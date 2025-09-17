Serena Iansiti, chi è Laura in Buongiorno mamma 3: il compagno famoso e le serie tv stellari Occhi puntati sulla new entry della fiction di Canale 5, già nota per molti altri progetti importanti: scopriamo di più su di lei tra carriera e vita privata.

Tra gli ultimi ‘acquisti’ della fiction di Canale 5 Buongiorno, mamma! 3 troviamo l’attrice napoletana Serena Iansiti, che all’interno della serie interpreta il personaggio di Laura, donna avvolta da un alone di mistero e destinata a portare scompiglio tra i protagonisti. Quello di Serena Iansiti è però un volto già molto conosciuto grazie alla sua partecipazione a moltissimi altri progetti televisivi di successo, da CentroVetrine a Un Passo dal cielo, passando per Il Commissario Ricciardi e altre serie tv di rilievo. Scopriamo allora qualcosa in più sull’attrice tra lavoro e vita privata.

Serena Iansiti, il padre magistrato e il compagno famoso

Serena Iansiti è nata a Napoli l’11 maggio 1985. La madre è un’insegnante di Lettere, mentre il padre è un noto magistrato del tribunale di Latina. Durante l’adolescenza ha iniziato a frequentare i primi corsi di teatro che l’hanno poi portata a intraprendere la carriera d’attrice, ben lontana dunque dalle strade prese in precedenza dalla sua famiglia. Per ciò che riguarda invece la sua vita sentimentale, l’attrice è stata fidanzata dal 2012 al 2018 con l’attore Paolo Pierobon, e alla fine di questa relazione ha iniziato a frequentare il famoso direttore della fotografia spagnolo Ferran Paredes Rubio. Il 19 giugno 2021 la coppia ha dato alla luce la prima figlia, Viola.

Serena Iansiti, carriera: tutte le serie stellari tra Rai e Mediaset

Dopo aver studiato al Centro sperimentale di cinematografia di Roma, Serena Iansiti ha iniziato a lavorare in teatro. Il primo spettacolo al quale ha preso parte è stato La misteriosa scomparsa di W nel 2001, ma la vera notorietà è poi arrivata grazie alla televisione nel 2007, quando l’attrice è stata scelta per il ruolo di Lavinia Grimani in CentoVetrine, fiction nella quale è rimasta per molti anni. Nel 2011 ha collaborato con produzioni internazionali e italiane nei film Lords of London, Fondi ’91 e Un Natale per due.

A seguire, la sua carriera in televisione è decollata ulteriormente grazie alla partecipazione a serie stellari di grande successo. Tra queste Squadra antimafia – Palermo oggi, I segreti di Borgo Larici, Le tre rose di Eva, Il giovane Montalbano, I bastardi di Pizzofalcone e Il commissario Ricciardi. Nel 2021 Serena Iansiti è entrata ufficialmente anche nel cast di Un passo dal cielo e in quello della terza stagione di Makari. A questa lunga lista di grandi progetti dobbiamo poi aggiungere la sua ultima fatica televisiva: la fiction Mediaset Buongiorno, mamma! 3. Insomma, una carriera già molto ricca destinata inevitabilmente a crescere sempre di più.

