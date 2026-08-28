Amici, com'è diventato Sergio Sylvestre dopo il talent: il cantante ieri e oggi, trasformazione da record Sergio Sylvestre è molto cambiato dopo il talent Amici, il suo aspetto fisico si è completamente rinnovato e lo ha mostrato sui social

Stefania Meneghella Giornalista Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

IPA

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Sergio Sylvestre è uno degli ex allievi più amati del talent Amici di Maria De Filippi. Il cantante vi ha partecipato anni fa e, da quel momento, ha completamente cambiato aspetto. Una prova la si ha avuta con una foto pubblicata da lui stesso sui social, mostrando a tutti i fan come si sia trasformato nel corso del tempo. Sylvestre ha vinto il programma di Canale 5 nel 2016, anno in cui ha alzato la coppa della finale e ha superato Elodie, oggi una delle artiste più acclamate del panorama musicale italiano.

Il prima e il dopo di Sergio Sylvestre

Sono trascorsi anni dal momento in cui Sergio Sylvestre ha partecipato ad Amici e il suo aspetto è oggi completamente cambiato, soprattutto grazie all’alimentazione e all’attività fisica. Il cantante ha pubblicato sui social due fotografie, una di ieri e una di oggi, mostrando così una grande evoluzione nel suo aspetto fisico.

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Molti followers hanno infatti commentato il collage da lui postato affermando che Sylvestre ha oggi un altro fisico. Un risultato raggiunto soprattutto grazie alla cura che ha messo nell’alimentazione nel corso degli anni, accompagnata senz’altro dall’attività fisica che ha di certo contribuito a un grande cambiamento. Molti fan sono rimasti sorpresi per questa evoluzioni e sono quindi arrivati numerosi commenti e like sotto al post, con i quali i followers hanno evidenziato il suo aspetto relativo al 2016, anno in cui ha mosso i primi passi nel mondo della tv e della musica.

Il percorso artistico e la vita privata di Sergio Sylvestre

Dopo la sua partecipazione ad Amici, per Sylvestre è arrivata – nel 2017 – l’opportunità del Festival di Sanremo. Dopodiché la sua presenza in tv è diventata sempre più rara e, tra le sue apparizioni, c’è stata quella del 2024, quando il cantante ha partecipato allo spettacolo di Capodanno andato in onda su Canale 5 e ambientato a Genova. Nonostante la sua poca presenza nel piccolo schermo, Sergio ha comunque continuato la sua attività musicale e, tra un brano e l’altro, ha sempre tenuto aggiornati i fan sulla sua discografia e sui progetti del presente. Il suo profilo Instagram ufficiale vanta infatti la presenza di migliaia di followers e, sui suoi canali, continua a pubblicare foto e video riguardanti la sua quotidianità.

L’artista è stato inoltre in passato legato sentimentalmente a Roberto De Carolis, anche se lui stesso è sempre stato molto riservato, tanto che non si hanno informazioni recenti sui suoi affari di cuore.

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