Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Serie A 2025-26, dove vedere tutte le partite della 26ª giornata in diretta TV: Dazn o Sky

L'Inter cerca di resistere, dopo Bodø, la Juve ha il Como e il big match è Atalanta-Napoli: dal 20 al 23 febbraio 2026 si gioca la 26 giornata. Dove vedere tutti i match

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Serie A 2025-26, dove vedere tutte le partite della 26ª giornata in diretta TV: Dazn o Sky

Il campionato di Serie A 2025-2026 arriva alla sua 26ª giornata, in programma dal 20 al 23 febbraio. Il calendario prevede 1 partita venerdì, 3 scontri sabato, 4 match domenica e 2 sfide lunedì, con la capolista Inter impegnata in trasferta contro il Lecce e le inseguitrici Milan e Napoli alle prese con Parma e Atalanta. In fondo alla classifica il Verona affronta il Sassuolo. Ecco quando si giocano tutte le gare e dove vederle sulle diverse piattaforme TV e streaming (Sky/Now e DAZN).

Venerdì 20 febbraio 2026

Si apre alle 20:45 con Sassuolo-Verona, diretta su DAZN. I neroverdi sono decimi con 32 punti e vogliono continuità dopo il colpo esterno a Udine (1-2) che ha fatto seguito al pesante 0-5 contro l’Inter. Il Verona, ultimo con 15 punti, cerca una scossa: gli scaligeri arrivano da due gare senza vittorie (0-0 a Verona con il Pisa e 2-1 a Parma) e all’andata furono battuti in casa (0-1).

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Sabato 21 febbraio 2026

Apre il pomeriggio alle 15:00 Juventus-Como (DAZN). I bianconeri sono quinti con 46 punti e devono rialzarsi dopo il 3-2 subito a Milano con l’Inter; di fronte c’è un Como brillante, settimo con 41 punti, reduce dal pareggio 1-1 con il Milan e capace nel girone d’andata di battere la Juve 2-0 al Sinigaglia. Alle 18:00 tocca a Lecce-Inter (DAZN): i nerazzurri, primi a 61 punti, arrivano da tre vittorie di fila in Serie A (tra cui il 5-0 a Reggio Emilia col Sassuolo), mentre il Lecce è 17° con 21 punti e ha appena ritrovato il successo contro l’Udinese (2-1). Chiusura alle 20:45 con Cagliari-Lazio su DAZN e Sky/Now: i sardi sono 13° con 28 punti e vengono dal KO all’Olimpico con la Roma (2-0) dopo il 4-0 rifilato al Verona; la Lazio è nona con 33 punti, reduce dalla sconfitta in casa con l’Atalanta (0-2) ma in ripresa rispetto a inizio anno. All’andata, all’Olimpico, finì 2-0 per i biancocelesti.

Domenica 22 febbraio 2026

Pranzo a base di calcio alle 12:30 con Genoa-Torino (DAZN): i rossoblù sono 16° con 24 punti e hanno pareggiato a Cremona (0-0) dopo il 2-3 con il Napoli; il Torino è 14° con 27 punti, cerca riscatto dopo il 1-2 interno con il Bologna e ha il precedente favorevole del 2-1 dell’andata. Alle 15:00 Atalanta-Napoli (DAZN) promette ritmo alto: i bergamaschi sono sesti con 42 punti e arrivano dal prestigioso 2-0 all’Olimpico contro la Lazio; il Napoli è terzo con 50 punti, reduce dal 2-2 con la Roma e dal 3-2 esterno a Genova. All’andata al Maradona fu 3-1 per i partenopei. Alle 18:00 spazio a Milan-Parma su DAZN e Sky/Now: i rossoneri sono secondi con 53 punti, in serie positiva dopo i successi a Bologna (0-3) e a Pisa (1-2) e il pari con il Como; il Parma è 12° con 29 punti, ha ripreso quota con i tre punti contro il Verona (2-1) e il colpo a Bologna (0-1). All’andata terminò 2-2 al Tardini. Chiusura alle 20:45 con Roma-Cremonese (DAZN): i giallorossi sono quarti con 47 punti, reduci dal pari al Maradona (2-2) e dal 2-0 sul Cagliari; la Cremonese è 15° con 24 punti e non vince da diverse giornate (0-2 con l’Inter e 2-1 a Bergamo nelle ultime trasferte). All’andata finì 1-3 per la Roma.

Lunedì 23 febbraio 2026

Alle 18:30 riflettori su Fiorentina-Pisa (DAZN), sentito derby toscano: i viola, 18° con 21 punti, arrivano dall’importante successo a Como (1-2) e cercano continuità; il Pisa è 19° con 15 punti e deve invertire la rotta dopo il 1-2 con il Milan e lo 0-3 incassato nel match con il Como a inizio gennaio. All’andata fu 0-0 all’Arena Garibaldi. La giornata si chiude alle 20:45 con Bologna-Udinese su DAZN e Sky/Now: rossoblù ottavi con 33 punti, reduci dal 2-1 a Torino dopo due KO di fila; friulani 11° con 32 punti, sconfitti nelle ultime due (a Lecce e in casa col Sassuolo) ma capaci di battere la Roma a inizio febbraio. All’andata fu 0-3 per il Bologna alla Dacia Arena.

Scopri tutta la programmazione del calcio e dello sport.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati.

Potrebbe interessarti anche

Milan, doppia mossa contro l'Inter in fuga: dove vederlo stasera in TV

Milan, doppia mossa contro l'Inter in fuga: dove vederlo stasera in TV

I rossoneri di Allegri cercano di accorciare le distanze dai nerazzurri, in attesa d...
Sassuolo-Juventus, anticipo serie A: canale, orario, diretta streaming

Sassuolo-Juventus, anticipo serie A: canale, orario, diretta streaming

Scoprite le migliori partite di martedì 6 gennaio 2026: dalla Serie A su Sky alla Co...
Luciano Spalletti

Juventus-Lazio oggi in TV: orario e dove vedere in diretta il big match di serie A

Scoprite le migliori partite di domenica 8 febbraio 2026: dalla Serie A su DAZN e Sk...
Il calcio in TV oggi, la programmazione di giovedì 15 gennaio 2026: per il Milan si fa dura

Il calcio in TV oggi, la programmazione di giovedì 15 gennaio 2026: per il Milan si fa dura

Le partite in onda in TV giovedì 15 gennaio 2026: apre Verona-Bologna e chiude Como-...
Napoli, si ferma il giocatore più in forma: dove vedere (gratis) la partita con il Como

Napoli, si ferma il giocatore più in forma: dove vedere (gratis) la partita con il Como

Super quarto di finale di Coppa Italia al Maradona: stasera, martedì 10 febbraio 202...
Il calcio in TV oggi, dove vedere Lecce-Lazio in diretta canale, orario, streaming

Il calcio in TV oggi, dove vedere Lecce-Lazio in diretta: canale, orario, streaming

Scoprite le migliori partite di sabato 24 gennaio 2026: Serie A su Sky e Dazn, Premi...
Il calcio in TV oggi, la programmazione di venerdì 16 gennaio 2026: la Serie A è tutta nerazzurra

Il calcio in TV oggi, la programmazione di venerdì 16 gennaio 2026: la Serie A è tutta nerazzurra

Le partite in onda venerdì 16 gennaio 2026: Pisa-Atalanta apre la nuova giornata del...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 10 gennaio: da Roma-Sassuolo a Atalanta-Torino

Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 10 gennaio: da Roma-Sassuolo a Atalanta-Torino

Scoprite le migliori partite di sabato 10 gennaio 2026: dalla Serie A su Sky e Dazn ...
Anche la Roma vuole fare uno sgarbo alla Juventus: dove vederla stasera

Anche la Roma vuole fare uno sgarbo alla Juventus: dove vederla stasera

Dopo le polemiche per Juve-Lazio, i giallorossi sognano un nuovo aggancio ai biancon...

HeyLight

Identikit del viaggiatore 2026

Pianificazione, budget e strumenti di pagamento flessibili

LEGGI

Personaggi

Sara Scaperrotta

Sara Scaperrotta
Mita Medici

Mita Medici
Cristiano Malgioglio

Cristiano Malgioglio
L'attore Vittorio Grigolo

Vittorio Grigolo

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963