle diverse piattaforme TV e streaming (Sky/Now e DAZN).

Calendario e dirette TV della 35ª giornata

Venerdì 8 maggio 2026

Alle 20:45 si apre il turno con Torino-Sassuolo, su DAZN e sui canali Sky (Sky Sport Calcio), disponibile anche su Now. I granata sono 13® con 41 punti e cercano riscatto dopo il ko per 2-0 a Udine, mentre i neroverdi, 10® con 49 punti, arrivano dal bel 2-0 rifilato al Milan.

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Sabato 9 maggio 2026

Il sabato si apre alle 15:00 con Cagliari-Udinese (diretta su DAZN): i sardi, 15ª con 37 punti, hanno pareggiato 0-0 a Bologna dopo il successo in rimonta contro l’Atalanta; i friulani sono 11ª con 47 punti e hanno appena battuto il Torino 2-0. Alle 18:00 riflettori sull’Olimpico per Lazio-Inter (DAZN): biancocelesti ottavi a 51 punti reduci dal 2-1 a Cremona, contro i nerazzurri primi con 82 punti, tornati al successo 2-0 col Parma dopo il pari di Torino. In serata, alle 20:45, c’è Lecce-Juventus su DAZN e Sky (Sky Sport 1 e Sky Sport Calcio), anche in streaming su Now: salentini 17ª con 32 punti in ripresa dopo il 2-1 a Pisa, bianconeri quarti con 65 punti che arrivano da due pareggi consecutivi (0-0 col Milan e 1-1 col Verona).

Domenica 10 maggio 2026

Pranzo a base di calcio alle 12:30 con Verona-Como (DAZN): gli scaligeri, 19ª con 20 punti, hanno strappato un 1-1 a Torino sponda Juventus; i lariani sono 6ª con 62 punti e hanno pareggiato 0-0 con il Napoli dopo il colpo a Genova. Alle 15:00 doppio appuntamento su DAZN: Cremonese-Pisa, scontro salvezza con i grigiorossi 18ª a 28 punti reduci da due sconfitte pesanti (4-0 a Napoli e 1-2 con la Lazio) contro i toscani ultimi a 18 punti, caduti 1-2 in casa col Lecce; e Fiorentina-Genoa, con i viola 16ª a 37 punti chiamati a reagire dopo il 4-0 incassato a Roma, e il Grifone 14ª con 40 punti reduce dallo 0-0 a Bergamo. Alle 18:00 Parma-Roma (DAZN e Sky, Sky Sport Calcio; anche su Now): emiliani 12ª con 42 punti dopo il 2-0 subito dall’Inter, giallorossi quinti a 64 punti che viaggiano sulle ali dei successi su Bologna e Fiorentina (4-0 all’Olimpico). Chiusura di serata alle 20:45 con Milan-Atalanta (DAZN): rossoneri terzi a 67 punti desiderosi di riscatto dopo il ko di Reggio Emilia, nerazzurri settimi a 55 punti che arrivano dallo 0-0 con il Genoa.

Lunedì 11 maggio 2026

Posticipo delle 20:45 per Napoli-Bologna (DAZN). I partenopei, secondi con 70 punti, hanno pareggiato 0-0 a Como dopo il 4-0 alla Cremonese e inseguono un altro successo per blindare il piazzamento Champions; il Bologna è 9ª con 49 punti, reduce dallo 0-0 interno con il Cagliari dopo lo stop con la Roma.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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