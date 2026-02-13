Trova nel Magazine
Serie A 2025-26, dove vedere Inter-Juve e tutte le partite della 25ª giornata in diretta TV: Dazn o Sky

Dal 13 al 16 febbraio 2026 si gioca la 25ª giornata di campionato: dove guardare il Derby d'Italia e tutti i match in programma e su quale piattaforma

Inter-Juventus
Ansa

Il campionato di Serie A 2025-2026 arriva alla sua 25ª giornata, in programma dal 13 al 16 febbraio. Il calendario prevede 1 partita venerdì, 3 scontri sabato, 5 match domenica e 1 sfida lunedì, con la capolista Inter impegnata in casa contro la Juventus e le inseguitrici Milan e Napoli alle prese con Pisa e Roma. In fondo alla classifica il Verona affronta il Parma. Ecco quando si giocano tutte le gare e dove vederle sulle diverse piattaforme TV e streaming (Sky/Now e DAZN).

Venerdì 13 febbraio 2026

La 25ª si apre con un unico anticipo in notturna. Alle 20:45 Pisa-Milan, diretta su DAZN: i rossoneri sono secondi con 50 punti e arrivano dal netto 0-3 sul campo del Bologna, mentre i toscani, diciannovesimi con 15 punti, hanno pareggiato 0-0 a Verona nell’ultimo turno. All’andata, a San Siro, finì 2-2: gara delicata per il Milan, chiamato a non perdere terreno dalla vetta.

Sabato 14 febbraio 2026

Programma ricco con tre appuntamenti. Si parte alle 15:00 con Como-Fiorentina su DAZN: i lariani sono sesti con 41 punti e vengono dallo 0-0 con l’Atalanta, i viola sono diciottesimi con 18 punti ma hanno strappato un 2-2 col Torino; all’andata il Como espugnò il Franchi 1-2. Alle 18:00 riflettori sull’Olimpico per Lazio-Atalanta, su DAZN: biancocelesti ottavi con 33 punti e reduci dal 2-2 di Torino contro la Juventus, bergamaschi settimi a quota 39 punti dopo il 2-1 sulla Cremonese; equilibrio atteso dopo lo 0-0 dell’andata. Chiusura di serata alle 20:45 con il big match Inter-Juventus, in diretta su DAZN e Sky/Now: i nerazzurri guidano la classifica con 58 punti e hanno appena dilagato 0-5 a Sassuolo, i bianconeri sono quarti con 46 punti e arrivano dal 2-2 con la Lazio. All’andata fu spettacolo a Torino: 4-3 per la Juve.

Domenica 15 febbraio 2026

Si riparte alle 12:30 con Udinese-Sassuolo su DAZN, per un pranzo a base di calcio: friulani noni con 32 punti, sconfitti 2-1 a Lecce dopo il colpo sulla Roma; emiliani undicesimi con 29 punti, reduci dal pesante 0-5 contro l’Inter. All’andata vinse il Sassuolo 3-1. Alle 15:00 doppio incrocio salvezza: Cremonese-Genoa su DAZN, entrambe a 23 punti (sedicesimi i grigiorossi, quindicesimi i rossoblù), con la "Cremo" reduce dal KO di misura a Bergamo e il Genoa battuto 2-3 dal Napoli; a Marassi, a ottobre, fu 0-2 per i lombardi. In contemporanea Parma-Verona su DAZN: ducali quattordicesimi con 26 punti e rilanciati dall’1-0 a Bologna, veneti ultimi con 15 punti dopo lo 0-0 con il Pisa; all’andata vinse il Parma 1-2. Alle 18:00 tocca a Torino-Bologna, live su DAZN e Sky/Now: granata tredicesimi con 27 punti, freschi del 2-2 di Firenze, felsinei decimi con 30 punti ma in calo dopo due ko di fila (0-3 col Milan e 0-1 col Parma). Chiusura alle 20:45 con Napoli-Roma su DAZN: azzurri terzi con 49 punti e vittoriosi 2-3 a Genova, giallorossi quinti a quota 46 punti dopo il 2-0 al Cagliari; all’Olimpico finì 0-1 per il Napoli.

Lunedì 16 febbraio 2026

Posticipo in Sardegna alle 20:45: Cagliari-Lecce, in diretta su DAZN e Sky/Now. I rossoblù sono dodicesimi con 28 punti e cercano riscatto dopo il 2-0 incassato a Roma; i salentini, diciassettesimi con 21 punti, vengono dal prezioso 2-1 sull’Udinese. All’andata, al Via del Mare, passò il Cagliari 1-2.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

