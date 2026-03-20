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L'Inter rischia grosso: occasione ghiotta per Milan e Napoli

I nerazzurri in trasferta dalla Fiorentina in netto recupero: inseguitrici allerta. Dove vedere tutte le partite della 30ª giornata in diretta TV: Dazn o Sky

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L'Inter rischia grosso: occasione ghiotta per Milan e Napoli

Il campionato di Serie A 2025-2026 arriva alla sua 30ª giornata, in programma dal 20 al 22 marzo. Il calendario prevede 2 partite venerdì, 3 scontri sabato e 5 match domenica, con la capolista Inter impegnata in trasferta contro la Fiorentina e le inseguitrici Milan e Napoli alle prese con Torino e Cagliari. In fondo alla classifica il Verona affronta l’Atalanta. Ecco quando si giocano tutte le gare e dove vederle sulle diverse piattaforme TV e streaming (Sky/Now e DAZN).

Venerdì 20 marzo 2026

La 30ª si apre con due appuntamenti interessanti. Alle 18:30 c’è Cagliari-Napoli, diretta su DAZN: i sardi sono 15° con 30 punti e cercano riscatto dopo i KO con Como e Pisa, mentre gli azzurri, terzi a quota 59 punti, arrivano da due vittorie di misura su Torino e Lecce. In serata, alle 20:45, tocca a Genoa-Udinese, in co-esclusiva su DAZN e sui canali Sky (anche Sky Sport Calcio) e in streaming su Now: i rossoblù sono 13° con 33 punti e hanno appena superato Roma e Verona, i friulani sono 11° con 36 punti e hanno pareggiato con l’Atalanta prima di arrendersi alla Juventus.

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Sabato 21 marzo 2026

Tre le gare del sabato. Si parte alle 15:00 con Parma-Cremonese su DAZN: i ducali sono 12° con 34 punti e vogliono ripartire dopo il pesante 1-4 incassato a Torino; i grigiorossi sono 18° con 24 punti e arrivano da tre sconfitte consecutive in Serie A (Milan, Lecce e Fiorentina). Alle 18:00 riflettori su Milan-Torino, sempre su DAZN: rossoneri secondi con 60 punti, granata 14° a quota 33 punti; il Milan è reduce dal KO sul campo della Lazio dopo il successo nel derby, mentre il Toro ha ritrovato fiducia travolgendo il Parma per 4-1 dopo la sconfitta di Napoli. In chiusura, alle 20:45, Juventus-Sassuolo, live su DAZN e su Sky (Sky Sport 1 e Sky Sport Calcio) e in streaming su Now: bianconeri quinti con 53 punti e in striscia grazie ai successi su Pisa e Udinese, neroverdi decimi con 38 punti dopo gli stop con Bologna e Lazio (ma con il colpo recente contro l’Atalanta). All’andata finì 0-3 per la Juve a Reggio Emilia.

Domenica 22 marzo 2026

Domenica comincia con il pranzo a base di calcio delle 12:30: Como-Pisa su DAZN mette di fronte i lariani, quarti con 54 punti e reduci dai successi con Cagliari e Roma, e i nerazzurri, penultimi a 18 punti, che hanno appena battuto il Cagliari dopo le sconfitte con Juventus e Bologna. Alle 15:00 doppio appuntamento su DAZN: Atalanta-Verona vede i bergamaschi settimi con 47 punti, reduci dal pari a San Siro con l’Inter, contro gli scaligeri ultimi a 18 punti, sconfitti dal Genoa dopo il colpo di Bologna; all’andata la spuntò il Verona 3-1. In parallelo c’è Bologna-Lazio: felsinei ottavi con 42 punti e rinfrancati dal successo di Reggio Emilia, biancocelesti noni a quota 40 punti, in risalita dopo le vittorie con Sassuolo e Milan seguite allo 0-2 di Torino. Alle 18:00 Roma-Lecce è in cartello su DAZN e su Sky (Sky Sport Calcio) e in streaming su Now: giallorossi sesti con 51 punti e chiamati a reagire dopo i KO con Genoa e Como, salentini 17° con 27 punti, reduci dal buon finale a Napoli e dal successo con la Cremonese; all’andata terminò 0-2 per la Roma al Via del Mare. Chiusura alle 20:45 con Fiorentina-Inter su DAZN: viola 16° con 28 punti, reduci dal 4-1 di Cremona, contro la capolista a 68 punti, che ha pareggiato con l’Atalanta dopo il KO nel derby ma che recupera diversi giocatori chiave; all’andata finì 3-0 per i nerazzurri.

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