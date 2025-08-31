Serena Enardu, l’ammissione (choc) sul padre di Tommaso e le sue ‘battaglie’ da mamma. Cosa ha detto L'ex di Grande Fratello e Uomini e Donne si è lasciata andare a uno sfogo pesante sui social. Parlando del papà di suo figlio e di uno spiacevole incidente 'formativo'.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Mediaset Infinity

CONDIVIDI

L’universo emotivo di Serena Enardu, ex volto celebre di Uomini e Donne e Grande Fratello, si è nuovamente scosso per una confessione piena di sincerità e dolore condivisa con i suoi follower su Instagram. Al centro del racconto, il rapporto con il figlio Tommaso, cresciuto nel mistero di una paternità mai svelata, tra silenzi, episodi drammatici e la forza di una madre che, contro tutto e tutti, ha deciso di difendere la serenità del suo unico ragazzo. Anni di riserbo, parole misurate e un amore viscerale, oggi si intrecciano con i rimpianti per un sistema incapace di garantire protezione e giustizia. Ecco di seguito tutti i dettagli.

Serena Enardu, il mistero sulla paternità e la vita da mamma single

Serena Enardu ha scelto di crescere il figlio Tommaso senza la figura paterna, dopo essere stata abbandonata dall’uomo che aveva amato quando era incinta di un mese. Da allora, su quell’uomo è calato un silenzio assoluto. Per me "quella persona non esiste", ha dichiarato la showgirl, tornando a parlare di lui solo quando è stato necessario, e sempre senza svelarne l’identità. Il motivo è semplice: "Non sento di poter dire nulla sul rapporto con Tommaso, anche se sono la madre, non penso sia di mia proprietà".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Anche negli anni più difficili, Serena non ha mai cercato il supporto dell’ex compagno e ha preferito affidarsi alla propria famiglia, agli zii, ai nonni, e anche a Pago, l’ex storico con cui ha mantenuto rapporti sereni per il bene di Tommaso. A segnare per sempre la serenità familiare, però, è stato un episodio avvenuto nel 2022: il padre biologico, da tempo assente, si sarebbe presentato improvvisamente a casa arrivando persino a minacciare di picchiare il figlio. Sconvolta, Serena ha trovato il coraggio di denunciare l’accaduto. L’ha fatto contro il parere del suo avvocato, "per dare voce a chi vive situazioni simili". Ma la denuncia non ha solo aperto vecchie ferite, ha anche fatto emergere tutto il malessere di una donna sola contro il mondo, per cui la protezione di un figlio viene prima di qualunque altra cosa.

Le delusioni di Enardu e la lotta contro la giustizia che non tutela

Il percorso di Tommaso non è stato facile nemmeno fuori dai confini domestici. Di recente, la Enardu ha raccontato l’esperienza dolorosa vissuta dal figlio negli States durante un viaggio di studi che, invece di rivelarsi formativo e liberatorio, si è trasformato in una fonte di disagio. Secondo il racconto dell’ex gieffina, Tommaso sarebbe stato accolto da una famiglia ospitante fredda e distante, incapace di offrire sostegno o comprensione. Non sono mancati dispetti e minacce, come quella di essere mandato via di casa qualora avesse parlato dei suoi problemi. La situazione ha lasciato nuove ferite, acuite dal senso di impotenza che Serena stessa ha provato una volta tornato in Italia il figlio.

A tutto questo, si è aggiunta l’amarezza personale verso la giustizia italiana. Enardu ha infatti sottolineando come anche di fronte a gravi episodi abbia spesso scelto la strada del silenzio, preferendo occuparsi da sola della protezione di Tommaso. "I presupposti per denunciare c’erano, ma non avevo voglia. Sono delusa dalla giustizia italiana", ha confessato durante uno sfogo social. Lasciando trasparire tutta la rabbia di una madre che ha dovuto difendere il figlio senza l’aiuto delle istituzioni.

Potrebbe interessarti anche