Serena Iansiti, chi è Laura in Buongiorno mamma 3: il compagno famoso e le serie tv stellari
Occhi puntati sulla new entry della fiction di Canale 5, già nota per molti altri progetti importanti: scopriamo di più su di lei tra carriera e vita privata.
Tra gli ultimi ‘acquisti’ della fiction di Canale 5 Buongiorno, mamma! 3 troviamo l’attrice napoletana Serena Iansiti, che all’interno della serie interpreta il personaggio di Laura, donna avvolta da un alone di mistero e destinata a portare scompiglio tra i protagonisti. Quello di Serena Iansiti è però un volto già molto conosciuto grazie alla sua partecipazione a moltissimi altri progetti televisivi di successo, da CentroVetrine a Un Passo dal cielo, passando per Il Commissario Ricciardi e altre serie tv di rilievo. Scopriamo allora qualcosa in più sull’attrice tra lavoro e vita privata.
Serena Iansiti, il padre magistrato e il compagno famoso
Serena Iansiti è nata a Napoli l’11 maggio 1985. La madre è un’insegnante di Lettere, mentre il padre è un noto magistrato del tribunale di Latina. Durante l’adolescenza ha iniziato a frequentare i primi corsi di teatro che l’hanno poi portata a intraprendere la carriera d’attrice, ben lontana dunque dalle strade prese in precedenza dalla sua famiglia. Per ciò che riguarda invece la sua vita sentimentale, l’attrice è stata fidanzata dal 2012 al 2018 con l’attore Paolo Pierobon, e alla fine di questa relazione ha iniziato a frequentare il famoso direttore della fotografia spagnolo Ferran Paredes Rubio. Il 19 giugno 2021 la coppia ha dato alla luce la prima figlia, Viola.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Serena Iansiti, carriera: tutte le serie stellari tra Rai e Mediaset
Dopo aver studiato al Centro sperimentale di cinematografia di Roma, Serena Iansiti ha iniziato a lavorare in teatro. Il primo spettacolo al quale ha preso parte è stato La misteriosa scomparsa di W nel 2001, ma la vera notorietà è poi arrivata grazie alla televisione nel 2007, quando l’attrice è stata scelta per il ruolo di Lavinia Grimani in CentoVetrine, fiction nella quale è rimasta per molti anni. Nel 2011 ha collaborato con produzioni internazionali e italiane nei film Lords of London, Fondi ’91 e Un Natale per due.
A seguire, la sua carriera in televisione è decollata ulteriormente grazie alla partecipazione a serie stellari di grande successo. Tra queste Squadra antimafia – Palermo oggi, I segreti di Borgo Larici, Le tre rose di Eva, Il giovane Montalbano, I bastardi di Pizzofalcone e Il commissario Ricciardi. Nel 2021 Serena Iansiti è entrata ufficialmente anche nel cast di Un passo dal cielo e in quello della terza stagione di Makari. A questa lunga lista di grandi progetti dobbiamo poi aggiungere la sua ultima fatica televisiva: la fiction Mediaset Buongiorno, mamma! 3. Insomma, una carriera già molto ricca destinata inevitabilmente a crescere sempre di più.
Guida TV
-
21 Settembre 2025
I ragazzi di celluloideRai Premium
Potrebbe interessarti anche
Raoul Bova su Mediaset Infinity con una fiction che tiene col fiato sospeso
La terza attesissima stagione della serie amatissima dagli italiani sta per arrivare...
'Buongiorno mamma 3' con Raoul Bova: anticipazioni, quante puntate sono e quando finisce
Stasera 17 settembre 2025 inizia la terza stagione di 'Buongiorno mamma!': ecco anti...
Stasera in tv (17 settembre), Raoul Bova alle prese con una banda di ladre. In onda anche Tommaso Labate, Montalbano e la Sciarelli
Cosa vedere stasera in tv? Il meglio della prima serata di mercoledì 17 settembre: l...
Carolina Crescentini è scrupolosa e razionale in questa fiction su RaiPlay
Carolina Crescentini e tutto il cast de I Bastardi di Pizzofalcone tornano su RaiPla...
Fiction Rai, in autunno boom di emozioni, kolossal e storie vere: da Blanca a Cuori 3, passando per Un Professore
Nei prossimi mesi la Tv pubblica ci regalerà delle perle: arriva Sandokan con Can Ya...
Serena Rossi riporta in vita la diva italiana su RaiPlay
L'attrice napoletana presta magnificamente il volto a Mimi Mia Martini in un film co...
Serena Autieri da brividi in questa commedia su RaiPlay che scalda il cuore
L'attrice napoletana, assieme a Fabio De Luigi è diretta da Alessandro Siani in Si a...
Luca Zingaretti e Luisa Ranieri, affari d'oro e incassi raddoppiati (ma Montalbano non c'entra)
La Zocotoco srl, società di produzione cinematografica e teatrale dei due attori, ha...