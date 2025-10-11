Sergio Castellitto intrappolato in un’illusione che gli stravolge la vita: la commedia geniale è su RaiPlay Su RaiPlay è disponibile una commedia con Sergio Castellitto, affiancato da Sabrina Ferilli: una coppia insolita ma molto bella da vedere sul piccolo schermo.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Cosa succederebbe se un giorno, i nostri cari amici, ci facessero credere di aver vinto una grossa cifra alla lotteria? Sicuramente daremmo di matto (magari dopo esserci accertati che sia realmente così), ed è ciò che è accaduto a Sergio Castellitto, o meglio, in una commedia in cui è protagonista, insieme a Sabrina Ferilli, e visibile su RaiPlay. Una storia curiosa, la cui trama potrebbe rispecchiare una realtà simile vissuta da qualcuno e com’è finita? Be’, ogni storia è diversa, noi concentriamoci su questa pellicola e vediamo di cosa si tratta.

Sergio Castellitto protagonista del film Ricchi di Fantasia

Il film di cui vogliamo parlarvi oggi è Ricchi di Fantasia, diretto da Francesco Miccichè, e con protagonista Sergio Castellitto, affiancato dalla bellissima Sabrina Ferilli. Sergio, un carpentiere (interpretato da Castellitto), e Sabrina, un’ex cantante (interpretata da Ferilli), sono amanti che non riescono a lasciare i rispettivi partner per motivi economici. Quando i colleghi di Sergio gli fanno credere di aver vinto tre milioni di euro alla lotteria, lui decide di cambiare vita e partire con Sabrina e le loro famiglie. Ma la vincita è solo uno scherzo, e i due sono costretti a mantenere la farsa, finendo in un caotico viaggio dalla periferia romana alla Puglia, dove le bugie e le tensioni vengono fuori inevitabilmente. Ma perché questa sorta di illusione vissuta da Sergio lascia un terribile ‘amaro in bocca’? Perché da questa pellicola emerge quanto sia pesante la precarietà economica.

Il personaggio di Castellitto incarna quel lavoratore meticoloso che aspira a un miglioramento della sua condizione e non perde la speranza. E è a cosa è dovuto il titolo Ricchi di Fantasia? Be’, si potrebbe intendere come una sorta di incoraggiamento, o meglio: la fantasia e, quindi, l’immaginazione, può diventare un modo per reagire a questa crisi e un’esortazione a migliorarsi.

Le location del film e dove vedere Ricchi di Fantasia in streaming

Le riprese del film si sono svolte tra Roma e la Puglia. In particolare, la storia inizia nella periferia romana, con scene girate al Parco degli Acquedotti, al ristorante di Gigi in Via di San Castulo e in un bar di Monopoli per la lotteria. Il cuore del film però, è la Puglia, con scenari che includono Polignano a Mare, Monopoli, Ostuni e altre località come Carovigno, Accadia, Casamassima, Torre Canne e Cisternino. Abbiamo stuzzicato almeno un po’ il vostro interesse per questo film? Se desiderate vederlo in streaming lo trovate su RaiPlay.

