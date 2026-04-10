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Una nuova minaccia per l'Inter: il Napoli assapora già il riavvicinamento

Dal 10 al 13 aprile si gioca la 32ª giornata di Serie A: la capolista va a Como, gli azzurri a Parma. Conte spera nel colpaccio. Dove vedere tutte le partite: Dazn o Sky

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Una nuova minaccia per l'Inter: il Napoli assapora già il riavvicinamento

Il campionato di Serie A 2025-2026 arriva alla sua 32ª giornata, in programma dal 10 al 13 aprile. Il calendario prevede 1 partita venerdì, 4 sfide sabato, 4 match domenica e 1 posticipo lunedì, con la capolista Inter impegnata in trasferta contro il Como e le inseguitrici Milan e Napoli alle prese con Udinese e Parma. In fondo alla classifica il Pisa affronta la Roma. Ecco quando si giocano tutte le gare e dove vederle sulle diverse piattaforme TV e streaming (Sky/Now e DAZN).

Programma e dirette della 32ª giornata

Venerdì 10 aprile 2026

Alle 20:45 si apre con Roma-Pisa, diretta su DAZN e su Sky (Sky Sport Calcio), con streaming su Now. I giallorossi sono sesti con 54 punti e vogliono ripartire dopo la sconfitta con l’Inter e il successo di misura sul Lecce; i nerazzurri toscani, ultimi con 18 punti, arrivano da pesanti KO con Como e Torino e cercano ossigeno salvezza.

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Sabato 11 aprile 2026

Alle 15:00 spazio a Cagliari-Cremonese (DAZN). I sardi sono sedicesimi con 30 punti e hanno bisogno di invertire il trend recente dopo 4 sconfitte di fila; i grigiorossi sono diciassettesimi a 27 punti e si presentano dopo la sconfitta di misura col Bologna.

Sempre alle 15:00 si gioca Torino-Verona (DAZN). I granata, dodicesimo con 36 punti, cercano continuità dopo il successo sul Pisa e lo stop con il Milan; l’Hellas è diciannovesimo con 18 punti, reduce dalle 3 sconfitte consecutive.

Alle 18:00 riflettori su Milan-Udinese (DAZN). I rossoneri sono terzi con 63 punti e tornano a San Siro dopo la sconfitta di Napoli; i bianconeri, undicesimi con 40 punti, hanno ritrovato solidità con il 2-0 a Genova e il pari con il Como.

Chiude il sabato alle 20:45 Atalanta-Juventus (DAZN e Sky: Sky Sport 1 e Sky Sport Calcio; streaming su Now). La Dea, settima con 53 punti, è reduce da due vittorie in fila; i bianconeri, quinti con 57 punti, arrivano dal pari con il Sassuolo e dalla vittoria sul Genoa: scontro diretto pesante in ottica Europa.

Domenica 12 aprile 2026

Pranzo a base di calcio alle 12:30 con Genoa-Sassuolo (DAZN). Il Grifone, quattordicesimo con 33 punti, vuole riscattare il KO con la Juventus; i neroverdi sono decimi a 42 punti e cercano la continuità dopo la vittoria sul Cagliari.

Alle 15:00 tocca a Parma-Napoli (DAZN). I crociati, tredicesimi con 35 punti, devono reagire dopo due sconfitte e un pareggio; i partenopei, secondi con 65 punti, sono in una lunga serie positiva di 5 vittorie e puntano a restare a contatto con la vetta.

Alle 18:00 in campo Bologna-Lecce (DAZN e Sky: Sky Sport Calcio; streaming su Now). I rossoblù, ottavi con 45 punti, alternano acuti e frenate nelle ultime uscite; i salentini sono diciottesimi a 27 punti e devono uscire dal pantano della retrocessione.

Alle 20:45 il big match Como-Inter (DAZN). I lariani sono quarti con 58 punti e vengono da un filotto importante, con 4 vittorie e un pareggio; la capolista, prima con 72 punti, è ripartita dopo la pausa con un sonoro 5-2 alla Roma.

Lunedì 13 aprile 2026

La 32ª giornata si chiude alle 20:45 con Fiorentina-Lazio (DAZN). I viola sono quindicesimi con 32 punti e vogliono continuare a fare punti per anticipare la salvezza; i biancocelesti, noni a 44 punti, sono reduci da tre affermazioni pesanti in Serie A e un pareggio nell’ultima giornata.

Scopri tutta la programmazione del calcio e dello sport.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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