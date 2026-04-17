Il Napoli corre un rischio serio: il sabato può essere fatale Dal 17 al 20 aprile 2026 si gioca la 33ª giornata di Serie A: gli azzurri contro la Lazio, il Milan può tornare davanti. Dove vedere tutte le partite in TV

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Il campionato di Serie A 2025-2026 arriva alla sua 33ª giornata, in programma dal 17 al 20 aprile. Il calendario prevede 2 partite venerdì, 3 scontri sabato, 4 match domenica e 1 sfida lunedì, con la capolista Inter impegnata in casa contro il Cagliari e le inseguitrici Napoli e Milan alle prese con la Lazio e il Verona. In fondo alla classifica il Pisa affronta il Genoa. Ecco quando si giocano tutte le gare e dove vederle sulle diverse piattaforme TV e streaming (Sky/Now e DAZN).

Il programma e le dirette della 33ª giornata

Venerdì 17 aprile 2026

Si parte alle 18:30 con Sassuolo-Como, diretta su DAZN: i neroverdi sono undicesimi con 42 punti e cercano riscatto dopo il 2-1 subito a Genova con il Genoa, mentre i lariani, quinti con 58 punti, sono reduci dal 3-4 spettacolare con l’Inter ma restano stabilmente in zona Europa. In serata, alle 20:45, Inter-Cagliari va in onda su DAZN e su Sky (Sky Sport 1 e Sky Sport Calcio), con streaming anche su Now: i nerazzurri, primi con 75 punti, arrivano dal 5-2 rifilato alla Roma e dal 3-4 di Como; i rossoblù, sedicesimi con 33 punti, hanno ritrovato il sorriso con l’1-0 sulla Cremonese dopo lo stop di Reggio Emilia.

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Sabato 18 aprile 2026

Alle 15:00 Udinese-Parma (DAZN): i friulani sono decimi con 43 punti e vengono dall’impresa di San Siro (0-3 al Milan), i ducali sono quattordicesimi con 36 punti e hanno fermato il Napoli sull’1-1 nell’ultimo turno. Alle 18:00 tocca a Napoli-Lazio, live su DAZN: partenopei secondi con 66 punti, in continuità dopo il pari di Parma, biancocelesti noni con 44 punti e reduci dallo 0-1 incassato a Firenze. Chiude il sabato, alle 20:45, Roma-Atalanta su DAZN e Sky (Sky Sport Calcio), disponibile anche su Now: giallorossi sesti con 57 punti, tornati al successo con il 3-0 al Pisa dopo il pesante 5-2 contro l’Inter; Dea settima con 53 punti, a caccia di rilancio dopo lo 0-1 con la Juventus che aveva fatto seguito al brillante 3-0 di Lecce.

Domenica 19 aprile 2026

Pranzo a base di calcio alle 12:30 con Cremonese-Torino (DAZN): grigiorossi diciassettesimi con 27 punti, sconfitti 1-0 a Cagliari nell’ultimo turno, granata dodicesimi con 39 punti e rinvigoriti dal 2-1 al Verona. Alle 15:00 Verona-Milan su DAZN: gli scaligeri sono penultimi con 18 punti e cercano risposte dopo il 2-1 di Torino, i rossoneri, terzi con 63 punti, devono reagire al 0-3 subito dall’Udinese. Alle 18:00 Pisa-Genoa è in diretta su DAZN e su Sky (Sky Sport Calcio), con streaming su Now: il Pisa, fanalino di coda con 18 punti, arriva da due ko di fila (0-1 con il Torino e 0-3 con la Roma), il Grifone è tredicesimo con 36 punti e reduce dal 2-1 al Sassuolo. Alle 20:45 chiusura di serata con Juventus-Bologna su DAZN: bianconeri quarti con 60 punti, rilanciati dallo 0-1 a Bergamo, rossoblù ottavi con 48 punti e in fiducia dopo il 2-0 sul Lecce.

Lunedì 20 aprile 2026

Il posticipo delle 20:45 è Lecce-Fiorentina, in diretta su DAZN: salentini diciottesimi con 27 punti e reduci dallo 0-2 di Bologna, viola quindicesimi con 35 punti, forti dell’1-0 sulla Lazio nell’ultima uscita.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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