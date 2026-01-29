Serena Rossi va oltre Mina Settembre e si dà alla musica: “Ma non sono una cantante (per il momento)” L’attrice pubblica il suo disco ‘SereNata a Napoli” dedicato alla tradizione musicale napoletana e apre al Festival di Sanremo (come co-conduttrice)

Serena Rossi canta Napoli. Dalla tv al teatro fino alla musica, infatti, l’attrice non ha mai nascosto il suo talento poliedrico, spiccando anche per le sue abilità canore. Ecco perché, pronta a portare SereNata a Napoli sui palchi italiani, ha deciso di pubblicare anche il disco nato dallo spettacolo. Dedicato alla città di Napoli e alla tradizione musicale partenopea, l’album di Serena Rossi uscirà il prossimo 30 gennaio. Scopriamo tutti i dettagli.

Serena Rossi pubblica il nuovo disco SereNata a Napoli

"Ci siamo chiusi in uno studio per due giorni a Napoli e abbiamo registrato le tracce come si faceva un tempo: i musicisti hanno suonato tutti insieme mentre io cantavo, come facciamo in teatro" ha raccontato Serena Rossi ad Adnkronos, parlando del suo disco SereNata a Napoli, in uscita il 30 gennaio 2026. Nato dall’omonimo spettacolo teatrale con il quale girerà l’Italia in tournée, il nuovo album dell’attrice napoletana raccoglie alcuni grandi classici della tradizione musicale partenopea, da ‘Tammurriata Nera’ a ‘Dicitencello vuje’ fino a ‘Era de Maggio’ o ‘Munasterio’. "Non volevo che queste canzoni restassero chiuse nei teatri: sono brani che amo e ascolto da sempre" ha spiegato Serena Rossi, aggiungendo: "Sono canzoni registrate anche più di cent’anni fa, ma non moriranno mai. Tradizione non significa qualcosa di vecchio, ma è qualcosa di radicato nel profondo".

La carriera di cantante e la ‘chance’ al Festival di Sanremo

Fin dagli esordi nel mondo dei musical – come detto – Serena Rossi non ha mai nascosto il suo talento a 360 gradi e, oltre alla sua carriera da attrice costellata di grandi trionfi in tv come Mina Settembre, è salita alla ribalta anche come cantante (basti pensare all’enorme successo delle canzoni di Frozen, dove doppia Anna e affianca Serena Autieri-Elsa). Il canto scorre nel sangue dell’attrice napoletana che, tuttavia, esclude la possibilità di un futuro nel mondo della musica e magari a Sanremo: "Per il momento no, ma ho imparato a non escludere niente nella vita. Saper cantare non significa essere cantante e ho paura di fare un passo falso" ha spiegato Serena Rossi, aprendo però alla possibilità di salire sul palco del teatro Ariston nelle vesti di co-conduttrice: "Quello sì. Quel palco mi accende, ogni volta che ci sono stata per promuovere i progetti in cui ero coinvolta mi sono sentita proprio bene. Non mi spaventa".

