È l'ultima occasione per Conte: perché non può più sbagliare

Dal 13 al 16 marzo 2026 si gioca la 29ª giornata: il Napoli ha lo scontro più facile e può recuperare su Inter e Napoli. Dove vedere tutte le partite

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

È l'ultima occasione per Conte: perché non può più sbagliare

Il campionato di Serie A 2025-2026 arriva alla sua 29ª giornata, in programma dal 13 al 16 marzo. Il calendario prevede 1 partita venerdì, 3 scontri sabato, 5 match domenica e 1 sfida lunedì, con la capolista Inter impegnata in casa contro l’Atalanta e le inseguitrici Milan e Napoli alle prese con Lazio e Lecce. In fondo alla classifica il Pisa affronta il Cagliari. Ecco quando si giocano tutte le gare e dove vederle sulle diverse piattaforme TV e streaming (Sky/Now e DAZN).

Venerdì 13 marzo 2026

La 29ª si apre alle 20:45 con Torino-Parma, live su DAZN e su Sky/Now (canale Sky Sport Calcio). I granata sono 15° con 30 punti: arrivano dalla sconfitta di Napoli (2-1 il 6 marzo), ma in casa hanno appena piegato la Lazio 2-0. Il Parma, 12° con 34 punti, ha pareggiato 0-0 a Firenze nell’ultima di Serie A e sta dando continuità ai risultati in trasferta. All’andata, al 29 settembre, finì 2-1 per i ducali.

Sabato 14 marzo 2026

Sabato propone tre appuntamenti tutti su DAZN. Si parte alle 15:00 con Inter-Atalanta: i nerazzurri, primi a quota 67 punti, hanno perso il derby con il Milan (1-0 l’8 marzo) e vogliono ripartire contro una Dea solida, 7ª con 46 punti, reduce dal 2-2 con l’Udinese ma anche dal pesante KO in Champions con il Bayern.
Alle 18:00 tocca a Napoli-Lecce: i partenopei sono 3° con 56 punti e vengono dal successo per 2-1 sul Torino; i salentini, 16° con 27 punti, hanno ritrovato ossigeno battendo la Cremonese 2-1 nell’ultimo turno.
Chiusura alle 20:45 con Udinese-Juventus, in diretta su DAZN e anche su Sky/Now (Sky Sport Calcio e Sky Sport 1): i friulani sono 11° con 36 punti e arrivano dal pari 2-2 a Bergamo; i bianconeri, 6° con 50 punti, hanno travolto il Pisa 4-0 il 7 marzo.

Domenica 15 marzo 2026

Domenica ricchissima con cinque gare. Il pranzo a base di calcio delle 12:30 è Verona-Genoa (DAZN): gli scaligeri sono 19° con 18 punti e hanno appena espugnato Bologna 2-1; il Grifone è 13° con 30 punti e vola sull’entusiasmo del 2-1 rifilato alla Roma.
Alle 15:00 doppio appuntamento su DAZN. Pisa-Cagliari mette di fronte l’ultima in classifica (Pisa 20° con 15 punti), reduce dal KO di Torino con la Juventus (4-0), e i sardi 14° con 30 punti, caduti 2-1 in casa col Como. In parallelo Sassuolo-Bologna: i neroverdi sono 9° con 38 punti e vogliono riscattare il 2-1 subito dalla Lazio; i rossoblù, 8° con 39 punti, cercano immediate risposte dopo il rovescio interno con il Verona (1-2).
Alle 18:00 ecco Como-Roma, su DAZN e su Sky/Now (Sky Sport Calcio): è scontro diretto per l’Europa con i lariani 4° e i giallorossi 5°, entrambe a 51 punti; Como arriva dal 2-1 a Cagliari, Roma dal 2-1 incassato a Genova.
Gran chiusura alle 20:45 con Lazio-Milan (DAZN): biancocelesti 10° con 37 punti rinfrancati dal 2-1 al Sassuolo, rossoneri 2° con 60 punti reduci dal successo nel derby (1-0) che li tiene in scia della capolista.

Lunedì 16 marzo 2026

Posticipo delle 20:45 su DAZN: Cremonese-Fiorentina. Incrocio salvezza tra i grigiorossi, 18° con 24 punti e battuti 2-1 a Lecce nell’ultimo turno, e i viola, 17° con 25 punti, che arrivano dallo 0-0 in casa con il Parma. Punti pesantissimi in palio al termine di una 29ª giornata che promette scintille.

Scopri tutta la programmazione del calcio e dello sport

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati.

