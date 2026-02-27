Trova nel Magazine
Serie A 2025-26, dove vedere tutte le partite della 27ª giornata in diretta TV: Dazn o Sky

Dal 27 febbraio al 2 marzo 2026 si gioca la 27ª giornata di campionato: il big match è Roma-Juventus. Milan e Napoli sperano nel Genoa contro l'Inter

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Serie A 2025-26, dove vedere tutte le partite della 27ª giornata in diretta TV: Dazn o Sky

Il campionato di Serie A 2025-2026 arriva alla sua 27ª giornata, in programma dal 27 febbraio al 2 marzo 2026. Il calendario prevede 1 partita venerdì, 3 scontri sabato, 4 match domenica e 2 sfide lunedì, con la capolista Inter impegnata in casa contro il Genoa e le inseguitrici Milan e Napoli alle prese con la Cremonese e il Verona. Ecco quando si giocano tutte le gare e dove vederle sulle diverse piattaforme TV e streaming (Sky/Now e DAZN).

Programma, orari e dirette della 27ª giornata

Venerdì 27 febbraio 2026

Si parte alle 20:45 con Parma-Cagliari, diretta su DAZN. I ducali, dodicesimi con 32 punti, arrivano da un momento brillante: tre vittorie di fila, culminate nello 0-1 a San Siro contro il Milan del 22 febbraio. I sardi sono tredicesimi con 29 punti: dopo i KO con Roma e Lecce hanno ritrovato solidità fermando la Lazio sullo 0-0. All’andata, il 13 settembre, finì 2-0 per il Cagliari.

Sabato 28 febbraio 2026

Il sabato propone tre appuntamenti. Alle 15:00 c’è Como-Lecce su DAZN: i lariani sono sesti con 45 punti e arrivano dal colpo a Torino contro la Juventus (0-2) dopo l’1-1 con il Milan; i salentini, diciottesimi a quota 24 punti, hanno alternato il blitz a Cagliari (0-2) al tonfo interno con l’Inter. All’andata, il 27 dicembre, il Como vinse 0-3 in Puglia.

Alle 18:00 riflettori su Verona-Napoli in diretta DAZN: gli scaligeri, ultimi con 15 punti, cercano risposte dopo le sconfitte con Parma e Sassuolo; i partenopei sono terzi con 50 punti e vogliono ripartire dopo il KO di Bergamo, arrivato in scia al pareggio con la Roma. A inizio gennaio fu 2-2 al Maradona.

Chiusura di giornata alle 20:45 con Inter-Genoa, in co-esclusiva su DAZN e Sky (Sky Sport 1), e anche su Now. I nerazzurri, capolisti a 64 punti, hanno appena superato la Juventus (3-2) e vinto a Lecce (0-2); il Grifone è quattordicesimo con 27 punti e arriva dal 3-0 al Torino dopo lo 0-0 con la Cremonese. All’andata, il 14 dicembre, finì 1-2 per l’Inter.

Domenica 1 marzo 2026

La domenica si apre alle 12:30 con Cremonese-Milan su DAZN, un vero pranzo a base di calcio: grigiorossi diciassettesimi con 24 punti, reduci dal pari con il Genoa e dalla sconfitta di Roma; rossoneri secondi con 54 punti, a caccia di riscatto dopo l’1-1 con il Como e il KO interno con il Parma.

Alle 15:00 tocca a Sassuolo-Atalanta in diretta DAZN: i neroverdi, noni con 35 punti, hanno rialzato la testa con i successi su Udinese e Verona dopo lo scivolone con l’Inter; i bergamaschi sono settimi con 45 punti e arrivano lanciati dalle vittorie su Lazio (0-2) e Napoli (2-1), oltre che dalla spettacolare qualificazione agli Ottavi di Champions contro il Dortmund. All’andata colpo esterno del Sassuolo a Bergamo (0-3, 9 novembre).

Alle 18:00 ecco Torino-Lazio, live su DAZN e Sky, con streaming su Now. I granata sono quindicesimi con 27 punti e devono reagire dopo i due stop con Bologna e Genoa; biancocelesti decimi a 34 punti, in cerca di continuità dopo lo 0-2 subito dall’Atalanta e lo 0-0 di Cagliari. All’andata finì 3-3.

In serata, alle 20:45, Roma-Juventus su DAZN: giallorossi quarti con 50 punti e in buon momento dopo il 3-0 alla Cremonese e il 2-2 di Napoli; bianconeri quinti con 46 punti, chiamati a invertire la rotta dopo i KO con Inter e Como. A dicembre, a Torino, terminò 2-1 per la Juventus.

Lunedì 2 marzo 2026

Il Monday night si apre alle 18:30 con Pisa-Bologna su DAZN: i nerazzurri sono diciannovesimi con 15 punti e arrivano da due sconfitte di misura (Milan e Fiorentina); gli emiliani, ottavi con 36 punti, si presentano forti dei successi su Torino e Udinese.

Alle 20:45 chiusura con Udinese-Fiorentina in diretta DAZN e Sky, visibile anche su Now: friulani undicesimi con 32 punti, reduci da due stop con Sassuolo e Bologna; viola sedicesimi con 24 punti, rinvigoriti dai successi su Como e Pisa. Il precedente di dicembre vide un netto 5-1 per la Fiorentina a campi invertiti.

