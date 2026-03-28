Serena Rossi e Davide Devenuto, da Un posto al Sole al cinema: l’amore nato sul set Serena Rossi e Davide Devenuto si sono conosciuti sul set di Un posto al Sole: dal 2008 sono una coppia, hanno un figlio e nel 2023 si sono sposati.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

CONDIVIDI

L’amore sul set non è raro nel mondo dello spettacolo. Tra lunghe giornate di riprese, scene condivise e complicità professionale, può nascere qualcosa che va oltre la recitazione. È proprio quello che è accaduto a Serena Rossi e Davide Devenuto, una delle coppie più solide e riservate dello spettacolo italiano. I due attori si sono conosciuti lavorando insieme nella storica soap opera Un posto al Sole e da allora non si sono più lasciati. La loro relazione, iniziata nel 2008, è cresciuta lontano dai riflettori, trasformandosi nel tempo in una famiglia. Oggi Serena Rossi e Davide Devenuto sono sposati e hanno un figlio, Diego, nato nel 2016.

Dalla soap Un posto al Sole alla vita insieme

L’incontro tra Serena Rossi e Davide Devenuto è avvenuto proprio sul set della celebre serie italiana Un posto al Sole, dove entrambi hanno lavorato per anni. All’inizio, però, tra i due non è scattato subito il classico colpo di fulmine. Come ha raccontato la stessa attrice, il loro rapporto è nato lentamente, prima come amicizia e collaborazione professionale. Rossi ha spiegato che per molto tempo sono stati semplicemente colleghi: lavoravano insieme e si frequentavano sul set, senza immaginare che la loro storia potesse evolversi in qualcosa di più serio. Anche la differenza d’età – circa tredici anni – sembrava rendere improbabile una relazione sentimentale.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Eppure, con il passare del tempo, tra i due è rimasto sempre un legame speciale. Dopo diversi anni di amicizia e quando entrambi erano single, la situazione è cambiata. «Eravamo colleghi, abbiamo lavorato sul set per sei anni», ha raccontato Serena Rossi in televisione. «Non pensavo che tra di noi potesse nascere qualcosa, ma allo stesso tempo era come se ci fosse sempre stato un filo tra di noi». Quando hanno iniziato a frequentarsi, la relazione è diventata seria molto rapidamente. L’attrice ha ricordato con ironia a Verissimo: «Credevo fosse una storiella così, invece dopo tre mesi vivevamo insieme».

Una famiglia lontana dai riflettori

I due sono insieme dal 2008, nel 2016 è nato il loro figlio Diego, che rappresenta il centro della loro vita familiare. L’attrice ha raccontato spesso qualche aneddoto sul figlio, spiegando che da piccolo era molto geloso della sua mamma, soprattutto quando la vedeva esibirsi come cantante. Con il tempo, però, anche Diego ha sviluppato una grande passione per la musica: oggi suona la chitarra ed è descritto dalla madre come un bambino «timido e riservato».

Dopo molti anni insieme, Serena Rossi e Davide Devenuto hanno deciso di fare un passo in più. Nel 2023 si sono sposati con una cerimonia estremamente intima, celebrata a Roma alla presenza di pochissimi invitati. «Ci siamo voluti sposare dopo quindici anni insieme. Eravamo in quattordici al matrimonio», ha raccontato l’attrice. Parlando del marito, Serena Rossi ha usato parole molto chiare sul loro legame: «Davide è l’amore della mia vita, è l’uomo con cui ho realizzato tutti i miei sogni». Una dichiarazione che racconta bene la storia di una relazione nata quasi per caso su un set televisivo e diventata, negli anni, una vera famiglia.

Potrebbe interessarti anche