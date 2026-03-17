Serena Rossi e Toni Servillo chiusi tra quattro mura: la vera sfida è nel nuovo film della coppia Serena Rossi e Toni Servillo sono i protagonisti del nuovo film di Mario Martone, girato interamente tra le quattro mura di un'abitazione, a Napoli

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Serena Rossi e Toni Servillo sono le star di un nuovo film le cui riprese sono attualmente in atto a Napoli. Si tratta di Scherzetto, la nuova pellicola diretta da Mario Martone, che rappresenta il settimo capitolo della lunga collaborazione tra il regista e Servillo, qui protagonista di una storia tratta dall’omonimo romanzo di Domenico Starnone e sceneggiata, come di consueto, insieme a Ippolita Di Majo.

Serena Rossi e Toni Servillo protagonisti di una sfida attoriale: di cosa parla Scherzetto

La pellicola si preannuncia come una sfida attoriale e stilistica molto intensa. L’intera vicenda si consuma infatti nel perimetro ristretto di una casa — tra quattro mura e un balcone — nell’arco di pochi giorni. Al centro della trama c’è il confronto ravvicinato tra Daniele (Servillo), un illustratore di successo abituato a una vita solitaria e metodica, e suo nipote Mario (interpretato dal giovanissimo Lorenzo Perrotta), un bambino dal carattere vivace ed estroverso. Accanto ai due protagonisti nel cast ci saranno Serena Rossi e Leonardo Lidi nei panni dei genitori del piccolo Mario. Il cast è completato da Gianluca Di Gennaro e Giovanni Ludeno.

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Serena Rossi torna dunque protagonista in una pellicola nella sua amata Napoli, città in cui ha d’altronde esordito grazie alla longeva soap Un Posto al Sole, in cui vestiva i panni di Carmen Catalano. L’abbiamo poi vista in molte altre serie TV, ultima Mina Settembre, ma è stata anche protagonista in tanti film, come Song ‘e Napule, Ammore e malavita, Io sono Mia, Brave ragazze, Lasciami andare, 7 ore per farti innamorare, La tristezza ha il sonno leggero, Diabolik, Beata te, Il treno dei bambini e in ultimo, in uscita su Netflix, Non abbiam bisogno di parole.

Quando esce il film al cinema?

Dietro la macchina da presa, Martone si circonda dei suoi collaboratori storici: la fotografia è affidata a Paolo Carnera, le scenografie sono di Carmine Guarino e i costumi di Daniela Ciancio. Il montaggio è curato da Jacopo Quadri, mentre le musiche sono firmate da Valerio Vigilar. Il film arriverà nelle sale italiane con 01 Distribution e verrà distribuito a livello globale da Rai Cinema International Distribution. Non è ancora nota una data d’uscita ufficiale ma indiscrezioni svelano che la pellicola debutterà questo autunno.

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