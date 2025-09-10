Serena Rossi perdutamente innamorata (ma la storia è impossibile)
Tutti i segreti sulla pellicola, dallo sconvolgimento della pandemia alle guest star, passando per i segreti di Giampaolo Morelli sulla scrittura del copione.
Spazio a Cine 34 stasera, perché torna in TV 7 ore per farti innamorare. Qui vediamo Giampaolo Morellinei panni di Giulio, giornalista sul punto di sposarsi ma che viene lasciato dalla fidanzata Giorgia per il suo capo, perdendo anche il lavoro. Disperato, si rivolge a Valeria (Serena Rossi), maestra di seduzione che sostiene che l’amore sia solo una questione biologica. Tra lezioni veloci, espedienti romantici e cambiamenti di mentalità, il loro rapporto cresce: Valeria, inizialmente cinica, rivela un gran cuore e si scopre interessata al complicato percorso di Giulio. Il loro tira e molla diventa il cuore della storia, facendo capire ad entrambi quanto abbiano bisogno l’uno dell’altra. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp
7 ore per farti innamorare va in onda proprio stasera, su Cine 34 alle 21:10.
