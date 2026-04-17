Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Il Napoli corre un rischio serio: il sabato può essere fatale

Dal 17 al 20 aprile 2026 si gioca la 33ª giornata di Serie A: gli azzurri contro la Lazio, il Milan può tornare davanti. Dove vedere tutte le partite in TV

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Il Napoli corre un rischio serio: il sabato può essere fatale

Il campionato di Serie A 2025-2026 arriva alla sua 33ª giornata, in programma dal 17 al 20 aprile. Il calendario prevede 2 partite venerdì, 3 scontri sabato, 4 match domenica e 1 sfida lunedì, con la capolista Inter impegnata in casa contro il Cagliari e le inseguitrici Napoli e Milan alle prese con la Lazio e il Verona. In fondo alla classifica il Pisa affronta il Genoa. Ecco quando si giocano tutte le gare e dove vederle sulle diverse piattaforme TV e streaming (Sky/Now e DAZN).

Il programma e le dirette della 33ª giornata

Venerdì 17 aprile 2026

Si parte alle 18:30 con Sassuolo-Como, diretta su DAZN: i neroverdi sono undicesimi con 42 punti e cercano riscatto dopo il 2-1 subito a Genova con il Genoa, mentre i lariani, quinti con 58 punti, sono reduci dal 3-4 spettacolare con l’Inter ma restano stabilmente in zona Europa. In serata, alle 20:45, Inter-Cagliari va in onda su DAZN e su Sky (Sky Sport 1 e Sky Sport Calcio), con streaming anche su Now: i nerazzurri, primi con 75 punti, arrivano dal 5-2 rifilato alla Roma e dal 3-4 di Como; i rossoblù, sedicesimi con 33 punti, hanno ritrovato il sorriso con l’1-0 sulla Cremonese dopo lo stop di Reggio Emilia.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Sabato 18 aprile 2026

Alle 15:00 Udinese-Parma (DAZN): i friulani sono decimi con 43 punti e vengono dall’impresa di San Siro (0-3 al Milan), i ducali sono quattordicesimi con 36 punti e hanno fermato il Napoli sull’1-1 nell’ultimo turno. Alle 18:00 tocca a Napoli-Lazio, live su DAZN: partenopei secondi con 66 punti, in continuità dopo il pari di Parma, biancocelesti noni con 44 punti e reduci dallo 0-1 incassato a Firenze. Chiude il sabato, alle 20:45, Roma-Atalanta su DAZN e Sky (Sky Sport Calcio), disponibile anche su Now: giallorossi sesti con 57 punti, tornati al successo con il 3-0 al Pisa dopo il pesante 5-2 contro l’Inter; Dea settima con 53 punti, a caccia di rilancio dopo lo 0-1 con la Juventus che aveva fatto seguito al brillante 3-0 di Lecce.

Domenica 19 aprile 2026

Pranzo a base di calcio alle 12:30 con Cremonese-Torino (DAZN): grigiorossi diciassettesimi con 27 punti, sconfitti 1-0 a Cagliari nell’ultimo turno, granata dodicesimi con 39 punti e rinvigoriti dal 2-1 al Verona. Alle 15:00 Verona-Milan su DAZN: gli scaligeri sono penultimi con 18 punti e cercano risposte dopo il 2-1 di Torino, i rossoneri, terzi con 63 punti, devono reagire al 0-3 subito dall’Udinese. Alle 18:00 Pisa-Genoa è in diretta su DAZN e su Sky (Sky Sport Calcio), con streaming su Now: il Pisa, fanalino di coda con 18 punti, arriva da due ko di fila (0-1 con il Torino e 0-3 con la Roma), il Grifone è tredicesimo con 36 punti e reduce dal 2-1 al Sassuolo. Alle 20:45 chiusura di serata con Juventus-Bologna su DAZN: bianconeri quarti con 60 punti, rilanciati dallo 0-1 a Bergamo, rossoblù ottavi con 48 punti e in fiducia dopo il 2-0 sul Lecce.

Lunedì 20 aprile 2026

Il posticipo delle 20:45 è Lecce-Fiorentina, in diretta su DAZN: salentini diciottesimi con 27 punti e reduci dallo 0-2 di Bologna, viola quindicesimi con 35 punti, forti dell’1-0 sulla Lazio nell’ultima uscita.

Scopri tutta la programmazione del calcio e dello sport

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati.

Potrebbe interessarti anche

Una nuova minaccia per l'Inter: il Napoli assapora già il riavvicinamento

Una nuova minaccia per l'Inter: il Napoli assapora già il riavvicinamento

Dal 10 al 13 aprile si gioca la 32ª giornata di Serie A: la capolista va a Como, gli...
L'Inter rischia grosso: occasione ghiotta per Milan e Napoli

L'Inter rischia grosso: occasione ghiotta per Milan e Napoli

I nerazzurri in trasferta dalla Fiorentina in netto recupero: inseguitrici allerta. ...
Il calcio riparte dopo il disastro azzurro: l'Inter trema, Milan e Napoli per rimontare

Il calcio riparte dopo il disastro azzurro: l'Inter trema, Milan e Napoli per rimontare

Dal 4 al 6 aprile 2026 si gioca la 31ª giornata di Serie A: dove vedere tutti i matc...
Ultimo assalto all'Inter capolista: le mosse di Milan e Napoli

Ultimo assalto all'Inter capolista: le mosse di Milan e Napoli

Dal 6 al 9 marzo 2026 si gioca la 28a giornata di campionato: i rossoneri e gli azzu...
È l'ultima occasione per Conte: perché non può più sbagliare

È l'ultima occasione per Conte: perché non può più sbagliare

Dal 13 al 16 marzo 2026 si gioca la 29ª giornata: il Napoli ha lo scontro più facile...
Pisa-Torino, dove vedere il match oggi in diretta e tutto il calcio in TV: orari e programmazione

Pisa-Torino, dove vedere il match oggi in diretta e tutto il calcio in TV: orari e programmazione

Scoprite le migliori partite di domenica 5 aprile 2026: dalla Serie A su DAZN e Sky ...
Parma-Napoli, dove vederla oggi in TV: canale, orario, diretta streaming

Parma-Napoli, dove vederla oggi in TV: canale, orario, diretta streaming

Scoprite le migliori partite di domenica 12 aprile 2026: dalla Serie A su Sky e Dazn...
Cristian Chivu

Fiorentina-Inter, dove vederla in diretta TV: orario, canale, streaming

Scoprite dove vedere le migliori partite di domenica 22 marzo 2026: Serie A su DAZN ...
La Roma vuole riprendersi dopo lo "schiaffo" dell'Inter: dove vederla oggi in TV

La Roma vuole riprendersi dopo lo "schiaffo" dell'Inter: dove vederla oggi in TV

I giallorossi aprono la giornata di Serie A: la partita in casa contro il Pisa è l'o...

Novakid

Inglese per bambini

La forza della tecnologia unito a un metodo didattico certificato

LEGGI

Personaggi

Armando Izzo

Armando Izzo
Francesca Fialdini

Francesca Fialdini
Ubaldo Pantani

Ubaldo Pantani
Christian Vieri

Christian Vieri

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963