Serie A 2025-26, dove vedere tutte le partite della 26ª giornata in diretta TV: Dazn o Sky L'Inter cerca di resistere, dopo Bodø, la Juve ha il Como e il big match è Atalanta-Napoli: dal 20 al 23 febbraio 2026 si gioca la 26 giornata. Dove vedere tutti i match

Il campionato di Serie A 2025-2026 arriva alla sua 26ª giornata, in programma dal 20 al 23 febbraio. Il calendario prevede 1 partita venerdì, 3 scontri sabato, 4 match domenica e 2 sfide lunedì, con la capolista Inter impegnata in trasferta contro il Lecce e le inseguitrici Milan e Napoli alle prese con Parma e Atalanta. In fondo alla classifica il Verona affronta il Sassuolo. Ecco quando si giocano tutte le gare e dove vederle sulle diverse piattaforme TV e streaming (Sky/Now e DAZN).

Venerdì 20 febbraio 2026

Si apre alle 20:45 con Sassuolo-Verona, diretta su DAZN. I neroverdi sono decimi con 32 punti e vogliono continuità dopo il colpo esterno a Udine (1-2) che ha fatto seguito al pesante 0-5 contro l’Inter. Il Verona, ultimo con 15 punti, cerca una scossa: gli scaligeri arrivano da due gare senza vittorie (0-0 a Verona con il Pisa e 2-1 a Parma) e all’andata furono battuti in casa (0-1).

Sabato 21 febbraio 2026

Apre il pomeriggio alle 15:00 Juventus-Como (DAZN). I bianconeri sono quinti con 46 punti e devono rialzarsi dopo il 3-2 subito a Milano con l’Inter; di fronte c’è un Como brillante, settimo con 41 punti, reduce dal pareggio 1-1 con il Milan e capace nel girone d’andata di battere la Juve 2-0 al Sinigaglia. Alle 18:00 tocca a Lecce-Inter (DAZN): i nerazzurri, primi a 61 punti, arrivano da tre vittorie di fila in Serie A (tra cui il 5-0 a Reggio Emilia col Sassuolo), mentre il Lecce è 17° con 21 punti e ha appena ritrovato il successo contro l’Udinese (2-1). Chiusura alle 20:45 con Cagliari-Lazio su DAZN e Sky/Now: i sardi sono 13° con 28 punti e vengono dal KO all’Olimpico con la Roma (2-0) dopo il 4-0 rifilato al Verona; la Lazio è nona con 33 punti, reduce dalla sconfitta in casa con l’Atalanta (0-2) ma in ripresa rispetto a inizio anno. All’andata, all’Olimpico, finì 2-0 per i biancocelesti.

Domenica 22 febbraio 2026

Pranzo a base di calcio alle 12:30 con Genoa-Torino (DAZN): i rossoblù sono 16° con 24 punti e hanno pareggiato a Cremona (0-0) dopo il 2-3 con il Napoli; il Torino è 14° con 27 punti, cerca riscatto dopo il 1-2 interno con il Bologna e ha il precedente favorevole del 2-1 dell’andata. Alle 15:00 Atalanta-Napoli (DAZN) promette ritmo alto: i bergamaschi sono sesti con 42 punti e arrivano dal prestigioso 2-0 all’Olimpico contro la Lazio; il Napoli è terzo con 50 punti, reduce dal 2-2 con la Roma e dal 3-2 esterno a Genova. All’andata al Maradona fu 3-1 per i partenopei. Alle 18:00 spazio a Milan-Parma su DAZN e Sky/Now: i rossoneri sono secondi con 53 punti, in serie positiva dopo i successi a Bologna (0-3) e a Pisa (1-2) e il pari con il Como; il Parma è 12° con 29 punti, ha ripreso quota con i tre punti contro il Verona (2-1) e il colpo a Bologna (0-1). All’andata terminò 2-2 al Tardini. Chiusura alle 20:45 con Roma-Cremonese (DAZN): i giallorossi sono quarti con 47 punti, reduci dal pari al Maradona (2-2) e dal 2-0 sul Cagliari; la Cremonese è 15° con 24 punti e non vince da diverse giornate (0-2 con l’Inter e 2-1 a Bergamo nelle ultime trasferte). All’andata finì 1-3 per la Roma.

Lunedì 23 febbraio 2026

Alle 18:30 riflettori su Fiorentina-Pisa (DAZN), sentito derby toscano: i viola, 18° con 21 punti, arrivano dall’importante successo a Como (1-2) e cercano continuità; il Pisa è 19° con 15 punti e deve invertire la rotta dopo il 1-2 con il Milan e lo 0-3 incassato nel match con il Como a inizio gennaio. All’andata fu 0-0 all’Arena Garibaldi. La giornata si chiude alle 20:45 con Bologna-Udinese su DAZN e Sky/Now: rossoblù ottavi con 33 punti, reduci dal 2-1 a Torino dopo due KO di fila; friulani 11° con 32 punti, sconfitti nelle ultime due (a Lecce e in casa col Sassuolo) ma capaci di battere la Roma a inizio febbraio. All’andata fu 0-3 per il Bologna alla Dacia Arena.

