Serena Enardu torna insieme a Pago, il ripensamento a tempi di record fa infuriare i fan: "Una pagliacciata, vergogna" Un tira e molla che stavolta è durato solo poche ore, ma quanto basta per scatenare le rimostranze dei fan, che cominciano a pensare ci sia qualcosa dietro.

Il colpo di scena era nell’aria, ma la velocità con cui è stata confermata la notizia ha sorpreso tutti. A poche ore dalla conferma della fine della loro storia pluriennale, Serena Enardu e Pago hanno scelto di mostrarsi di nuovo come coppia, riportando al centro dell’attenzione una storia che continua a far parlare di sé.

Il video di Serena Enardu con Pago che ha acceso i social

A rompere il silenzio è stata Serena, con un video pubblicato sul suo profilo Instagram. Nel filmato si vede Pago esibirsi in un locale, mentre lei lo riprende con un sorriso che non lascia dubbi. La didascalia scelta dall’ex tronista, "5 settembre, fine del pit stop", accompagnata da un cuore rosso, ha tolto ogni incertezza: la rottura tra i due è stata sanata, e la coppia è tornata ufficialmente insieme.

Serena e Pago: una storia di alti e bassi fin da Temptation Island

Quella tra Serena e Pago non è mai stata una relazione lineare. La prima rottura risale al 2019, dopo la partecipazione a Temptation Island, esperienza che aveva portato i due a dirsi addio, salvo poi ricucire qualche mese più tardi davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip. Da allora, i tira e molla non sono mai mancati, tra rotture e riavvicinamenti che hanno tenuto il pubblico con il fiato sospeso.

Le reazioni dei fan alla conferma del ritorno insieme

Come era prevedibile, il ritorno di fiamma ha scatenato reazioni contrastanti e i commenti sotto al post di Serena lo dimostrano chiaramente. Alcuni hanno accolto la notizia con ironia o con dure critiche: "Ma non si erano lasciati? Peggio di Beautiful", ha scritto un utente. Un altro ha commentato: "Ma che pagliacciata, a 50 anni ancora a lasciarsi 6000 volte!", mentre c’è chi ha sottolineato: "Premetto che sono affari loro, ma questo continuo tira e molla lo trovo un tantino adolescenziale come comportamento, loro questa fase l’hanno superata da un po’". Non è mancato chi ha liquidato la vicenda con un secco: "Non vi siete mai lasciati".

Accanto alle critiche, però, si sono fatti sentire anche messaggi di sostegno e affetto: "Due anime così belle non possono fare altro che inseguirsi fino alla fine dei tempi", ha scritto un fan, mentre un altro ha notato: "Brava Sere… si vedeva dalle foto che eri triste". E ancora: "Un amore turbolento, ma sempre un grande amore". Un mix di opinioni che riflette quanto la loro storia divida ma, allo stesso tempo, continui a richiamare il pubblico.

