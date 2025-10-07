Serena Rossi di Un Posto al Sole si sposa: il matrimonio su RaiPlay è uno spasso Una storia di amori segreti e intrighi che cattura dal primissimo episodio: su RaiPlay Serena Rossi guida un cast di talento in una serie che vi catturerà.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Serena Rossi conquista ancora una volta il piccolo schermo con un’interpretazione magistrale su RaiPlay. La serie diretta da Giacomo Campiotti è un concentrato di emozioni forti, e ogni singolo episodio vi farà riflettere su alcuni aspetti della vita che, magari, nella frenesia di tutti i giorni, ci sfuggono. Nel cast, troviamo tanti altri volti noti, come: Giorgio Marchesi, Maurizio Donadoni, Mario Sgueglia, Anronio Nicolai, Claudia Marchiori. Vediamo insieme tutti i dettagli.

La Sposa, Serena Rossi affronta grandi difficoltà nella miniserie televisiva

Lasciateci dire questa cosa: La Sposa è una miniserie che catapulta il pubblico negli anni ’60, e racconta la storia di Maria Saggese, una giovane donna calabrese che, per salvare la sua famiglia dalla povertà, è costretta a sposare per procura Italo Bassi, un uomo del Nord. Ma questo matrimonio rivela tutt’altro, un mondo a lei estraneo: regole e abitudini sconosciute. La sua forza, il suo coraggio e la sua capacità di adattarsi vengono messe alla prova. Come si può dedurre, la serie parla di donne, di resilienza e di dignità. Maria affronta paure e ostacoli, ma non si arrende mai: cerca di costruire una nuova vita e, in questo percorso, diventa simbolo di tutte le donne che hanno dovuto lottare silenziosamente per affermare il proprio valore. C’è anche il tema delle differenze tra Sud e Nord Italia, con culture e stili di vita che sembrano quasi mondi separati, ma che, alla fine, si possono avvicinare con comprensione e apertura. Serena Rossi interpreta Maria con intensità e delicatezza: vi fa sentire le sue emozioni, le sue speranze e le sue delusioni, rendendo la protagonista così reale da sembrare vicina a chi guarda.

Location, curiosità e dove vedere in streaming La Sposa

Le riprese de La Sposa si sono svolte tra maggio e i mesi successivi del 2021 in diverse regioni italiane, tra cui Roma, Puglia e Piemonte. Ogni location è stata scelta per ricreare meticolosamente l’atmosfera degli anni ’60 e rappresentare le varie fasi della vita della protagonista. In Puglia, le riprese hanno coinvolto principalmente il Gargano e le spiagge di Vieste, mentre in Piemonte la produzione ha girato in una tenuta agricola del Parco della Pellerina, a Carignano e nel Vercellese. Le amministrazioni locali hanno collaborato attivamente, facilitando l’accesso alle location e contribuendo all’autenticità delle ambientazioni.

C’è da dire che la serie si presenta anche un piccolo viaggio tra le bellezze e le tradizioni italiane. Le location scelte trasformano ogni episodio in un’esperienza che coinvolge cuore e occhi. Trovate La Sposa in streaming sulla piattaforma RaiPlay.

