Inter, c'è il primo match point: dove vedere tutte le partite della 34a giornata di Serie A Dal 24 al 27 aprile la 34a giornata di campionato: nerazzurri a caccia del 21esimo Scudetto, se Napoli e Milan non vincono. Su che piattaforma vedere i match

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Il campionato di Serie A 2025-2026 arriva alla sua 34a e potenzialmente decisiva giornata, in programma dal 24 al 27 aprile. Il calendario prevede 1 partita venerdì, 3 scontri sabato, 4 match domenica e 2 sfide lunedì, con la capolista Inter impegnata in trasferta contro il Torino e le inseguitrici Milan e Napoli alle prese con Juventus e Cremonese. In fondo alla classifica il Pisa affronta il Parma. Ecco quando si giocano tutte le gare e dove vederle sulle diverse piattaforme TV e streaming (Sky/Now e DAZN).

Venerdì 24 aprile 2026

Si alza il sipario alle 20:45 con Napoli-Cremonese, diretta su DAZN. Gli azzurri sono terzi con 66 punti e vogliono ripartire dopo il ko interno con la Lazio (0-2 del 18 aprile), preceduto dal pari di Parma e dall’1-0 al Milan. La Cremonese, diciassettesima a quota 28 punti, arriva dallo 0-0 con il Torino, dopo le sconfitte con Cagliari e Bologna: per i grigiorossi punti pesanti nella corsa salvezza.

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Sabato 25 aprile 2026

Tre gli appuntamenti. Alle 15:00 Parma-Pisa su DAZN: i ducali sono quattordicesimi con 39 punti e vengono dal successo a Udine e dal pari con il Napoli; il Pisa, ultimo con 18 punti, tenta l’impresa dopo una serie negativa culminata nello 0-1 con il Torino e nel 3-0 subito a Roma. Alle 18:00 tocca a Bologna-Roma, sempre su DAZN: felsinei ottavi con 48 punti, reduci dallo 0-2 di Torino ma vittoriosi di recente su Lecce e Cremonese; i giallorossi sono sesti a 58 punti e hanno pareggiato con l’Atalanta dopo il 3-0 al Pisa e il pesante 5-2 incassato a Milano sponda Inter. Chiusura alle 20:45 con Verona-Lecce, in co-esclusiva su DAZN e su Sky (Sky Sport Calcio): sfida salvezza diretta tra penultima e diciottesima. Gli scaligeri hanno 18 punti e cercano risposte dopo gli stop con Milan e Torino, mentre i salentini sono a quota 28 punti e provano a dare continuità al pari con la Fiorentina, dopo i ko con Bologna e Atalanta.

Domenica 26 aprile 2026

Giornata ricca con quattro match. Pranzo a base di calcio alle 12:30 con Fiorentina-Sassuolo su DAZN: viola quindicesimi a 36 punti, in serie positiva con i risultati utili contro Lazio (1-0), Verona (0-1) e il pari a Lecce; neroverdi decimi con 45 punti, reduci dal 2-1 al Como dopo lo stop di Genova. Alle 15:00 Genoa-Como su DAZN: liguri tredicesimi a 39 punti e in crescita grazie ai successi con Pisa e Sassuolo; i lariani sono quinti con 58 punti e vogliono rialzarsi dopo due scivoloni contro Inter e Sassuolo, preceduti dallo 0-0 di Udine. Alle 18:00 riflettori su Torino-Inter, live su DAZN e su Sky (Sky Sport 1 e Sky Sport Calcio): granata dodicesimi a 40 punti, imbattuti nelle ultime tre con l’ultimo 0-0 a Cremona; la capolista ha 78 punti e viaggia forte dopo il 3-0 al Cagliari e il 4-3 a Como. In serata, alle 20:45, Milan-Juventus su DAZN: rossoneri secondi con 66 punti, reduci dal colpo di Verona che ha rimesso in carreggiata la corsa Champions dopo i passi falsi con Udinese e Napoli; bianconeri quarti a 63 punti, in striscia positiva grazie ai successi con Bologna, Atalanta e Genoa.

Lunedì 27 aprile 2026

La 34a si chiude con due gare. Alle 18:30 Cagliari-Atalanta su DAZN: rossoblù sedicesimi con 33 punti, chiamati a reagire dopo il 3-0 subito a Milano sponda Inter e a dare seguito al recente 1-0 sulla Cremonese; i bergamaschi sono settimi a 54 punti e arrivano dall’1-1 dell’Olimpico con la Roma, dopo il ko con la Juventus e il brillante 3-0 di Lecce. In notturna, alle 20:45, Lazio-Udinese in co-esclusiva su DAZN e su Sky (Sky Sport Calcio): biancocelesti noni con 47 punti, reduci dall’importantissimo 0-2 al Maradona; friulani undicesimi a 43 punti, scesi di recente contro il Parma ma capaci di sbancare San Siro contro il Milan.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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