Serena Rossi, cosa è disposta a fare per il figlio malato
Girato tra Napoli e Roma, Caccia al tesoro riunisce un cast brillante guidato da Vincenzo Salemme e Serena Rossi, in una commedia tra sentimento, caos e spirito partenopeo.
In Caccia al tesoro, di Carlo Vanzina, un gruppo di personaggi improbabili si ritrova coinvolto in una rocambolesca missione per salvare la vita di un bambino malato e non solo. Tra loro c'è Carmen, interpretata da Serena Rossi, una giovane madre disperata che farebbe di tutto pur di garantire le cure al figlio. Quando ogni tentativo legale fallisce, accetta di unirsi a una banda improvvisata che progetta un colpo: rubare un prezioso tesoro custodito nel Duomo di Napoli. Ma tra piani sbagliati, fughe e colpi di scena, i protagonisti scopriranno che la vera ricchezza è la solidarietà che nasce tra loro.
Caccia al tesoro va in onda stasera stessa, alle 21:00 su Cine 34.
