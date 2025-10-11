Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Sergio Castellitto intrappolato in un’illusione che gli stravolge la vita: la commedia geniale è su RaiPlay

Su RaiPlay è disponibile una commedia con Sergio Castellitto, affiancato da Sabrina Ferilli: una coppia insolita ma molto bella da vedere sul piccolo schermo.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Cosa succederebbe se un giorno, i nostri cari amici, ci facessero credere di aver vinto una grossa cifra alla lotteria? Sicuramente daremmo di matto (magari dopo esserci accertati che sia realmente così), ed è ciò che è accaduto a Sergio Castellitto, o meglio, in una commedia in cui è protagonista, insieme a Sabrina Ferilli, e visibile su RaiPlay. Una storia curiosa, la cui trama potrebbe rispecchiare una realtà simile vissuta da qualcuno e com’è finita? Be’, ogni storia è diversa, noi concentriamoci su questa pellicola e vediamo di cosa si tratta.

Sergio Castellitto protagonista del film Ricchi di Fantasia

Il film di cui vogliamo parlarvi oggi è Ricchi di Fantasia, diretto da Francesco Miccichè, e con protagonista Sergio Castellitto, affiancato dalla bellissima Sabrina Ferilli. Sergio, un carpentiere (interpretato da Castellitto), e Sabrina, un’ex cantante (interpretata da Ferilli), sono amanti che non riescono a lasciare i rispettivi partner per motivi economici. Quando i colleghi di Sergio gli fanno credere di aver vinto tre milioni di euro alla lotteria, lui decide di cambiare vita e partire con Sabrina e le loro famiglie. Ma la vincita è solo uno scherzo, e i due sono costretti a mantenere la farsa, finendo in un caotico viaggio dalla periferia romana alla Puglia, dove le bugie e le tensioni vengono fuori inevitabilmente. Ma perché questa sorta di illusione vissuta da Sergio lascia un terribile ‘amaro in bocca’? Perché da questa pellicola emerge quanto sia pesante la precarietà economica.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Il personaggio di Castellitto incarna quel lavoratore meticoloso che aspira a un miglioramento della sua condizione e non perde la speranza. E è a cosa è dovuto il titolo Ricchi di Fantasia? Be’, si potrebbe intendere come una sorta di incoraggiamento, o meglio: la fantasia e, quindi, l’immaginazione, può diventare un modo per reagire a questa crisi e un’esortazione a migliorarsi.

Le location del film e dove vedere Ricchi di Fantasia in streaming

Le riprese del film si sono svolte tra Roma e la Puglia. In particolare, la storia inizia nella periferia romana, con scene girate al Parco degli Acquedotti, al ristorante di Gigi in Via di San Castulo e in un bar di Monopoli per la lotteria. Il cuore del film però, è la Puglia, con scenari che includono Polignano a Mare, Monopoli, Ostuni e altre località come Carovigno, Accadia, Casamassima, Torre Canne e Cisternino. Abbiamo stuzzicato almeno un po’ il vostro interesse per questo film? Se desiderate vederlo in streaming lo trovate su RaiPlay.

Potrebbe interessarti anche

Sabrina Ferilli in streaming su RaiPlay

Sabrina Ferilli si riprende la scena: il ritorno su RaiPlay con una fiction fuori dagli schemi

L’attrice romana è Gloria nella serie televisiva di Fausto Brizzi: una diva ormai di...
Tu si que vales cosa successo puntata 4 ottobre 2025

Tu si que vales, De Filippi gela Ferilli: "Un ca**o!". E Bonolis furioso: "La vergogna vi pervade"

Nella puntata del 4 ottobre, tanti siparietti tra De Filippi e Ferilli e grandi emoz...
Amiche Da Morire, Sabrina Impacciatore protagonista del film in streaming su Netflix

Sabrina Impacciatore nei guai su Netflix: è spumeggiante nel film (ma porta iella)

Sabrina Impacciatore guida un trio di donne audaci e irresistibili in una commedia n...
Veronica Pivetti, fiction in streaming su RaiPlay

Veronica Pivetti regina delle fiction, da Provaci Ancora Prof a Balene: i suoi ruoli più iconici in Tv su RaiPlay

Veronica Pivetti regina delle fiction, tra misteri, amori e insegnamento: da Provaci...
Manuela Arcuri e Sabrina Ferilli

Manuela Arcuri contro Sabrina Ferilli: l’intervento che le ha fatte litigare

Dalla citazione al celebre duo comico, all'ispirazione che ha illuminato il regista ...
Tu Si Que Vales anticipazioni 27 settembre 2025

Tu si que Vales, battibecco Ferilli-De Filippi e a Luciana Littizzetto 'scatta' l'ormone: cosa succede stasera

Tutte le anticipazioni della prima puntata del talent show, al via stasera (27 sette...
Tu Si Que Vales anticipazioni 11 ottobre 2025

Tu Si Que Vales dell'11 ottobre, ospiti da urlo e emozioni incontenibili per Sabrina Ferilli: cosa vedremo stasera

La terza puntata con il talent di Canale 5 sarà all'insegna della commozione con Ale...
Tu Si Que Vales anticipazioni 4 ottobre 2025

Tu Si Que Vales, Maria De Filippi si emoziona e Rudy Zerby folgorato: cosa vedremo stasera

Le anticipazioni della puntata in onda stasera 4 ottobre su Canale 5: gli artisti in...
Diva Futura, in streaming su Netflix c'è il film con Barbara Ronchi

Barbara Ronchi sciocca tutti nel film Netflix a luci rosse

Diva futura racconta la vita e l'ascesa di Riccardo Schicchi tra scandali, passioni ...

Manifest Skin

Prendersi cura di sé

Il rituale della skincare e la consapevolezza della bellezza

LEGGI

Personaggi

L'attore Pierpaolo Spollon

Pierpaolo Spollon
Michela Miti

Michela Miti
Nancy Brilli

Nancy Brilli
Omer Elomari

Omer Elomari

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963