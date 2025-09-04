Serena Rossi riporta in vita una diva assoluta della musica italiana: lacrime e nostalgia garantite su RaiPlay Protagonista indimenticabile di canzoni che sono entrate nella colonna sonora di film e della vita degli italiani. Serena Rossi riporta in vita Mimì Mia Martini

CONDIVIDI

Una produzione tutta italiana, accompagnata da una colonna sonora da brividi, ripercorre la vita di una delle cantanti più amate e apprezzate del XX secolo, che con i suoi brani continua ancora a regalare grandissime ed eterne emozioni

La commovente interpretazione di Serena Rossi

Serena Rossi è la protagonista del film biografico Io sono Mia, diretto da Riccardo Donna e distribuito nei cinema nel gennaio 2019. L’attrice napoletana interpreta Mia Martini, accompagnata da uno splendido cast, tra cui Lucia Mascino, Maurizio Lastrico e Dajana Roncione (nei panni di Loredana Bertè).

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Un paio di curiosità: per promuovere il film, Serena Rossi è stata anche ospite del Festival di Sanremo 2019, dove si è esibita in un’emozionante duetto con Claudio Baglioni sulle note di "Almeno tu nell’universo". Inoltre, sempre l’attrice napoletana aveva vestito i panni di Mimì già nel 2014 partecipando a Tale e Quale Show. Infine, nella splendida colonna sonora del film sono presenti anche sei brani in cui è proprio Serena Rossi a reinterpretare alcuni successi di Mia Martini.

Su RaiPlay gli amori e dolori di Mia Martini

La storia percorre alcuni anni della carriera di Mia Martini, parzialmente rivisitata in alcuni piccoli dettagli, raccontata con rapidi flashback che ripercorrono due decenni, gli anni ’70 e gli anni ’80.

Il film si apre con il ritorno al Festival di Sanremo 1989 della strepitosa cantante, apprezzata per un tono di voce unico e inimitabile e si snoda attraverso una intervista molto intima in cui l’artista si apre al pubblico spiegando la propria carriera e vita privata.

La cantante confessa sentimenti ed emozioni, spiegando un periodo molto complicato, soffermandosi anche sulla decennale storia d’amore con il fotografo Andrea, figura ispirata a Ivano Fossati. Tra successi e momenti bui, tra maldicenze, calunnie e superstizioni, Mimì prova sempre a restare a galla fino al tragico finale che, purtroppo, tutti conoscono.

Dove vedere e quando vedere Io sono Mia in streaming e in tv

Trasmesso su Rai 1 nel febbraio 2019, Io sono Mia ha ricevuto grande apprezzamento da parte del pubblico, che l’ha premiato con il 31% di share e quasi 8 milioni di telespettatori davanti al piccolo schermo. Oggi è possibile rivivere la tortusa, e a tratti struggente, carriera di Mia Martini collegandosi sul portale RaiPlay.it.

Potrebbe interessarti anche